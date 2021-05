“Abierta siempre a saber más…”  

María Santucho se desempeña desde su fundación, hace casi veinticinco años, como coordinadora general del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y su sistemático trabajo dentro de la institución le ha proporcionado “una gran felicidad”, porque ha logrado “realizar e impulsar muchos sueños”: ahora, junto a un pequeño equipo de colaboradoras y colaboradores fragua un proyecto llamado Brujas -con marcada tendencia feminista- y que intentará crear lazos con la comunidad de la parte antigua de la ciudad donde, precisamente, está enclavado el Centro Pablo (Muralla, No. 63 entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja).

-¿Consideras que los postulados feministas tienen, en la Cuba de hoy, un real impacto?, ¿qué podría hacerse o qué estrategias deben seguirse para lograr un mayor alcance a nivel social?

-Los reclamos feministas hay que aplicarlos y pelearlos según cada lugar y momento. Al menos yo lo veo así. Hay algo transversal que pone en juicio este mundo patriarcal. Y Cuba no escapa a estructuras y formas patriarcales que aun cuando dicen no serlo, mantienen una proyección en la que las mujeres no tenemos los mismos derechos. Hay logros, sin duda alguna, pero también muchas cosas por hacer. Hoy existen en la Isla agrupaciones y mujeres buscando esos espacios para defendernos contra la violencia de género. Hay, en ciertos sectores de la intelectualidad, personas y organizaciones trabajando a brazo partido por de/construir no solo a los hombres, sino a toda la sociedad.

La lucha de las mujeres en Cuba data de principios del siglo pasado. Se ha recorrido un largo camino, a veces se avanza, a veces no, pero la única manera de instalar el debate del feminismo y lo que este movimiento propone, es decirlo en todos lados y a todos los niveles y desarmar los discursos que niegan o ignoran nuestros reclamos, argumentando lugares comunes y burlas patéticas.

-Como coordinadora general del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau –y luego que el país regrese a la “nueva normalidad”-, ¿qué proyecto o proyectos te interesan impulsar desde la institución en los venideros meses?

-Gracias a mi osadía y a la ayuda de gente talentosa y joven, descubrí que estas nuevas formas de comunicarnos han llegado para quedarse como un nuevo canal de expresión e intercambio. Desde hace unos pocos meses estoy junto a un pequeño grupo integrado por Majo Minatel, Jaime Canfux y Alejandro Cuervo, haciendo una serie de Podcasts que sale de mis ganas de hacer radio. Se llama Al oído, y reúne en breves entrevistas, sensaciones, criterios, miradas, canciones y silencios de una lista de intelectuales, creadores y creadoras cercanos a la labor del Centro Pablo en estos más de veinte años.

–Las tecnologías no son el futuro sino el presente, ¿para qué te han servido en estos tiempos de distanciamiento social y físico?

-He sido una persona que ha llevado toda esta euforia tecnológica, necesaria sin dudas, con un prudente interés pero sin dejar de ocuparme y preocuparme por acercarme con cautela: abierta siempre a saber más. Esto me ha permitido que ahora cuando el mayor vínculo que la pandemia propone mantener se da a través de Internet, puedo pensar la vida laboral y personal desde y para los canales que las nuevas tecnologías proponen. Y aunque mi actividad profesional tiene un porciento altísimo de lo presencial, del contacto humano, estos últimos veinte años de trabajo en un Centro Cultural -donde uno de los pilares es la creación en la virtualidad-, me ha hecho estar abierta a estas maneras que hoy son, casi, las únicas posibles. Hay muchas de esas prácticas de las nuevas tecnologías, las redes y demás variantes, que no comprendo del todo, por eso pienso que lo mejor es dar paso a las personas que saben de estas nuevas formas de comunicación y establecer un intercambio de las sabidurías de antes y de ahora sin ningún prejuicio. Ningún saber sustituye totalmente otro conocimiento acumulado. Todo suma.

