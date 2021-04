La exclusiva de Clare Hollingworth

Nunca estudió periodismo y tenía 27 años cuando el 29 de agosto 1939 publicó una de las noticias exclusivas más trascendentes de la historia, la del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que ocupó la portada del diario The Daily Telegraph, de Gran Bretaña, con este título:1 000 tanques en masa se dirigen a la frontera de Polonia

Clare Hollingworth, nacida el 10 de octubre de 1911 en Knighton, región central de Gran Bretaña, había convencido a los editores del Telegraph para viajar a Polonia. Como la frontera con Alemania estaba cerrada a todos los vehículos, excepto los diplomáticos, pidió prestado el coche a un funcionario amigo para entrar en el territorio germano.

El 28 de agosto observó una acumulación de tropas alemanas, con sus tanques y vehículos blindados frente a Polonia. Al llegar al hotel donde se alojaba en la ciudad polaca de Katowice, reportó de inmediato la información que marcó el inicio de su celebridad. Luego de la SGM cubrió muchos otros conflictos bélicos, incluyendo la guerra de Viet Nam.

Escribió libros, ganó premios y recibió distinciones por su enorme trabajo. Sin embargo, el hecho más heroico de su vida no lo incluyó en su publicada autobiografía y se supo muchos años más tarde cuando su sobrino descubrió en un baúl en el desván, dentro de una carpeta, un certificado escrito a mano en alemán.

Una Investigación del sobrino develó que su tía además de escribir había encabezado una organización que salvó a miles de personas de las garras de los nazis en 1939.

Estar cerca de las balas y las bombas en coberturas periodísticas parece ser una buena táctica para la longevidad. Ya anciana declaró: “Debo admitirlo. Me gusta estar en la guerra. No sé por qué, porque no soy valiente”. Claire Hollingworth falleció el 10 de enero de 2017 en Hong Kong a la edad de 105 años.