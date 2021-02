Bitácora de una Isla al Sur

Para la profesora Iraida Calzadilla, su misión va mucho más allá que enseñar los géneros básicos del Periodismo en primer año de la carrera. Ella es quien, desde el aula, nos aterriza en las realidades que superan por mucho las ideas románticas del reportero en el desierto hablándole a una cámara: la prensa, el diarismo, las noticias… el ABC de un mundo infinito que posteriormente aprendemos a reflejar en ondas, fotos, videos.

La perfección, o lo más parecido posible. Ni una coma fuera de lugar. Cero que (-ísmos) ni de (-ísmos). Las fuentes en orden, los datos triangulados. La perfección, insisto. Escribir no es un juego, ni un pasatiempo. Escribir es un oficio, una profesión. Para ella, la vida misma. De ahí que se ha dado a la tarea de recopilar la memoria viva de Cuba, una isla al sur:

“Una isla es un espacio físico independiente, muchas veces solitario que no es decir solo. Y el sur, desafortunadamente, representa en el imaginario colectivo el punto a salir, pero no el de llegar. Eso es a grandes rasgos. Pues bien, Isla al Sur es esa plaza única que debemos reivindicar en su propuesta novedosa, única”, afirma la catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

La iniciativa nació en 2006, durante el Festival de la Prensa en Villa Clara, donde ofreció una conferencia sobre su libro La Nota, entonces recién publicado. “Allí conocí a un periodista de Radio Reloj que me alentó y en apenas unas horas me abrió el blog, dio unos cuantos consejos y seguí para adelante aprendiendo todos los días sobre cuestiones de la tecnología que entonces me eran ajenos. Bueno, aún sigo aprendiendo y doy gracias a los estudiantes que cargan con todas mis dudas y las van despejando en la práctica diaria”.

Desde el rescate de sitios olvidados, recovecos desconocidos en la vida de grandes figuras hasta el origen mismo de las cosas cotidianas que escapan a la curiosidad del ojo humano… todo recopilado en informaciones, entrevistas, notas interpretativas, reportajes, crónicas, comentarios, reseñas, artículos y críticas; además de otros tipos de narrativas y varias secciones fijas que se nutren de trabajos de su propia autoría y colaboraciones de colegas.

Curiosidades, testimonios, revelaciones, historia, cultura… Todo eso y más en voces de sus protagonistas atesora el blog académico Isla al Sur; el que es enriquecido por cada generación de estudiantes con nuevos trabajos donde demuestran el dominio de los diferentes géneros del Periodismo Impreso. Por lo que, este proyecto sin antecedentes en el país, ha devenido bitácora de los primeros pasos periodísticos de cada promoción.

El sitio también aporta a un gran debate teórico en torno al rescate de la memoria histórica, que no deja indiferentes a estudiantes, académicos, profesionales de la prensa e incluso de otras ramas de las ciencias sociales: ¿cuál es la diferencia entre periodismo histórico y la retrospección?

“La diferencia está, a grandes rasgos, en el tratamiento investigativo y narrativo del tema. El periodismo histórico se relaciona más con la mirada del que escribe, quien a partir fundamentalmente de documentos, analiza un hecho o personaje concreto y prevalece su punto de vista como autor. En tanto, la retrospección va a la polifonía de voces documentales y activas, al rescate de actores desde cualquiera de los estamentos en los que pueda intervenir en la historia a contar, y las fuentes dejan de ser declarantes para convertirse en protagonistas con voz propia y participan de la construcción del hecho. Es un periodismo que analiza e interpreta de manera colectiva y permite a los involucrados coincidir o disentir sobre lo que se examina de manera creativa.

“Esta variante engloba una revisión de los contextos estudiados, abundantes puntos de vista e instrumentos propios del análisis, la interpretación y la investigación desde el periodismo. Ello implica que las fuentes devengan actores protagónicos en su rol de creadores del mensaje, en tanto el periodista es canalizador o moderador, y no un juez que toma partido directamente en la historia, intentando atraer al receptor a su punto de vista”.

Precisamente, recalca la profesora Iraida Calzadilla que ello, además, contribuye a la consolidación de la responsabilidad social durante la formación del periodista. “Isla al Sur posibilita a los estudiantes encontrar referentes de otros que han estado en su mismo año académico, con similar edad y nexos docentes y culturales; es decirles: si ellos hicieron esto, tú lo puedes hacer, no es imposible”.

El blog es una fuente de “cómo hacer”, enfatiza, y ha dado paso también a libros como Premios Nacionales de Periodismo; Rostros del Varona; Nosotros, los del 80; La otra historia; Cuba Curiosa; Cubanas de todos los tiempos; además de los Cuadernos desde el aula, recopilaciones teóricas y prácticas que acompañan la bibliografía del primer año de la carrera de Periodismo en la Universidad de La Habana.

Por demás, es fuente de información y trabajos para medios locales, nacionales y, para satisfacción, internacionales. El periódico Granma, por ejemplo, publicó durante algún tiempo una página semanal dedicada a los estudiantes de Periodismo; casi todos los trabajos procedían de Isla al Sur.

“Decir que los del sur somos tan capaces como los del norte y que estamos solos, mas no aislados. Que somos talento y fuerza. Creo que el nombre reconquista orgullos”, afirma la profe Iraida, para quien “no hay verdad más concluyente que la de sin las claves del pasado no se puede interpretar y comprender cabalmente el presente. Obviar el pasado es, de cierta manera, cercenar una parte de nuestra propia identidad”.

(Tomado de Canal Caribe)