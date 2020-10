¿Por qué The New York Times publicó información sobre los impuestos de Trump?

La renuencia del mandatario estadounidense Donald Trump a ofrecer información sobre el pago de sus impuestos lo convierte en el primer presidente que oculta elementos básicos de sus finanzas y a sus declaraciones, en los documentos más buscados en la historia reciente de ese país.

Sin embargo, un equipo conformado por tres periodistas y dos editores de The New York Times trabajó durante cuatro años para armar la imagen más completa de las finanzas y acuerdos de negocios del presidente hasta la fecha. El análisis reveló contribuciones mínimas, exposición a deudas millonarias y dudosas prácticas fiscales.

Los periodistas Russ Buettner, Susanne Craig y Mike McIntire, apoyados por Paul Fishleder, veterano editor de investigaciones, y Matthew Purdy, subdirector del periódico, fueron los encargados de examinar numerosos documentos provistos por “fuentes con acceso legal a ellos” y que no han sido revelados para proteger su anonimato, pues “asumen un alto riesgo personal con el propósito de contribuir a informar al público”, tal como aseguró Dean Baquet, editor del Times en una nota, en la que explica por qué el diario estadounidense publicó una investigación de esa envergadura.

“Publicamos este informe debido a que creemos que los ciudadanos deben comprender tanto como sea posible a sus líderes y a sus representantes: sus prioridades, experiencias, y también sus finanzas. Todos los presidentes estadounidenses desde mediados de los años setenta han hecho pública su información tributaria. Dicha tradición asegura que un funcionario con el poder de cimbrar los mercados y cambiar la política no intente conseguir ganancias financieras de sus actos”, zanjó Baquet.

Durante el último año —destaca la agencia EFE-— ninguno de los tres reporteros implicados en la investigación, publicó más de media docena de artículos en el periódico y la mayoría de ellos estaban relacionados con temas que, paralelamente, tenían que ver con los negocios o impuestos de Trump, lo que muestra la dedicación exclusiva de ese equipo, que ha hecho méritos para los premios Pulitzer del año próximo.

El relato pormenorizado de 10 000 palabras que fue publicado en la web del diario y ocupó la portada casi entera y seis páginas de la versión en papel, describió una madeja de negocios, ingresos y deudas que permitió al mandatario evitar el pago de impuestos durante los últimos 20 años.

Ryan Mac, corresponsal tecnológico de Buzzfeed —citado por EFE— alabó al New York Times por haber examinado el complejo universo fiscal de Trump y, a la par, haberlo presentado de manera tan evidente: “Es una historia rigurosa y densa para aquellos que buscan el detalle, pero hay una conclusión final que la gente va a recordar durante mucho tiempo: los 750 dólares”, en alusión al tributo pagado por Trump después de llegar a la Casa Blanca.

The New York Times gestó la investigación en un secreto impermeable, incluso personas cercanas al equipo no se percataron de los análisis que se venían realizando.

Rukmini Callimachi, corresponsal del diario para temas de extremismo radical, aseguró que pese a que había personas de su mesa encargadas del reportaje, “no tenía ni idea que estaban trabajando en ello”.