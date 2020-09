Documental desnuda utilidad de fake news y WhatsApp en la victoria de Bolsonaro en las elecciones

Las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil ganadas por Jair Bolsonaro marcaron un hito en el papel de las noticias falsas y de la red de mensajería instantánea WhatsApp en las campañas de los candidatos, según el documental brasileño “Fora da Bolha” (Fuera de la burbuja), de acuerdo con una nota publicada por la agencia EFE.

El cineasta Marcelo Luna (Recife, 1968) condensa en 103 minutos dos años de investigaciones sobre la particular e “imprevisible” elección que llevó al poder a Bolsonaro, tras 14 años de gobierno del Partido de los rabajadores, entre 2002 y 2016.

El documental asume lo ocurrido en las últimas elecciones desde el punto de vista psicológico, sociológico, económico, filosófico y de propaganda, y se estrenó el pasado 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, en la plataforma Vimeo.

Para este escritor y periodista nacido en Recife y radicado en Río de Janeiro, las campañas electorales de 2018, con el uso masivo del WhatApp, se sumergieron “en un submundo sin control, sin reglas, bien diferente de como pasa con la televisión en la que cualquier tipo de propaganda es sometido al aval de la Justicia electoral”.

“Asumieron un riesgo grande y encontré cosas para no creer, con un lenguaje exagerado. Fueron muchas ‘fake news’ (noticias falsas), memes que exageran y se propagaron en los grupos de WhatsApp”, advirtió Luna.

El realizador es categórico al afirmar que, a pesar de su uso exagerado, las noticias falsas no fueron el único factor determinante para el triunfo “imprevisible” de Bolsonaro, con el menor tiempo de propaganda gratuita en televisión y sin apoyo de coalición de los grandes partidos.

El director se adentró en las investigaciones a partir de la “sospecha” de que Steve Bannon, gurú de la extrema derecha mundial, y exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, estuvo detrás de “los robots que funcionaron desde California esparciendo mensajes” a favor de Bolsonaro y sus aliados.

“Un solo mensaje de WhatsApp en 2018 se podía mandar a 200 personas, luego se pasó a veinte y ahora solo es posible a cinco contactos”, dijo.

Según EFE, el análisis de los miles de mensajes enviados por WhatsApp durante la campaña electoral de 2018 no fueron solo objeto de investigación para Luna y los diez especialistas que participan en el documental. El Supremo Tribunal Federal y el Congreso abrieron procesos formales en ese sentido.

El jefe de Estado afronta así en la Justicia Electoral una investigación que podría anular su triunfo en los comicios de 2018. El Congreso también instaló una comisión específica para investigar la diseminación de las llamadas ‘fake news’ y que, según algunas sospechas, operaría desde el Palacio do Planalto como una especie de “Gabinete del Odio” liderado por el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, uno de los cinco hijos del mandatario, investigado también en otro proceso.

