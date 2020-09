Comienza el 17, Post-it 7 virtual

Gracias a su interés por lo múltiple y lo heterogéneo, desde su creación en el año 2014, el evento de arte joven contemporáneo Post-it constituye un importante escenario para el intercambio de experiencias y el diálogo entre los noveles cultivadores de la plástica insular, objetivos que sus organizadores tratan de preservar en su ya cercana séptima edición prevista a inaugurarse, on line, el venidero 17 de septiembre a las 9.00 p.m.

Con el fin de preservar las medidas de aislamiento social impuestas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19, la esperada muestra de arte contemporáneo será presentada de forma virtual a través de varias plataformas digitales, entre ellas los sitios web de la Red Colaborativa de Artes Visuales (www.behart.net/post-it) y la plataforma de arte cubano (www.artmorfosis.com/post-it7), así como mediante el sistema de páginas y redes sociales de Facebook e Instagram de las galerías Collage Habana, Galiano, 23 y 12, Artis 718, Casa8 y más de diez perfiles de las filiales del FCBC en todo el país.

Auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Galerías de Arte Collage Habana, Post-it 7, deviene, además, una de las vías más importantes para conocer y descubrir el ejercicio iconográfico de los artífices cubanos menores de 35 años en dibujo, pintura, escultura, instalación, fotografía, grabado, arte digital, videoarte y performance.

En esta ocasión participaron 101 proyectos, de los cuales 27 fueron seleccionados por un jurado integrado para tal fin, teniendo en cuenta el concepto y la visualidad como parte de la diversidad de expresiones y tendencias que conforman el variopinto espectro del arte contemporáneo nacional. Los autores de los trabajos en competencia son prácticamente desconocidos en los principales circuitos de galerías, fundamentalmente debido a las dificultades existentes con la promoción de su quehacer, sobre todo en el interior del país, y a través de Post-it tienen la posibilidad de establecer vínculos de colaboración con las salas expositivas pertenecientes a Collage Habana.

El jurado encargado de escoger las obras sesionó a finales del mes de julio último en la Galería Collage Habana, y estuvo integrado por los artistas Luis Enrique Camejo Vento y Linet Sánchez y las galeristas Miriam Pérez Casanellas, Indira Carrillo y Sandra García Herrera, especialistas de la mencionada sala expositiva y Galería Galiano, respectivamente.

Los autores y sus proyectos seleccionados son los siguientes: Miroslav de la Torre (El álbum de los sones olvidados), Alexander Molina Fernández (Elementos antrópicos. Paisaje #2), Rafael Ricabal (Visión de la libertad), Jarol Rodríguez (Dossier), Bryan Romero (Sin título, serie Gold), Gabriel Guerra Bianchini (Hotel Habana), Aldo Soler (Con los pies en la tierra), Héctor Onel Guevara (Catarsis), Alejandro Lescay Hierrezuelo (La espera), Jorge Rodríguez (GestacionesBoris), Luis Triguero (Huésped), Gustavo del Valle (¿Dónde está la fe?, Cambiaron los tiempos…), Jordan Rojas (El equilibrio apenas descansa), Daniel Hernán Antón Morera (Clase de un vientre para una red de Houdinis), Daniel D. Madruga (Algunas primaveras son más fértiles), Ronald Vill (Aniversario), José Lázaro Peón (Laureado), y Dania González Sanabria (Mímesis).

También se incluyen a Alejandra González con su idea Sin título, de la serie Obba, Claudia Padrón (Metamorfosis de un creador), Daniel Arévalo y Samantha Chijona (Serie Hilemórfica), Sergio Marrero (Efecto Mariposa —Cronotopo #53—), Evelyn Sosa (Mariana, de la serie Retrato femenino – S/T, de la serie Amor propio), Juan Carlos Tavío (Paisajes del subconsciente), Frank David Valdés (Deja vú), Elio Jesús Fonseca (Y todo será distinto) y Mario Vega (El suceso).

Los organizadores han reestructurado el programa del evento con el fin de que su exhibición on line no lastre el prestigio alcanzado en las seis convocatorias anteriores. Convocado bajo una temática libre, los participantes deben de estar inscriptos en el Registro Nacional del Creador. No participan aquellos que hayan obtenido premio en ediciones anteriores, aunque sí los ganadores de menciones. Sus obras son inéditas, por lo que no han sido expuestas ni premiadas con anterioridad.