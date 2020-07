Podcast ¿qué es eso?

Premio Especial Editorial de la Mujer Prensa Impresa👉Sayli Sosa Barceló por La decisión de una camarera con suerte (crónica) ⏩Mención👉Laura Serguera Lio por Samantha Espineira: Sobreexpuesta Radio👉Maydelín Aurora Remón Ramón por Las luchas de Vilma ⏩Mención👉Miozotis Fabelo Pinares por El gobierno provincial de Camagüey sigue en manos de mujeres ⏩Mención👉Dalia Reyes Perera por Su nombre es Cuba ⏩Mención👉Dianelys Marín Dewar por Maravilla ⏩Mención👉Lisandra Gómez Guerra por Inseminadoras Hipermedia👉Ania Terrero Trinquete y Dixie Edith Trinquete Díaz por Letras de Género (Conjunto de trabajos) ⏩Mención👉Alina M. Lotti y Yimel Díaz Malmierca por Participación femenina: derecho y necesidad Televisión👉Bárbara Deás Trobajo por Destacan machetera millonaria en Santiago de Cuba ... See MoreSee Less

El Premio Especial en la categoría Hipermedia fue para el equipo de Cubadebate 👏👏

Premios Periodismo Hipermedia

Blog personal👉Yasel Toledo Garnache–ACN

Dossier periodístico hipermedial👉Oscar Figueredo y equipo, Cubadebate

⏩Mención👉Juan Antonio Borrego Díaz y equipo, Escambray

⏩Mención👉Yoandry Ávila y equipo – Alma Mater

👉Cobertura en redes sociales👉Yoandry Ávila y equipo, Alma Mater

⏩Mención👉Oscar Figueredo y equipo, Cubadebate

Información👉Dinella García y equipo – “Salvar, salva”: Atraca en puerto cubano de Mariel crucero británico MS. Braemar , Cubadebate

⏩Mención👉Liz Armas Pedraza – ICOM 2019: los nuevos y viejos retos del ámbito infocomunicacional, Cubahora

Reportaje👉Oscar Figueredo y equipo de Cubadebate– El robo de combustible cierra la llave y cambia el chip

⏩Mención👉Yoandry Ávila y equipo – La saga de los condones, Alma Mater

⏩Mención👉Andy Jorge Blanco – El curioso caso del quijote de la farola, Cubadebate

Crónica👉Roberto Alfonso Lara – Covid-19: Soledad en canas, 5 de Septiembre

Entrevista👉José Luis Estrada – ¡Quiero que seas Samuel Formell!, Juventud Rebelde

⏩Mención👉Andy Jorge Blanco – Retrato de Julia López, la primera modelo de Korda, Cubadebate

⏩Dailene Dovale – La mirada de Dazra Novak, Juventud Rebelde

Testimonio👉Dinella García Acosta – La Tierra suda, llora, cuenta y Javier extrae ARN, El Caimán Barbudo

⏩Mención👉Yaidel Rodríguez Castro – “Llevo 20 años haciendo carbón… y me gusta, me siento bien”, dice Modesta, Radio Cabaniguán, Las Tunas

Comentario👉Katia Siberia. El tiempo, las colas y el (des)orden. Invasor

⏩Mención👉-Krystel Aspillaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana, por los comentarios – SARS-CoV-2: ¿Oportunidad para construir economías sostenibles? y Tráfico ilegal de animales y SARS-CoV2: ¿el origen de la pandemia?, Canal Caribe Cuba

Artículo👉Liz Armas Pedraza – Noticias falsas, infodemia y desinformación: ¿qué debes saber?, Cubahora

⏩Mención👉Sexismo en el lenguaje: Cuando las vocales no nos dejan ver el bosque, Cubadebate

Infografía👉Adrián Fernández y equipo, Ahora