Reconoce el diario español resultados de Cuba frente a la COVID-19

Bajo el titular La opción cubana contra la Covid-19, el periódico español La Vanguardia publicó este miércoles 27 un texto en el que reconoce que la biotecnología en Cuba ha elaborado fármacos que ya han resultado eficaces para combatir el nuevo coronavirus.

En el reporte son comparadas las importantes diferencias que existen entre los modelos de la biotecnología en EE.UU. y en Cuba. “Impulsadas por los beneficios de las gigantes farmacéuticas, las biotech estadounidenses no garantizan el acceso a los nuevos fármacos, y menos a los más de 30 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico. En Cuba la biotecnología pertenece al Estado y constituye una industria auxiliar de un sistema público y universal de sanidad”.

El ejemplo de la compañía estadounidense Gilead Sciences –propiedad de los dos megafondos de inversión Blackrock y Vanguard– ayuda a ilustrar la diferencia, agrega la nota.

“Gilead –presidida entre 1997 y el 2001 por Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa durante la invasión de Irak– fabrica el antiviral Remdesivir, que ha provocado subidas explosivas en la bolsa de Nueva York en las últimas semanas por su aparente éxito en el tratamiento de la COVID-19.

Aunque —resalta el texto—, el modelo de negocio de Gilead no garantiza que los estadounidenses más vulnerables al virus, los de menos renta, puedan beneficiarse del nuevo producto.

“En 2014 la misma empresa comercializó un nuevo fármaco antiviral para el tratamiento de la hepatitis C bajo la marca Harvoni a un precio de 1.000 dólares la pastilla”. E igual pasó con el PrEP4, un retroviral para combatir el SIDA. “Los abusivos precios de Gilead han impedido el acceso de cientos de miles de estadounidenses a este fármaco”.

Con esa realidad contrasta “el sistema cubano de sanidad pública gratuita en el que todos tienen acceso a los fármacos elaborados en el polo científico”, subraya el reporte de La Vanguardia.

Mientras, “en EE.UU. un laboratorio privado elabora una fórmula y la vende a otra empresa para hacer las pruebas, y luego se vende a un gigante farmacéutico para la comercialización; y cada venta depende de si hay expectativas de beneficios”, dice Helen Yaffe, economista de la Universidad de Glasgow y autora del libro We are Cuba .

“En Cuba los institutos trabajan en colaboración y no en competencia; es más rápido porque el criterio es el interés nacional y no el interés privado. Es el caso de la respuesta a la pandemia de la COVID-19.

“Especializada en medicina preventiva, la sanidad cubana ya había dado prioridad a la inmunoterapia para hacer frente a otras epidemias, desde el dengue a la meningitis. Gracias a ello, en su respuesta al coronavirus, Cuba ha podido aprovechar decenas de fármacos ya en fase de desarrollo “para mejorar la inmunidad innata”. Y como fuente de esta información la nota cita una entrevista a la agencia Efe al Doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud.

El texto se refiere igualmente al Interferón Alfa 2B, “creado en los años ochenta en colaboración con otros científicos en Helsinki para combatir un brote de dengue. Ahora se produce además con una empresa china, mientras que los institutos del polo científico desarrollan nuevas variedades del Interferón con el fin de mejorar su eficacia contra la COVID-19.

“Los institutos cubanos producen también otro antirretroviral de fabricación propia de la gama de Kaletra, y han adaptado otro fármaco, el CIGB 258, que ya estaba en fase de desarrollo antes de la pandemia para el tratamiento de la artritis reumatoide. Al igual que el Interferón Alfa 2B, el CIGB 258 es un producto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)”.

Estos y otros fármacos —agrega el reporte—, casi todos fabricados y patentados en Cuba, son componentes del cóctel anti COVID-19 que se utiliza. “Los resultados son positivos. Cuba ha registrado una tasa de mortalidad del 4,2% frente al 6% en EE.UU. y el 12% en España, según la Universidad Johns Hopkins, en Washington.

Dicho todo esto, el bloqueo estadounidense es un problema grave para la biotecnología cubana, reconoce La Vanguardia. “Complica la importación de componentes para los fármacos, estorba su comercialización y dificulta la investigación, ya que los institutos dependen del intercambio internacional.

“Asimismo, el bloqueo merma la capacidad de Cuba para realizar las pruebas masivas y para comercializar su ciencia en el mercado internacional y así generar fondos para financiar la sanidad cubana. “Necesitan crear volumen fuera de Cuba; puedes tener un buen producto, pero si la gente no sabe no lo compra, dijo Ricard Torres, del Instituto de Economía en La Habana”.

Pero, “el bloqueo no solo perjudica a los cubanos. Aprovechando los dos años de apertura tras el encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro, la clínica Roswell Park, en Nueva York, firmó un acuerdo con el Estado cubano para elaborar de forma conjunta el fármaco CIMAvax, una vacuna eficaz en el tratamiento del cáncer de pulmón”, que ahora choca con las medidas de Trump.

Según los directores de Roswell Park, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), el organismo que regula el sector farmacéutico en EE.UU.—cita La Vanguardia—, dicha nación exige un periodo de pruebas de diez años para el CIMAvax frente a cinco en los casos de nuevos fármacos de otros países.

“A mí me han llamado médicos desesperados en hospitales de Nueva York para preguntarme cómo pueden conseguir el Interferón Alfa 2B. No va a ser posible. El Interferón está siendo utilizado en nueve países, entre ellos España, pero EE.UU. no es uno de ellos”, dijo Helen Yaffe.

Imagen: Médicos cubanos con un paciente en el hospital de campo de Crema, al sur de Milán, el 15 de mayo (MIGUEL MEDINA / AFP).