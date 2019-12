Los 20 años de TV Yumurí

El telecentro de Matanzas, TV Yumurí, llegó este 10 de diciembre a sus primeros 20 años de trabajo, en medio de sus aspiraciones para lograr que sus audiovisuales se parezcan cada día o más a la realidad.

Ya son dos décadas las transcurridas desde aque mágico momento cuando por primera vez salía por la pantalla la señal de la televisión matancera.

Como parte de los homenajes por la ocasión, fundadores del Telecentro recibieron el sello vigésimo aniversario de la institución, durante una actividad político cultural con motivo de la fecha.

En el encuentro, varios trabajadores del medio de prensa recordaron a dos grandes de la televisión, que ya no están presentes físicamente pero dejaron sus huellas de profesionalidad: el camarógrafo Juan Carlos Migolla Fraga y el periodista Nelson Barrera Rodríguez.

Los ganadores por departamentos del movimiento emulativo desarrollado por la fecha, resultaron premiados. El área administrativa obtuvo los mejores resultados.

Varios organismos, entre los que destacan Recursos Hidráulicos, el Ministerio de la Agricultura, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Combatientes y la Central de Trabajadores de Cuba, entregaron reconocimientos a la institución.

Algunos recuerdos

Alejandro Castellanos, fundador y comentarista deportivo del canal recuerda con emoción aquel primer día de diciembre de 1999 cuando se produjo la primera trasmisión.

“Las manos me sudaban, tenía la voz como atorada en la garganta. Todo en el set me parecía raro, el aire acondicionado, las cámaras, pero logré salir de ese primer encuentro y 20 años después continúo como el primer día, incluso con un mayorcompromiso con el público”.

Por su parte, Somaly Aldazábal comenta sobre su fascinación por la televisión desde que llevaba a su hija a participar en programas.

“Este medio siempre me atrapó y se me dio la oportunidad de entrar en el 2000 y no la desaproveché. Empecé como editora pero cuando me di cuenta de los atractivos de la transmisisión de los programas, pues opté por esta especialidad y aquí llevo casi 15 años. Ha sido de mi vida laboral, la mejor experiencia”.

Una programación variada con énfasis en la temática infantil y juvenil y también con una fuerte carga informativa ha sido esencial para este canal. Quédate Conmigo y Barquito de papel son espacios que se mantienen desde hace varios años en la pantalla nacional y con diversos premios.

Jesús del Castillo o Chuchi como todos lo conocen, funge como director y guionista de este último programa infantil y lo considera como algo trascendental en su carrera y en su vida porque lo hace con mucha pasión y con la mente como si fuera niño”.

Experimentados y noveles se dan la mano a la hora de impulsar tanto la creación artística como la práctica del periodismo.

Yanet Peña Acosta es una joven periodista que se siente atraída, pero el medio pero que ante todo tiene vocación por la profesión que estudió y asume cada día como un nuevo reto en el cual puede aprender de sus colegas de trabajo.

El trabajo en equipo es esencial en la televisión y todas las áreas contribuyen de alguna manera.

Choferes, camarógrafos, editores, maquillistas, productores, directores y periodistas influyen en la calidad y la inmediatez de cada uno de los productos que salen al aire aún cuando las condiciones tecnológicas no son las mejores para crear productos mucho más competentes.

Floraida Rojas, productora del canal, explica las complejidades del trabajo en este medio y como la cohesión y la labor en equipo resultan esenciales para lograr la final poner en pantalla un producto de calidad.

Arnold Rodríguez se desempeña como editor y locutor de algunos programas. Para mí lo más complejo es la dedicación y el esfuerzo de este trabajo. A veces tienes que dedicarle muchas horas algo que dura minutos y por supuesto darle un acabo que atrape al público.

TV Yumurí se empina en sus 20 años para alcanzar sueños mayores. Superar las barreras del día a díapara poner en un primer plano la creatividad, el talento y los deseos de hacer continúa seduciendo a un colectivo que no se cansa de crear para su público.

(Con información de Tv Yumurí)