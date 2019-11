Cuba y las “tropas cibernéticas”: Cómo se manipula un estudio

El titular del artículo del profesional de la prensa empieza con: “Cuba…”. Es la primera palabra. En el primer párrafo inicia con: “Cuba, Venezuela y Guatemala son los únicos tres países del hemisferio occidental que tienen ´tropas cibernéticas permanentes´”. Y aquí tenemos ya una primera pregunta. Si Guatemala está en el mismo nivel de clasificación, ¿cuál es el criterio que la exime de aparecer en el titular del artículo periodístico? ¿Espacio?

No voy ni a cuestionar la investigación. Que aparezca Freedom House como fuente primaria (pag 9) siendo una ONG cuyos ingresos dependen del Gobierno de los EEUU[iii], ya dice mucho. O mejor aún, que los mismos autores, como parte del mismo proyecto “The Computational Propaganda Project”[iv], desarrollen la investigación “Government Responses to Malicious Use of Social Media” como parte de la serie “Countering the Malicious Use of Social Media”, pagada por y para.. waitttt… si, la OTAN.

A pesar de esto, lo que nos interesa es el “análisis” de la investigación. Así que partimos del contenido de esta.

En la investigación Cuba se menciona 13 veces. Página 1 y 3 como parte del listado de países que aparecen en el trabajo. En la página 5 y 6 como parte de distribuciones metodológicas diseñadas por los autores. Y ohhhh, vuelve a aparecer en la página 9. Parece que el “periodista” se la saltó. ¿Será porque dice: “los EEUU crearon una red social FALSA para Cuba”?[v]

El estudio dice claramente que se ha encontrado evidencia del uso de las redes sociales por parte del gobierno en 44 países de los 70 estudiados. ¿Serán los tres mencionados “los únicos” del hemisferio occidental? Veamos.

El estudio introduce 3 divisiones temáticas para el análisis.

Organisational Form (Forma organizacional) Strategies, Tools, and Techniques (Estrategias, herramientas y técnicas) Organisational Budgets, Behaviours, and Capacity (Presupuestos, comportamiento y capacidad)

A los efectos de este análisis podemos enfocarnos solamente en la 1 y la 3, que determinarán la “pertinencia” del titular del artículo y el tratamiento que se le da a los resultados de la investigación a lo largo del cuerpo del mismo.

Forma organizacional se divide en 5 variables, a las cuales se asigna 3 niveles, según la cantidad de “actores políticos” identificados. Y en función de esto, como se aprecia en la tabla, asigna un color. El nivel más bajo está representado por “un actor” y el más alto por “tres o más actores”, sin poder identificar la cantidad de estos.

Según la data, Cuba compartiría el nivel más bajo juntos a países como Argentina, Guatemala, Honduras, solo por mencionar los latinoamericanos. Reino Unido está en el nivel medio y EEUU en el más alto. Considerando que en este caso, el criterio tenido en cuenta es la existencia por parte del Estado de “Agencias” que se dedican a actuar en las redes sociales, y que todos estos casos mencionados, son identificados positivamente en este acápite, no queda otra que asumir que para el autor del artículo periodístico, ni Argentina, Guatemala, Honduras, y menos aún Estados Unidos, están en el “hemisferio occidental”.

El acápite de Capacidad es dividido en 3 subdivisiones:

Team Size and Permanency (Tamaño y utilización en el tiempo) Budgets and Expenditures (Presupuesto y gastos) Skills and Knowledge Diffusion (Habilidades y conocimientos)

Considerando una ponderación de todas estas variables, en el estudio se llega a otorgar cuatro niveles de Capacidad para las “Cyber troops”

Mínima Baja Media Alta

Según la data, Cuba aparece con capacidad Media y estatus Permanente. En este nivel comparte la clasificación con países como Brasil, México, Reino Unido, con la diferencia que estos aparecen con estatus Temporal. O sea, Cuba según el estudio de Freedom House tiene la misma capacidad que estos, pero el empleo por parte de Cuba es permanente y estos países lo hacen por períodos de tiempo.

La pregunta es: ¿habrá algún país del “hemisferio occidental” en situación parecida a Cuba?

Resulta que sí. A menos que EEUU no esté en el “hemisferio occidental”. Según la data, los EEUU y Venezuela están clasificados como países de alta Capacidad, y ambos tienen estatus de uso Permanente. En este caso, Venezuela no nos interesa, porque aparece en el titular del analizado artículo. Pero nuevamente EEUU, no solo tiene el estatus de Permanente, sino que tiene un nivel superior.

O sea, Cuba, Venezuela y Guatemala no son los únicos tres países del hemisferio occidental. Existe al menos un país, que hace uso de manera permanente y tiene un nivel de capacidad superior. Pero curiosamente, este “análisis” se escapa del artículo de nuestro periodista.

Para terminar, sería pertinente analizar un estudio de la misma investigación, realizado por otro medio. En un medio nada amigo de Cuba como NYT[vi], vemos que esta no aparece ni una sola vez mencionada. Se podría justificar que para este periódico, el público objetivo de su mensaje no es América Latina, tal como lo es para El Nuevo Herald. Pero la aparición de Venezuela en su análisis, contradice esta suposición.

Entonces no queda de otra que quedarnos con la pregunta: ¿el autor del artículo, acomodó los datos de la investigación a su conveniencia para resaltar lo que a todas luces “aparenta” ser, una clara intencionalidad de posicionar un mensaje políticamente preconcebido?

