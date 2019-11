Concluyó en Banes vigésima edición del coloquio de periodismo Cristina Aguilera in memoriam

Trabajadores de la sede nacional de la #UPEC festejan el aniversario 500 de fundación de #LaHabana ... See MoreSee Less

Se discute Tesis de Maestría en Ciencias de la Comunicación en Cienfuegos

#tesis, #Maestría, #Comunicación, #periodismo



En la Sede de la Casa de la Prensa de Cienfuegos se acaba de discutir la Tesis de Maestría «Tema migratorio Cuba-Estados Unidos. Análisis ideológico del discurso periodístico en Granma y The New York Times.

El investigador Lic. Roberto Alfonso Lara, periodista de la Editora 5 de Septiembre, de Cienfuegos, llevó a cabo su investigación a lo largo de varios años en la Maestría en Ciencias de la Comunicación auspiciada por la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.

Los resultados de esta investigación muestran las tendencias e intencionalidades políticas de ambos medios de prensa y servirán de material de estudio para politólogos y periodistas.

El tribunal, luego de analizar los resultados, le otorgó la máxima calificación a su investigación.