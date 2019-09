¿Qué poder tienen Facebook, Google y Twitter?

Inusual conferencia de prensa en Las Tunas Carlos Arias Sobrino, director de la Empresa Eléctrica en Las Tunas, protagonizó hoy una breve conferencia de prensa al aire libre en la entrada del Gobierno Provincial, a tono con las actuales medidas de ahorro energético. El directivo respondió a las preguntas de los colegas y recordó que en Las Tunas el 70 por ciento de la energía la consume el sector residencial, por lo que pidió a los medios locales apoyar la campaña #AhorraAhoraporNosotros que promueve la entidad que dirige con el apoyo del equipo de comunicación institucional. Arias Sobrino confirmó que al finalizar la semana la prensa tunera podrá tener información detallada sobre el resultado de las medidas adoptadas para lograr en Las Tunas el ahorro de portadores energéticos y también precisiones de los avances en la construcción de los parques eólicos La Herradura 1 y la Herradura 2, al norte de Las Tunas, los más grandes del país, imprescindibles para el cambio de la matriz energética en Cuba. ... See MoreSee Less

Estudiantes de 3er año de Periodismo de Fcom recorren el Instituto Internacional de Periodismo "José Martí" e intercambian con Ariel Terrero, vicepresidente de la #Upec ... See MoreSee Less

Regresamos a #Twitter a pesar de la censura de la plataforma que aún no ha explicado por qué bloqueó nuestra cuenta @cubaperiodistas .

No esperamos indulgencia de la compañía estadounidense, que obviamente obedece a su gobierno. El sesgo no es informativo, sino político, como denunciamos. Nuestros lectores no tienen la culpa.



Invitamos a todos a seguir @periodistascuba en Twitter para conjurar la censura y seguir el pulso de lo que acontece en nuestro gremio.



Más información en bit.ly/2mxABm5 ... See MoreSee Less

Photo