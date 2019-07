Recordando a Heriberto Rosabal en Radio Rebelde

Tres colegas, habituales de los análisis económicos en la prensa nacional: Ricardo Ronquillo, Presidente de la UPEC, José Alejandro Rodríguez y Alina Perera, columnistas de Juventud Rebelde y de “Hablando Claro”, entre otros espacios de análisis, comparten con Arleen Rodríguez un programa homenaje a Heriberto Rosabal, recién fallecido, poniendo en contexto las recientes medidas del Gobierno cubano y las impactantes intervenciones del Presidente Miguel Díaz-Canel.

Fue una emisión en vivo de «La luz de la memoria», de Radio Rebelde, que dirige y conduce Arleen Rodríguez Derivet.

