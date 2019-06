Profesionales de la prensa se beneficiarán con nuevas medidas económicas

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró este viernes en Pinar del Río, que los profesionales del sector de la prensa están incluidos entre los beneficiados con el incremento salarial aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

Durante la reunión resumen de la visita gubernamental a la provincia de Pinar del Río, Díaz Canel afirmó que en el caso de la prensa, por ejemplo, cuyo salario básico es hoy de 385 pesos- por debajo del salario medio- ascenderá a más de mil 300 en caso de ser Redactor de nivel Superior Categoría I; a más de mil 200 si es de II; y una cifra superior a los mil 100, si corresponde a la III.

Puso como ejemplo también, de acuerdo con una nota de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), al sector universitario, sobre el que detalló que, por ejemplo, un profesor Titular de una universidad percibirá más de mil 700 pesos; uno Auxiliar, más de mil 600; un Asistente, mil 500; y un Instructor, más de mil 400.

Si uno de ellos ocupa un cargo de dirección, la escala entonces asciende, enfatizó.

Díaz-Canel enumeró como otros beneficiados con el incremento salarial a los médicos, enfermeros, maestros, trabajadores de servicios comunales e inspectores.

Insistió en que no se trata de una reforma salarial, pero no se podía esperar para dar pasos que permitan mejorar la situación del sector presupuestado, la cual no nos compromete el futuro, dijo y manifestó que estos son temas que han sido pospuestos en el tiempo pero requerían una solución.

(Con información de la ACN)