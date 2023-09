Terrorismo en casa

Cuba está incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora cada año el gobierno de Estados Unidos. Los argumentos son ridículos porque no existe una sola evidencia de que la isla sea una amenaza para nadie en el mundo. Pero ahí está, regalo envenenado del gobierno de Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca, que Joseph Biden ha mantenido hasta hoy. Implica graves obstáculos para el comercio y el acceso a finanzas, además de endurecer el ya asfixiante régimen de sanciones que Washington impone a los cubanos.

Sin embargo, los hechos son testarudos y el país que pone la etiqueta de terrorista al vecino tiene un grave problema en casa: el terrorismo endógeno.

El pasado domingo, a las 19:52 horas, las cámaras de seguridad de la embajada de Cuba en Washington captaron a un hombre vestido de negro que se detuvo en la acera mientras pasaban varios transeúntes. Prendió fuego a dos botellas con combustible y las lanzó por encima de la verja de seguridad de la misión diplomática. Los cocteles Molotov impactaron contra la ventana del edificio. Afortunadamente, no hubo heridos.

No es la primera vez que ocurre un acto semejante. En la madrugada del 30 de abril de 2020, Alexander Alazo, nacido en Cuba y residente en Texas, descargó su AK-47 contra esa misma embajada, que estaba ocupada en el momento del ataque. El reporte de la policía dio cuenta de 32 impactos de bala con intención de matar y daños tanto en el exterior como en el interior del edificio, sin víctimas humanas. La agencia Associated Press reportó declaraciones de las autoridades que catalogaron el incidente como delito de odio . El autor de estos hechos aún no ha sido juzgado.

No son actos aislados, sino un patrón que lleva décadas ejecutándose y que ha estado dirigido contra las instalaciones diplomáticas cubanas en Estados Unidos por la facilidad de acceso a armas a muy bajo precio, el escalamiento del discurso de odio en la esfera pública estadunidense y la impunidad.

Si el lector no desea extraviarse con demasiada información o cree que los recuentos de investigadores cubanos pueden estar parcializados, dedíquele unos minutos a rastrear el New York Times, auxiliándose del buscador en línea. Encontrará que ha costado vidas, como la del diplomático Félix García Rodríguez, ametrallado en la calle 55 de Manhattan, el 11 de septiembre de 1980. Ha herido gravemente a ciudadanos estadunidenses, como Louis Donofino y Gerald McLernon, policías que custodiaban la misión de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 27 de octubre de 1979, cuando estalló una bomba que retorció la entrada de metal de la sede diplomática y destrozó las ventanas de los edificios más próximos.