La industria alimentaria paga a dietistas ‘influencers’ para que moldeen hábitos alimentarios

Por Sasha Chavkin, Caitlin Gilbert y Anahad O’Connor

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó preguntas este verano sobre los riesgos de un popular edulcorante artificial, un nuevo hashtag comenzó a difundirse en las cuentas de redes sociales de los profesionales de la salud: #safetyofaspartame.

Steph Grasso, dietista registrada de Oakton, Virginia (EE.UU.), usó el hashtag y le dijo a sus 2,2 millones de seguidores en TikTok que las advertencias de la OMS sobre los edulcorantes artificiales eran un “cebo de clics” basado en “ciencia de baja calidad”.

Otra dietista, Cara Harbstreet, de Kansas City, aseguró a sus seguidores de Instagram que no se preocuparan por los “titulares que infunden miedo” sobre el aspartamo (edulcorante artificial hasta 200 veces más dulce que el azúcar) porque “la evidencia no sugiere que haya motivo de preocupación”.

En un tercer video, Mary Ellen Phipps, dietista del área de Houston que se especializa en el cuidado de la diabetes, tomó un sorbo de un vaso de refresco y les dijo a sus espectadores de Instagram que los edulcorantes artificiales “satisfacen el deseo de dulzura” sin afectar los niveles de azúcar en sangre o insulina.

Lo que estos dietistas no dejaron claro fue que American Beverage, un grupo comercial y de cabildeo que representa a Coca-Cola, PepsiCo y otras compañías, les pagó para publicar los videos.

En total, al menos 35 publicaciones de una docena de profesionales de la salud formaron parte de la campaña coordinada por American Beverage. El grupo comercial pagó una cantidad no revelada a 10 dietistas registrados, así como a un médico y un influencer del fitness, para que usaran sus cuentas de redes sociales para ayudar a desmentir las afirmaciones de la OMS de que el aspartamo, un pilar de la Coca-Cola Light y otros refrescos, no es efectivo para bajar de peso.

Pérdida y “posiblemente cancerígeno”

La campaña, que el grupo de bebidas reconoció haber organizado, destacó una táctica poco conocida que la multimillonaria industria de alimentos y bebidas está utilizando para influir en los consumidores que enfrentan mensajes de salud, a menudo contradictorios, sobre productos populares.

Las industrias de alimentos, bebidas y suplementos dietéticos están pagando a docenas de dietistas registrados, que en conjunto tienen millones de seguidores en las redes sociales, para ayudar a vender productos y transmitir mensajes favorables a la industria en Instagram y TikTok, según un análisis de The Examination y The Washington Post.

El análisis de miles de publicaciones encontró que empresas y grupos industriales pagaban a dietistas por contenido que animaba a los espectadores a comer dulces y helados, restaba importancia a los riesgos para la salud de los alimentos altamente procesados y promovía suplementos no probados, mensajes que van en contra de décadas de evidencia científica sobre la salud.

La revisión encontró que entre 68 dietistas con 10.000 o más seguidores en las redes sociales en TikTok o Instagram, aproximadamente la mitad había promocionado alimentos, bebidas o suplementos entre sus 11 millones de seguidores combinados durante el último año.

Si bien algunos dietistas señalaron en sus publicaciones en las redes sociales que formaban parte de asociaciones pagadas, sus relaciones con la industria alimentaria en muchos casos no se hicieron explícitas para los espectadores, encontró el estudio. La Comisión Federal de Comercio aconseja a todos los influencers de las redes sociales que tengan claro quién les paga por las promociones.

La estrategia de reclutar dietistas en las redes sociales ha permitido a la industria ensanchar su amplio alcance y promover consejos nutricionales, a menudo cuestionables, entre las nuevas generaciones de adolescentes y consumidores de la Generación Z y padres milenials acostumbrados a encontrar noticias y consejos de salud en las redes sociales.

Al pagar a dietistas registrados (profesionales de la salud que se especializan en nutrición), la industria alimentaria está yendo más allá del mundo de las personas influyentes en línea ordinarias para aprovechar el prestigio de los expertos acreditados para transmitir mensajes comerciales.

“Están consiguiendo que estos dietistas básicamente hagan el marketing por ellos”, dijo Marlene Schwartz, directora del Centro Rudd de Política Alimentaria y Salud de la Universidad estadounidense de Connecticut.

American Beverage dijo que los dietistas que participaron en su campaña revelaron adecuadamente sus relaciones con la asociación comercial al marcar las publicaciones como asociaciones pagadas o incluir el hashtag #safetyofaspartame o el sitio web safetyofaspartame.com, que incluye el logotipo de American Beverage en la parte inferior de la página.

De 35 videos, 11 nombraron específicamente a la asociación o “AmeriBev”, como socio en el momento en que se publicaron los videos por primera vez, según el grupo de bebidas.

Un portavoz señaló que la campaña estaba justificada porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., y otras autoridades sanitarias, habían dicho que el aspartamo es seguro y no estaban de acuerdo con las advertencias de la OMS.

“Los dietistas y nutricionistas registrados en los que confiamos compartieron sus propias opiniones informadas cuando comunicaron los hechos a sus audiencias y fueron sinceros en cuanto a su remuneración”, expresó William Dermody, portavoz de American Beverage.

Steph Grasso declinó hacer comentarios. Harbstreet y Phipps no respondieron llamadas telefónicas, correos electrónicos ni cartas. Después de consultas de The Examination y The Post, las publicaciones de Harbstreet en Instagram se cambiaron para incluir “Asociación paga con AmeriBev”.

En los comentarios sobre varias de las publicaciones, los espectadores expresaron confusión acerca de quién patrocinaba los videos y si a los dietistas se les pagaba para defender el aspartame.

En el video que Phipps publicó en su cuenta de Instagram, “milknhoneynutrition”, incluyó las frases “Paid Partnership”, #ad y #safetyofaspartame. Cuando un espectador publicó un comentario en el video preguntando a Phipps quién era su “socio pagado”, Phipps reconoció que era American Beverage y dijo que cualquier sugerencia de que “comprometería mi ética profesional por dinero es insultante”.

Otro comentarista respondió: “Estás insultado, pero yo estoy desilusionado”.

Animar a los seguidores a comer azúcar y dulces

La mayoría de los 78 000 dietistas y nutricionistas de Estados Unidos no son personas influyentes en las redes sociales. Muchos trabajan en hospitales, departamentos de salud y consultorios privados, y su salario medio anual es de 66.450 dólares, según datos de 2022 de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Si bien los dietistas influyentes contactados para este artículo no dijeron cuánto les pagan por las publicaciones patrocinadas, varios dijeron que las empresas generalmente pagan unos pocos miles de dólares por video y que las ofertas podrían llegar a decenas de miles de dólares para los creadores con las mayores audiencias en las redes sociales.

La dietista registrada Lindsay Pleskot, de Vancouver, Columbia Británica, ha publicado videos de ella misma comiendo helado y tazas de mantequilla de maní mientras le dice a la gente que negarse alimentos azucarados sólo empeorará los antojos.

Estos y otros puestos fueron pagados por el Instituto Canadiense del Azúcar. El grupo comercial, financiado por productores de azúcar, incluye los vídeos en su página de Instagram.

En un vídeo, Pleskot sostenía un donut glaseado y una galleta con chispas de chocolate y se burlaba de los consejos para reducir el consumo de azúcar. Dijo que las “mejores” formas de reducir el azúcar son “con un cuchillo, con las manos e incluso con los dientes”.

En la descripción junto al vídeo, escribió: “aprobado por un dietista”.

Más adelante en la publicación, decía “(AD)”, para indicar que era un anuncio pago. Después de consultas sobre la asociación, las publicaciones se actualizaron con “CdnSugarNutr”, que es la cuenta de Instagram del Canadian Sugar Institute.

En un correo electrónico, Pleskot manifestó que “inicialmente” le preocupaba trabajar con el grupo azucarero, pero que tiene control total sobre sus publicaciones, lo que refleja su creencia en “eliminar la culpa y la vergüenza en torno a la comida”. Ella escribió que “todo el contenido colaborativo ha sido el mismo mensaje que he compartido orgánicamente durante años”.

“Mi integridad es lo más importante para mí”, dijo.

Otra dietista con muchos seguidores en las redes sociales, Jenn Messina, de North Vancouver, Canadá, publicó un video en Instagram donde agregó una paleta a un plato. Dijo a los padres que la estrategia “prevendrá la obsesión por los dulces” y ayudará a los niños a desarrollar relaciones más saludables con la comida. En otro video de Instagram, les dijo a los padres que pueden hacer que Halloween sea menos estresante al permitir que los niños coman tantos dulces como quieran cuando terminen de pedir dulces.

“Esto ayuda a disminuir el alijo y lo hace menos ‘gran cosa'”, escribió en el texto junto al video. “Sí, pueden vomitar. Esa es una gran lección de vida”.

Messina también recibió un pago del Instituto Canadiense del Azúcar, lo que reveló en sus publicaciones y en una entrevista. Messina dijo que, si bien sus consejos no son tradicionales, su objetivo es ayudar a los padres.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han dicho que demasiada azúcar agregada puede contribuir a la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas.

Messina se negó a decir cuánto le paga el instituto azucarero por los vídeos patrocinados. Dijo que presenta ideas para videos al Instituto, pero que tiene “plena opinión” sobre lo que publica. “No trabajo con ninguna industria que me diga qué decir o cómo decirlo; tiene que ser 100 por ciento mi voz, o no lo haré”, dijo.

Desde el año pasado, el grupo azucarero ha pagado, al menos, a una docena de dietistas registrados para que publiquen videos sobre el azúcar en Instagram.

“Si su hijo está obsesionado con los dulces, probablemente necesite MÁS acceso a los dulces en lugar de MENOS”, escribió Messina en una publicación patrocinada de Instagram.

El Instituto Canadiense del Azúcar dijo que los dietistas a menudo acuden al grupo en busca de ayuda para ampliar su alcance y que el instituto no les dice qué decir.

“Al igual que con cualquier actividad de un dietista, las publicaciones en las redes sociales se basan en los intereses auténticos, la experiencia y la evaluación independiente de la evidencia de cada dietista”, dijo en un correo electrónico Chiara DiAngelo, dietista registrada y directora de comunicaciones nutricionales de esa entidad.

El análisis realizado por The Examination y The Post también encontró que a los dietistas se les ha pagado para promocionar los beneficios de los suplementos dietéticos que carecen de consenso científico, incluidos productos como los suplementos de colágeno promocionados para la salud de la piel, las uñas y las articulaciones; tés desintoxicantes que dicen ayudar al cuerpo a expulsar toxinas; y cápsulas comercializadas para la “salud mitocondrial”.

Cinthia Scott, dietista del área de Augusta, Georgia (EE. UU.), que tiene más de 300 000 seguidores en Instagram, anima a los padres a dar lo que ella llama suplementos de ácidos grasos omega-3 para “estimular el cerebro” a niños de tan solo 6 meses de edad. En el texto adyacente a su publicación, Scott escribió: “Asociación pagada con carlsonlabs”. Carlson Labs es una empresa de suplementos con sede en Illinois.

La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que dichos suplementos no están aprobados por la FDA. “Es posible que su contenido no coincida con lo que figura en la etiqueta”, dice la academia. “Los eventos adversos tampoco siempre se informan”.

Schwartz, experta en nutrición de la Universidad de Connecticut, dijo que le parecía “particularmente atroz” que un dietista intentara convencer a los padres de que les dieran a sus hijos suplementos no probados. “Es increíblemente injusto para los padres que intentan obtener información clara”, apuntó.

Carlson explicó que los dietistas que patrocina hacen sus propias evaluaciones antes de respaldar. “Carlson se compromete a asociarse con profesionales conocedores y respetados en campos relevantes que utilicen su experiencia de manera ética y transparente”, expuso la compañía en un comunicado. Scott no respondió a correos electrónicos, llamadas telefónicas ni a una carta.

La falta de información clara es “mala para los consumidores”

Los expertos dicen que los reguladores han luchado por mantenerse al día con el rápido crecimiento de la industria de la influencia en línea.

La Comisión Federal de Comercio instruye a las personas influyentes a quienes se les paga por crear mensajes patrocinados para que digan claramente, tanto en sus videos como en el texto de sus publicaciones, que tienen una relación financiera con la marca que están promocionando.

Pocos de los dietistas en el análisis dijeron en sus videos reales que sus publicaciones eran anuncios. En cambio, en el texto que acompañaba a sus vídeos, utilizaron términos como #ad, #sponsored o “colaboración pagada”.

Michael Ostheimer, abogado de la división de prácticas publicitarias de la FTC, dijo que una prueba clave es si el patrocinio sorprendería a los consumidores y afectaría su opinión sobre la credibilidad del mensaje, lo que la agencia llama una “conexión material inesperada”.

De los 33 dietistas que publicaron contenido pago para sus millones de seguidores, aproximadamente la mitad (17) no revelaron con claridad sus patrocinios en al menos una de sus publicaciones. Otros dos colocaron revelaciones en lo profundo de las descripciones.

La campaña de American Beverage con dietistas es un caso que requeriría una divulgación clara, según Bonnie Patten, directora ejecutiva de Truth in Advertising, un grupo sin fines de lucro que combate el marketing engañoso.

“¿Esperaría que un dietista se asociara con la industria de los refrescos?”, preguntó Patten. “Esos son los tipos de divulgaciones más importantes que necesitamos”.

En 2020, la FTC envió 10 cartas de advertencia a personas influyentes, incluida la rapera Cardi B, por no revelar anuncios pagados en las redes sociales de un comercializador de té. La compañía de té acordó pagar un millón de dólares para resolver los cargos de haber engañado a los consumidores y no haber revelado adecuadamente los pagos a personas influyentes en las redes sociales.

Pero aparte de las redadas periódicas contra la conducta engañosa, la comisión no tiene los recursos para hacer cumplir integralmente el comportamiento dentro de un mercado en línea en continua expansión, dijo David Vladeck, ex jefe de la oficina de protección al consumidor de la comisión y ahora profesor de derecho de la Universidad de Georgetown.

“Cuando no se aplica lo suficiente, las empresas piensan que pueden salirse con la suya”, aseguró Vladeck. “Nadie en ninguno de los lados de la mesa cree que la FTC tenga los recursos para vigilar realmente este mercado. Y eso es malo para los consumidores”.

La Academia de Nutrición y Dietética, el grupo comercial que supervisa a los dietistas registrados, tiene un código de ética que dice que los dietistas deben revelar los conflictos de intereses y evitar “aceptar obsequios o servicios que potencialmente influyan o que puedan dar la apariencia de influir en el juicio profesional”.

Lauri Wright, presidenta de la academia, comentó que el grupo educa a sus miembros “para que los dietistas sepan cuál es esa línea y cómo no cruzarla”.

La academia tiene una junta de ética que revisa las acusaciones de que los dietistas han violado su código ético y puede imponer sanciones, incluida la revocación de la licencia si descubre que se produjo una violación. Hasta ahora, la junta no ha recibido ninguna queja sobre las actividades en las redes sociales, advirtió Wright.

Estrechos vínculos entre la industria alimentaria y los dietistas

La industria de alimentos y bebidas ha mantenido durante años una estrecha relación con la academia, que ha aceptado millones de dólares en donaciones de los principales productores de refrescos, dulces y alimentos ultraprocesados, incluidos Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé.

La academia ha permitido a estas empresas ofrecer cursos de educación continua a sus dietistas y ha invertido en acciones de la industria alimentaria. Dos de los patrocinadores actuales de la academia son American Beverage y Tate & Lyle, uno de los mayores productores del mundo de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y otros edulcorantes.

Algunos dietistas han cuestionado la relación entre la academia y las grandes empresas de alimentos y bebidas. En respuesta a un informe de 2013 que investigó los vínculos de la academia con la industria, más de una docena de dietistas registrados formaron Dietitians For Professional Integrity, un grupo que abogó contra lo que sus miembros consideraban vínculos financieros comprometedores con la industria alimentaria.

Aunque el grupo planteó estas preocupaciones a los dietistas directamente a la academia (una petición inicial obtuvo más de 24.000 firmas), el grupo se disolvió en 2018.

“Básicamente, creo que realmente cayó en oídos sordos durante el tiempo que estuvimos defendiendo esta causa en la academia”, reveló una de las cofundadoras del grupo, Elizabeth Lee, dietista registrada y educadora de salud en Stanford Medicine.

Wright, presidente de la Academia de Nutrición, escribió en un correo electrónico que sus líderes “se comunicaban a menudo” con Dietistas por la Integridad Profesional cuando el grupo todavía estaba activo, y que la academia tiene un “proceso estricto para revisar, aprobar y rechazar posibles patrocinadores corporativos”. Dijo que los patrocinios representan menos del siete por ciento de los ingresos de la academia y que “los patrocinadores no influyen en las posiciones de la academia”.

En el sistema de investigación de patrocinadores, la academia analiza “la combinación de productos” que vende una empresa, indicó Wright. La industria de bebidas “vende mucho más que solo refrescos”.

Asociaciones pagadas con marcas de alimentos y grupos industriales

Los dietistas que cuentan con un gran número de seguidores en las redes sociales expresaron que las marcas están ansiosas por reclutarlos, inundándolos con ofertas para presentar productos.

Entre los más populares se encuentra Grasso, con 2,4 millones de seguidores combinados en TikTok e Instagram. En sus videos, baila y sincroniza los labios con música pop mientras prepara recetas o se viste con diferentes atuendos, como rojo para el azúcar en sangre o azul para la insulina, para explicar conceptos de nutrición. Su objetivo, escribe Grasso en su sitio web, es utilizar su “experiencia y comedia para brindar consejos nutricionales basados en evidencia y desacreditar los mitos nutricionales más populares”.

Grasso ha aprovechado su popularidad para lograr acuerdos de patrocinio con numerosas empresas de alimentos y suplementos dietéticos.

En los últimos meses, ha publicado videos patrocinados en TikTok e Instagram para marcas que incluyen pasta Barilla, Bush’s Beans, KIND Snacks, polvos de colágeno Orgain, bebidas con sabor a Hint Water y salsa de manzana Tree Top. En estos anuncios, Grasso marcó las publicaciones como asociaciones pagas y etiquetó las marcas en sus pie de fotos.

Shana Minei Spence, dietista con más de 265.000 seguidores en Instagram, come pizza , patatas fritas y helado en sus vídeos de redes sociales para ilustrar que ningún alimento debe ser estigmatizado. Spence, que trabaja para el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, se describe a sí misma como “alimentos procesados”.

Spence dijo que se asocia con empresas que comparten sus valores y rechaza alrededor del 90 por ciento de las ofertas de patrocinio que recibe. “Trabajo en barrios marginados y con inseguridad alimentaria, por eso me apasiona desestigmatizar los alimentos procesados”, escribió en un correo electrónico.

Añadió que la multinacional japonesa de alimentos Ajinomoto le pagó por un video que desacredita las preocupaciones sobre el potenciador del sabor glutamato monosódico (el mensaje fue patrocinado). El título dice #AjiPartner. Un portavoz de Ajinomoto reconoció que los dietistas eran esenciales para su campaña debido a su “capacidad para comunicar la ciencia de manera creíble”.

Spence también ha publicado en TikTok sobre una barra de bocadillos Dave’s Killer Bread. “Simplemente manténgalos en su escritorio”, dijo. En el título, escribió #ad, la marca etiquetó la publicación como “Asociación pagada”. Dave’s Killer Bread no respondió a las preguntas.

En abril de 2022, PepsiCo le pagó a Spence para que impartiera un seminario web a otros dietistas titulado “Desenvasando ideas preconcebidas sobre los alimentos envasados”. Los dietistas registrados que participaron recibieron créditos de educación continua.

En el seminario web, Spence cuestionó las preocupaciones de salud sobre los alimentos procesados. “Lo que tenemos que hacer como dietistas y profesionales de la salud es realmente desacreditar parte de esta información”, pidió a sus oyentes.

En una entrevista, la dietista expresó que PepsiCo no tuvo ningún papel en la configuración de su presentación. Se negó a decir cuánto le pagó la empresa por el evento. PepsiCo no respondió a una solicitud de comentarios.

Monica D’Agostino, una dietista de Nueva York con más de 740.000 seguidores en TikTok, expuso en un vídeo que recibe una avalancha de ofertas para promocionar “polvos verdes”, suplementos dietéticos que se promocionan ampliamente con afirmaciones no comprobadas y que no han funcionado bien.

En su video, D’Agostino planteó que nunca “promocionaría ciegamente” los polvos porque las mezclas de ingredientes no siempre son claras. En tono de broma, lamentó su ética profesional, “porque detrás de esos polvos hay un control”.

D’Agostino, que no respondió a las solicitudes de comentarios, manifestó en el vídeo que si aceptaba el dinero que le ofrecieron para promocionar los suplementos, podría permitirse el lujo de comprar ocho bolsos de diseñador Saint Laurent de 1.450 dólares y regalar Apple Airpods Maxes de 549 dólares a veinte de sus amigos.

“Podría ser como Oprah con mis amigos: uno para ti, uno para ti, uno para ti”, declaró D’Agostino. “Esto solo soy yo para mostrarles: hay dinero detrás de esos polvos verdes que se les comercializan”.

Acerca de esta historia

Este informe es una investigación conjunta de The Examination y The Washington Post.

El análisis de The Examination y The Post incluyó a dietistas registrados en Instagram y TikTok que utilizaron “Dietista registrado”, “RD” o “RDN” en el nombre de su cuenta o en su biografía de las redes sociales a partir de julio de 2023 (los usuarios de las redes sociales pueden ajustar estos campos en cualquier momento). Asimismo, contempló solo a aquellos que tenían al menos 10.000 seguidores (el umbral más bajo para lo que normalmente se considera un “microinfluencer”), habían creado al menos 10 publicaciones durante el último año y habían publicado contenido en inglés.

Esto identificó a 68 personas influyentes. Los reporteros archivaron todas las publicaciones entre el 1 de julio de 2022 y el 1 de agosto de 2023, generando una base de datos de más de 6 000 contenidos.

Dos reporteros revisaron por separado las publicaciones de cada influencer para identificar casos en los que el dietista promovió, al menos una vez, un producto, marca o mensaje patrocinado por la industria. Esto incluía el uso de una etiqueta de “Asociación pagada” en la publicación, mencionar códigos de descuento personalizados o escribir “#ad” o “#sponsored” en la descripción de la publicación. Estos criterios se seleccionaron en función de las pautas de la Comisión Federal de Comercio para personas influyentes en las redes sociales.

Los periodistas revisaron manualmente los feeds y definieron las publicaciones como con una divulgación poco clara si la publicación (1) era promocional pero no tenía una divulgación clara, (2) estaba etiquetada como un anuncio pero la marca que patrocinaba la publicación no estaba clara (por ejemplo, el uso de un “vago” “socio” en lugar de una mención de marca), o (3) tenía una divulgación de patrocinio pero la mención “anuncio” se colocó profundamente en la descripción de la publicación.

