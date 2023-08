Oppenheimer, criminal de guerra

«No creo que tu padre haya conocido a Oppenheimer», me dijo mi madre el otro día. No puedo preguntarle a mi padre, ya que murió el año pasado, a los 90 años. Mi padre era físico de partículas subatómicas. Dedicó la mayor parte de su carrera al Fermilab, donde ayudó a diseñar los imanes que aceleraban los protones en una dirección y los antiprotones en la otra dirección alrededor de un anillo de 6,28 km llamado Tevatron.

En su apogeo, Fermilab recibió a físicos de todo el mundo. Durante la década de 1970, incluso físicos de la Unión Soviética y la República Popular China trabajaron allí. Aparentemente, no hay aplicaciones militares (todavía) para este tipo de física de partículas de alta energía.

Mi padre tenía trece años cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Su familia inmediata, que vivía cerca de la estación de tren, estaba lo suficientemente dispersa de la Zona Cero como para sobrevivir. Por supuesto, ramas de su familia extendida (y la familia extendida de mi madre) fueron podadas ese día.

Como un joven físico que alcanzó la mayoría de edad en las décadas de 1950 y 1960, conoció a muchos de los científicos que habían trabajado en el Proyecto Manhattan. Mi padre admiraba mucho a su jefe, Robert Rathbun Wilson, el primer director del Laboratorio Nacional de Aceleradores (luego rebautizado como Fermilab), que había dirigido el Programa Ciclotrón en Los Álamos. Wilson era cuáquero y se había opuesto al uso de la bomba atómica contra civiles en Japón.

Durante gran parte de mi vida, me pregunté por qué mi padre había elegido una carrera en Física, cuando el campo parecía contaminado por tantas de sus principales figuras que habían dedicado sus energías a crear la primera arma de destrucción masiva del mundo. Cuando finalmente le pregunté al respecto, respondió sucintamente: «Me gustan los aparatos». (Lo que en realidad me dijo fue que le gustaban los kikai, máquinas o aparatos en japonés).

Me acordé de que cuando era niño, mi padre me compraba maquetas de plástico de barcos de guerra o aviones de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Ensalzaría la utilidad de los motores refrigerados por aire del avión de combate japonés Zero. Supongo que, al final, no le molestaron mucho las depredaciones del Japón imperial de principios del siglo XX. Quizás para él, la bomba atómica fue en gran parte un asunto de ciencia y tecnología superior de los Estados Unidos.

Mi padre quería que yo también me convirtiera en físico, y lo intenté en la Universidad. Sin embargo, lo encontré demasiado difícil, especialmente las matemáticas. Sin embargo, también tenía la sensación persistente de que desde la época del Proyecto Manhattan en adelante, los avances en el campo se estaban utilizando para usos nefastos.

Tal vez estoy siendo demasiado duro con la física nuclear del siglo XX en particular. También podríamos señalar cómo el aprovechamiento de los combustibles fósiles desde la era industrial ha llevado a la catástrofe climática actual. Podríamos señalar los peligros de la investigación de biología sintética de ganancia de función o inteligencia artificial.

Tal vez el problema sea, como señaló Jacques Ellul, el papel de la técnica en las atrocidades de nuestra época. Él define a la técnica como «la totalidad de métodos, racionalmente alcanzados y que tienen una eficiencia absoluta (para una etapa dada de desarrollo) en todos los campos de la actividad humana».(1) (Ellul 1964, p. xxv, cursivas en el original).

Ni la «ciencia» ni la técnica son actores morales. Los individuos son. En este momento, nuestros ojos están puestos en una figura histórica en particular. Oppenheimer (el filme) de Christopher Nolan se apega mucho a la biografía American Prometheus de Kai Bird y Martin Sherwin y pinta un retrato simpático. Incluso se podría decir que es un retrato heroico, ¿no era Prometeo un dios?

La afirmación de Nolan de que Oppenheimer «fue la persona más importante que jamás haya existido» nos desafía a pensar si estamos de acuerdo con él o no. Ciertamente, era un erudito. Nolan lo representa dando una conferencia en holandés y leyendo el Bhagavad Gita en sánscrito. Si bien nació en la riqueza, simpatizó con causas como la desegregación y la de los antifascistas en la Guerra Civil Española. Debido a que fue el Partido Comunista de los EE. UU. el que defendió tales causas en Berkeley en la década de 1930, Oppenheimer se entrelazó con los miembros del partido durante ese período.

Sin embargo, una vez que fue elegido para encabezar el Proyecto Manhattan, Oppenheimer tenía la intención de encarnar la lealtad al gobierno de los EE. UU., y en un momento se puso un uniforme del Ejército de los EE. UU. Centrado en el éxito del proyecto, aplastó la oposición de algunos de los científicos al uso de la bomba atómica en objetivos civiles.

Fue miembro del Panel Científico que asesoró al Comité Interino, el comité de funcionarios gubernamentales, académicos y capitalistas que, a su vez, asesoraron a Truman sobre el uso de las bombas atómicas. El panel científico estuvo formado por Enrico Fermi, Arthur H. Compton, Ernest O. Lawrence y Oppenheimer. Sus recomendaciones finales dicen lo siguiente:

Recomendaciones sobre el uso inmediato de armas nucleares (del Panel Científico del Comité Interino, 16 de junio de 1945)

Nos ha pedido que comentemos sobre el uso inicial de la nueva arma. Este uso, a nuestro juicio, debe ser tal que promueva un ajuste satisfactorio de nuestras relaciones internacionales. Al mismo tiempo, reconocemos nuestra obligación con nuestra nación de usar las armas para ayudar a salvar vidas estadounidenses en la guerra japonesa.

(1) Para lograr estos fines, recomendamos que, antes de que se utilicen las armas, no solo Gran Bretaña, sino también Rusia, Francia y China sean informados de que hemos logrado un progreso considerable en nuestro trabajo sobre armas atómicas, y agradeceríamos sugerencias sobre cómo podemos cooperar para que este desarrollo contribuya a mejorar las relaciones internacionales.

(2) Las opiniones de nuestros colegas científicos sobre el uso inicial de estas armas no son unánimes: van desde la propuesta de una demostración puramente técnica hasta la de la aplicación militar mejor diseñada para inducir la rendición. Aquellos que abogan por una demostración puramente técnica desearían prohibir el uso de armas atómicas y han temido que si usamos las armas ahora, nuestra posición en futuras negociaciones se verá perjudicada. Otros enfatizan la oportunidad de salvar vidas estadounidenses mediante el uso militar inmediato y creen que dicho uso mejorará las perspectivas internacionales, ya que están más preocupados por la prevención de la guerra que por la eliminación de esta arma específica. Nos encontramos más cerca de estos últimos puntos de vista; no podemos proponer ninguna demostración técnica que pueda poner fin a la guerra; no vemos ninguna alternativa aceptable al uso militar directo.

(3) Con respecto a estos aspectos generales del uso de la energía atómica, es claro que nosotros, como hombres de ciencia, no tenemos derechos de propiedad. Es cierto que somos de los pocos ciudadanos que han tenido ocasión de reflexionar detenidamente sobre estos problemas durante los últimos años. Sin embargo, no tenemos derecho a una competencia especial para resolver los problemas políticos, sociales y militares que presenta el advenimiento del poder atómico. (2)

La referencia a que «aquellos que abogan por una demostración puramente técnica desearían prohibir el uso de armas atómicas» es presumiblemente a los científicos que firmaron la petición del físico húngaro Leó Szilárd , quien argumentaba «que tales ataques contra Japón no podían justificarse, al menos no hasta que se hicieran públicos en detalle los términos que se impondrán después de la guerra contra Japón y se le diera a Japón la oportunidad de rendirse». (3)

Szilárd hizo circular la petición durante el verano de 1945 principalmente entre los científicos del Laboratorio Metalúrgico de Chicago. Le pidió a Edwin Teller que lo hiciera circular en Los Álamos, pero Teller se lo entregó a Oppenheimer, quien a su vez se lo entregó a Leslie Groves. Groves lo marcó como «clasificado» y lo guardó en una caja fuerte. Por lo tanto, nunca llegó a Truman.

Por lo tanto, cuatro físicos eminentes (Fermi, Compton, Lawrence y Oppenheimer) le dijeron al gobierno de los EE. UU. que no veían «ninguna alternativa aceptable al uso militar directo».

El 6 de agosto de 1945, Truman anunció: «Hace dieciséis horas, un avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima, una importante base del ejército japonés», pero esto era mentira. Todos los planificadores sabían que Hiroshima estaba ocupada principalmente por civiles.

A lo largo de la historia, hubo un desarrollo gradual de la idea de que matar a los no combatientes era inmoral. A partir de fines del siglo XIX , tales ideales fueron codificados en tratados internacionales. Así, en la Convención de La Haya de 1899, veintiséis naciones (incluidas Alemania, Japón, Rusia, el Reino Unido y los EE. UU.) firmaron la Convención con respecto a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, cuyo Artículo 25 establece

Queda prohibido el ataque o bombardeo de pueblos, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos. (49)

Por supuesto, en 1945, la mayoría de los Estados en guerra involucrados en la Segunda Guerra Mundial habían violado esta convención. Japón comenzó a bombardear Chongqing en 1938. El asalto aéreo fue una faceta de la guerra relámpago de la Alemania nazi. Los británicos y los estadounidenses bombardearon ciudades alemanas. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los EE. UU. habían reducido a escombros la mayoría de las ciudades japonesas en agosto de 1945.

Después de la Primera Guerra Mundial, las armas de guerra particularmente odiosas habían sido prohibidas por el Protocolo de 1925 para la Prohibición del Uso en la Guerra de Gases Asfixiantes, Venenosos u otros, y de Métodos Bacteriológicos de Guerra (el Protocolo de Ginebra).

Las violaciones de las leyes de la guerra se consideran crímenes de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los funcionarios del gobierno nazi fueron juzgados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Los funcionarios del gobierno imperial japonés fueron juzgados en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Los crímenes de guerra cometidos por los estados victoriosos, por supuesto, nunca fueron considerados crímenes de guerra en absoluto. Como señaló Walter Benjamín.

Quien ha salido victorioso participa hasta el día de hoy en la procesión triunfal en la que los gobernantes presentes pasan por encima de los que yacen postrados. Según la práctica tradicional, el botín se lleva en procesión. Se les llama tesoros culturales, y un materialista histórico los ve con cauteloso desapego. Porque, sin excepción, los tesoros culturales que examina tienen un origen que no puede contemplar sin horror. Deben su existencia no sólo a los esfuerzos de las grandes mentes y talentos que los han creado, sino también al trabajo anónimo de sus contemporáneos. No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie. (5)

¿Fue Oppenheimer un criminal de guerra? En un momento de contrición, Oppenheimer lamentó la sangre en sus manos a Truman. Por su parte, Truman señaló más tarde, «no tiene ni la mitad de sangre en sus manos que yo». Por supuesto, Truman fue el verdadero criminal de guerra. ¿Fueron los miembros del Panel Científico meros hombres de confianza? La defensa de «simplemente siguiendo órdenes» no funcionó tan bien para los acusados ​​de Nuremberg. Si bien Oppenheimer, como «el padre de la bomba atómica», podría haber proporcionado al ejército estadounidense los medios de destrucción masiva, considere cómo Wernher von Braun, el físico que dirigió el programa de cohetes de la Alemania nazi, fue tratado después de la derrota de Alemania. Von Braun fue sacado de Europa y eventualmente lideraría el programa de cohetes del Ejército de los EE. UU. Eventualmente, las bombas nucleares fueron colocadas en cohetes, convirtiéndose en misiles balísticos intercontinentales. El punto es que Von Braun no fue tratado como un criminal de guerra. Si los científicos nazis hubieran tenido éxito en la construcción de una bomba atómica, probablemente tampoco habrían sido tratados como criminales de guerra.

Como promotor de la nueva física cuántica en el campus de Berkely, como el bohemio que obsequiaba a sus invitados con fuertes martinis y nasi goreng, como opositor de la segregación y el fascismo en España, Oppenheimer tenía algo de figura contracultural. Financió la extracción de judíos de la Europa ocupada por los nazis. Sin embargo, su compromiso con la causa socialista resultó ser superficial.

De 2020 a 2022, la BBC emitió un podcast sobre la historia atómica temprana. La temporada 1 se centró en Leó Szilárd, el físico emigrado judío húngaro que se opuso al lanzamiento de la bomba sobre los civiles. La temporada 2 se centró en Klaus Fuchs, el físico emigrado alemán comunista comprometido que pasó secretos nucleares a la Unión Soviética. Cuando era joven, luchó en las calles con los nazis, lo arrojaron a un fiordo y lo dieron por muerto. Se nos presenta la idea de que la posesión soviética de armas nucleares impidió que EE. UU. siguiera utilizando libremente sus propias armas nucleares en la guerra. (…) En otro podcast de BBC In Our Time sobre el Proyecto Manhattan, que se emitió en 2021, el físico británico Frank Close sugiere específicamente que la posesión soviética de la bomba podría haber evitado específicamente que los halcones estadounidenses desplegaran armas nucleares en la Guerra de Corea. No, la proliferación no es buena, pero la posesión exclusiva de la bomba por parte de Estados Unidos no funcionó tan bien para la gente de Hiroshima o Nagasaki.

Quizá en los EE. UU. estamos excesivamente acostumbrados a buscar a nuestros héroes solo entre los estadounidenses de los EE. UU.

Notas

1.Ellul, Jacques (1964) La Sociedad Tecnológica . Nueva York: Alfred A. Knopf.

2. Panel Científico del Comité Interino. Recomendaciones sobre el Uso Inmediato de Armas Nucleares. 16 de junio de 1945. http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/pre-cold-war/interim-committee/interim-committee-recommendations_1945-06-16.htm

3. Szilard, León. Una petición al presidente de los Estados Unidos. 17 de julio de 1945. https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/key-documents/szilard-petition/

4. Leyes de la Guerra: Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (La Haya II); 29 de julio de 1899. https://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague02.asp

5. Benjamín, Walter. Sobre el concepto de historia. https://www.sfu.ca/~andrewf/CONCEPT2.html

Tomado de Counterpunch

Foto de portada: Oppenheimer y Groves en Ground Zero of the Trinity Site, septiembre de 1945. Crédito de Archivo fotográfico digital, Departamento de Energía, cortesía de AIP Emilio Segre Visual Archives.