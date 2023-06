Ignacio Ramonet: “La información oculta la información”

«Internet, que apareció como una gran solución, gratuita y sin límites, hoy día es una trampa para muchísima gente, que tiene la ilusión de tener información y no está informada», dijo el teórico de la comunicación y catedrático emérito en la Universidad París VII, Ignacio Ramonet en una entrevista publicada por elDiarioAR.com, e interrogado a propósito de los saltos tecnológicos y su consideración acerca de que si estos afectan la calidad de la información.

«Estructuralmente no se trata de algo nuevo. La comunicación en el último siglo y medio avanzó a golpe de innovaciones tecnológicas: el telégrafo, la radio, la televisión, Internet y las redes sociales, la propia fotografía cambió la historia de la información… Y otras tecnologías, la linotipia, la rotativa, el micrófono, el altavoz… La comunicación está acostumbrada a verse sometida a cambios tecnológicos brutales, violentos. El problema es que con Internet se ha cambiado de dimensión. Internet permitió realizar algo que durante mucho tiempo pareció imposible: la democratización de la información».

Recordó que «en los años 70 el informe McBride –de Seán MacBride, un premio Nobel de la Paz irlandés– pedía no seguir en un mundo en el que cinco agencias de noticias dominaban la información y la mayoría de los medios de comunicación reproducían esas noticias. Había grupos multimedia que poseían la prensa, la radio, la televisión. Eso se terminó, porque ahora con un teléfono cada uno puede hacer su información y difundirla en Twitter o en Facebook o en Instagram. La democratización en la información está hecha. ¿Se ha resuelto el problema? No se ha resuelto el problema, evidentemente», aseveró.

Ramonet añadió que la solución de un problema plantea nuevos problemas. «Ahora el tema no es tanto la capacidad de producir información, sino que el uso de las nuevas tecnologías se ha vuelto tan sofisticado que nadie sabe muy bien ya de qué estamos hablando. ¿Qué certidumbre tengo de que la información que recibo es una información verificada? Ninguna. La inteligencia artificial añade una dimensión más en términos de incertidumbre, pero eso ya existía. Por otra parte, en qué medida toda esa información en forma de puzzle que estoy recibiendo, me permite tener una visión del conjunto coherente y que me dé una explicación que me sirva en mi vida cotidiana como ciudadano.

«Es muy complicado. Se informa de la farándula, el deporte — y ojo, no siento ningún desprecio por estas cosas— y se tiene mucha información sobre eso, pero nada más. Lo que verifica una cosa que digo desde hace mucho tiempo: la información oculta la información. Mientras, nadie tiene una idea clara de lo que ocurre en Ucrania. ¿Bajmut se tomó por completo o no? Nadie lo sabe, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos», graficó.

A un comentario del entrevistador, Daniel Salgado, en torno a las aseveraciones formuladas en sus libros acerca de que con toda tecnología informativa aparecen también nuevos modos de manipulación, y luego de apuntar a Ramonet que un debate clásico de la teoría crítica es si el núcleo del problema reside en la propia tecnología o en su propiedad, el periodista y exdirector del diario francés Le Monde Diplomatique consideró que «hoy son las redes. Quién posee las redes, y en qué medida el propietario de las redes ejerce la censura cuando puede».

De cara a este panorama, Ramonet afirmó que lo primero es la capacidad de entender. «Todos y todas estamos preocupados por entender este nuevo mundo. Que es reciente, acaba de ocurrir.

«La guerra de Ucrania empezó hace un año. Se tardó mucho tiempo en entender cómo funcionaba la Guerra Fría, cómo funcionaba la descolonización… Por otra parte, las sociedades están cada día más alerta sobre estos peligros. El cambio climático es un peligro, pero no destruyó aún el planeta ni la humanidad. La humanidad se está organizando. Para cada una de estas crisis tenemos no solo advertencias, sino movimientos a la vez de resistencia y de explicación. Esto es lo más esperanzador».

Con información de la entrevista de Daniel Salgado publicada en elDiarioAR.com