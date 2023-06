Diez años después, el heroísmo de Snowden brilla cada vez más

Hace diez años, Edward Snowden comenzó a conmocionar al mundo con sus revelaciones de juergas de delitos de vigilancia federal. Desafortunadamente, muchos de los medios de comunicación que utilizaron sus revelaciones de información confidencial hace tiempo que lo evitaron o se unieron a la desvergonzada estampida que pide su enjuiciamiento.

Snowden hizo un servicio heroico al despertar a los estadounidenses con respecto a cómo Washington «descubría» su privacidad. La «recompensa» de Snowden es ser desterrado a Rusia sin posibilidad de una bola de nieve en un juicio justo si regresa a Estados Unidos. Pero como valientemente declaró: «Prefiero estar sin Estado que sin voz». Explicó por qué filtró información clasificada: «No puedo, en buena conciencia, permitir que el gobierno de los EE. UU. destruya la privacidad, la libertad en Internet y las libertades básicas de las personas en todo el mundo con esta máquina de vigilancia masiva que están construyendo en secreto».

Para reconocer la contribución de Snowden a la libertad, ayuda revisar el panorama político y legal antes de sus revelaciones. En 2008, las denuncias del senador Barack Obama sobre las escuchas telefónicas sin orden judicial del gobierno de Bush aseguraron su imagen como defensor de las libertades civiles. En su campaña para presidente, Obama prometió «no más escuchas telefónicas ilegales de ciudadanos estadounidenses… No más ignorar la ley cuando es inconveniente». Desafortunadamente, Obama no prometió no ignorar la ley cuando era «muy, muy conveniente».

Barack Obama: espía en jefe estadounidense

Después de que Obama obtuvo la nominación presidencial del Partido Demócrata, dio marcha atrás y votó a favor de otorgar inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que traicionaron a sus clientes ante el Tío Sam. Este fue un indicador de las futuras depredaciones constitucionales de Obama. Después de que Obama asumió el cargo, sus designados ampliaron rápidamente las incautaciones por la Agencia de Seguridad Nacional de los datos personales de los estadounidenses. The Washington Post caracterizó el primer mandato de Obama como «un período de crecimiento exponencial para la colección nacional de la NSA».

El goteo de ácido de las revelaciones de vigilancia ilícita que comenzó después del 11 de septiembre continuó a pesar del mantra de «esperanza y cambio» de Obama. Poco después de su investidura, el exanalista de la NSA Russell Tice declaró que la NSA estaba monitoreando «las comunicaciones de todos los estadounidenses. Faxes, llamadas telefónicas y sus comunicaciones informáticas». Tice también reveló que la NSA había atacado a periodistas y agencias de noticias para realizar escuchas telefónicas. Las revelaciones de Tice no lograron captar la atención de los medios.

En junio de 2009, la NSA admitió que «accidentalmente» había recopilado información personal de un gran número de estadounidenses. The New York Times informó que «la cantidad de comunicaciones individuales que se recopilaron incorrectamente podría ascender a millones». Pero no fue un crimen; fue simplemente una «recopilación excesiva» involuntaria de datos personales de los estadounidenses que la NSA retendría durante (al menos) cinco años.

En 2010, el Washington Post informó que «todos los días, los sistemas de recolección de la [NSA] interceptan y almacenan 1 700 millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas y otro tipo de comunicaciones». En 2011, la NSA amplió un programa para proporcionar información de ubicación en tiempo real de cada estadounidense con un teléfono celular, adquiriendo más de mil millones de registros de teléfonos celulares cada día de AT&T. De todos modos, los medios continuaron retratando a Obama como un salvador de las libertades civiles.

Obama perpetuó doctrinas legales perversas de la era Bush para proteger totalmente la vigilancia federal del escrutinio judicial. Después de que la Corte Suprema aceptara un caso de escuchas telefónicas sin orden judicial en 2012, la administración de Obama instó a los jueces a desestimar el caso. Un editorial del New York Times calificó la posición de la administración como «un Catch-22 particularmente cínico: debido a que las escuchas telefónicas son secretas y nadie puede decir con certeza si sus llamadas han sido o serán monitoreadas, nadie tiene derecho a demandar por la vigilancia».

El Tribunal Supremo avaló la vigilancia

Los argumentos cínicos fueron suficientes para cinco jueces. El juez Samuel Alito, escribiendo en nombre de la mayoría, declaró que el tribunal se oponía a otorgar legitimación para impugnar al gobierno sobre la base de «teorías que requieren conjeturas» y «no hay hechos específicos» que demuestren la focalización federal, sobre la base de temores de «daños hipotéticos en el futuro». La Corte Suprema insistió en que el gobierno ya ofreció muchas garantías, como la Corte de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), para proteger los derechos de los estadounidenses. El profesor de derecho Stephen Vladeck comentó sobre la decisión: «El ataúd se está cerrando de golpe sobre la capacidad de los ciudadanos privados y los grupos de libertades civiles para desafiar las políticas antiterroristas del gobierno».

Tres meses después, periódicos de todo el mundo comenzaron a publicar documentos confidenciales filtrados por Snowden. Los estadounidenses aprendieron que la NSA puede interceptar casi cualquier teléfono celular en el mundo, explotar juegos de computadora como Angry Birds para robar datos personales, acceder al correo electrónico de cualquier persona y al historial de navegación web, penetrar de forma remota en casi todas las computadoras y descifrar la gran mayoría del cifrado de la computadora. La NSA usó las aplicaciones de Facebook y Google para enviar malware a personas específicas. La NSA robó casi 200 000 000 de registros al mes de cuentas en la nube de computadoras privadas. El Departamento de Justicia de Obama decretó en secreto que todos los registros telefónicos de todos los estadounidenses eran «relevantes» para las investigaciones de terrorismo y que, por lo tanto, la NSA podía incautar justificadamente los datos personales de todos.

Snowden expuso el estado de vigilancia

Snowden reveló cómo la NSA había llevado a cabo de manera encubierta «el cambio más significativo en la historia del espionaje estadounidense de la vigilancia dirigida de individuos a la vigilancia masiva de poblaciones enteras». La NSA creó un «repositorio capaz de recibir 20 mil millones de ‘registro de eventos’ diarios y ponerlos a disposición de los analistas de la NSA en 60 minutos». La NSA es capaz de atrapar y almacenar mil millones de veces más información que la policía secreta Stasi de Alemania Oriental, una de las agencias más odiosas de la era de la posguerra. Snowden comentó más tarde: «La vigilancia sin sospechas no está bien simplemente porque solo está victimizando al 95 por ciento del mundo en lugar del 100 por ciento».

Buscando calmar la controversia, Obama justificó la vigilancia de la NSA simplemente como «un intercambio que hacemos… Decir que hay una compensación no significa de alguna manera que hayamos abandonado la libertad. No creo que nadie diga que ya no somos libres porque tenemos puntos de control en los aeropuertos».

En Capitol Hill, la respuesta a las revelaciones de Snowden varió de vacuas a tortuosas. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, declaró: «Cuando miras estos programas, existen garantías claras. No hay ningún estadounidense que vaya a ser espiado de ninguna manera, a menos que esté en contacto con algunos terroristas en algún lugar del mundo». Otros líderes del Congreso denunciaron rápidamente a Snowden como un «traidor». El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers (R-Mich.), y el exjefe de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), Michael Hayden, bromearon públicamente acerca de poner a Snowden en una lista de asesinatos del gobierno. Rogers ganó el premio DC Knucklehead of the Week cuando defendió la vigilancia ilícita: «No se puede violar su privacidad si no sabe que se viola su privacidad».

Independientemente de la prueba de Snowden, las personas designadas por la administración de Obama y los portavoces insistieron en que la NSA solo se enfocaba en personas vinculadas al terrorismo, pero la definición de la NSA de sospechoso de terrorismo era ridículamente amplia, incluida «alguien que busca en la web cosas sospechosas». Si alguien usó el cifrado para sus correos electrónicos, eso solo justificaba las escuchas telefónicas. Snowden comentó en 2014: «Si hubiera querido obtener una copia del correo electrónico de un juez o un senador, todo lo que tenía que hacer era ingresar ese selector en XKEYSCORE», un programa de la NSA que no requería una orden de la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, en español, Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera) ni de ningún otro tribunal.

El presidente Obama trató de sofocar la controversia al proclamar audazmente: «No se puede espiar a los estadounidenses». El New York Times tituló su informe sobre el esfuerzo de relaciones públicas de Obama: «El presidente se mueve para aliviar las preocupaciones sobre la vigilancia; Habla de Nueva Apertura». Hablar era barato.

The Washington Post analizó un caché de 160,000 conversaciones/hilos de correo electrónico secretos (proporcionados por Snowden) que la NSA interceptó y descubrió que nueve de cada diez titulares de cuentas no eran los «objetivos de vigilancia previstos, sino que quedaron atrapados en una red que la agencia había lanzado para alguien». Además, casi la mitad de las personas cuyos datos personales fueron requisados ​​inadvertidamente eran ciudadanos estadounidenses. Los archivos «cuentan historias de amor y angustia, relaciones sexuales ilícitas, crisis de salud mental, conversiones políticas y religiosas, ansiedades financieras y esperanzas frustradas», señaló el Post. Si un ciudadano estadounidense escribía un correo electrónico en un idioma extranjero, los analistas de la NSA asumían que eran extranjeros que podían ser vigilados sin una orden judicial.

Los fallos de los tribunales FISA «crearon un cuerpo de leyes secreto que otorga a la Agencia de Seguridad Nacional el poder de acumular vastas colecciones de datos sobre los estadounidenses», informó el New York Times en 2013. Los fallos clasificados (filtrados por Snowden) mostraron que los jueces de FISA aprobaron incautaciones masivas de datos personales de estadounidenses que contradecían flagrantemente los fallos de la Corte Suprema sobre la Cuarta Enmienda. También se señaló que la corte FISA se había «convertido casi en una Corte Suprema paralela, sirviendo como el árbitro final en cuestiones de vigilancia», y casi siempre otorgando a las agencias federales todo el poder que buscaban. La gran mayoría de los miembros del Congreso no sabían que un tribunal secreto había anulado en secreto gran parte de la Declaración de Derechos. Eso no impidió que Obama proclamara que el tribunal FISA era «transparente», aunque solo la Casa Blanca podía verlo.

Las revelaciones de Snowden indignaron a algunos jueces. En diciembre de 2013, el juez federal Richard Leon emitió un fallo denunciando el régimen de vigilancia de la NSA como «casi orwelliano»: «No puedo imaginar una invasión más indiscriminada y arbitraria que esta recopilación y retención sistemática y de alta tecnología de datos personales de prácticamente todos los ciudadanos para efectos de su consulta y análisis sin previa autorización judicial».

Obama buscó calmar la controversia seleccionando un panel de expertos que esperaba reivindicaran su vigilancia. Pero el panel informó que no hubo un solo caso en el que la recopilación de datos telefónicos haya sido necesaria para detener un ataque terrorista. El informe del panel también advirtió: «Los estadounidenses nunca deben cometer el error de confiar plenamente en nuestros funcionarios públicos». El panel concluyó que la «recopilación masiva de registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses tuvo un propósito poco útil en la lucha contra el terrorismo», informó ABC News. El miembro del panel Richard Clarke comentó: «Hay muy pocos datos recopilados en este programa que hayan sido útiles». Pero como observó Snowden, «Estos programas nunca fueron sobre terrorismo: se trata de espionaje económico, control social y manipulación diplomática. Se trata de poder».

La administración Obama hizo pocos cambios sustanciales en respuesta a la exposición de Snowden de la criminalidad generalizada. El autor y experto de la NSA, James Bamford, observó poco antes de las elecciones de 2016: «Durante sus dos mandatos, Obama ha creado el estado de vigilancia más poderoso que el mundo jamás haya visto». A pesar de los alborotos por las revelaciones de Snowden, ni el Congreso ni los tribunales federales tiraron fundamentalmente de las riendas del Estado Vigilante.

Snowden observó: «El consentimiento de los gobernados no es consentimiento si no está informado». Cualquier consentimiento de este tipo a Washington se ha convertido cada vez más en un espejismo. El secreto generalizado que ha proliferado en Estados Unidos después del 11 de septiembre ha hecho que sea mucho más difícil para los ciudadanos controlar a sus gobernantes. Independientemente de la salud de la democracia estadounidense, las advertencias de Snowden sobre la «arquitectura de la opresión» son más relevantes que nunca.

Otra lección de Snowden para nuestra democracia es la futilidad de la obediencia pasiva. Un gran número de estadounidenses suponen que estarán a salvo de las malas acciones del gobierno u otras debacles federales si simplemente mantienen la cabeza gacha y no se quejan. Sin embargo, al acabar con la resistencia al gobierno, la vigilancia desata a los gobernantes para que hagan mucho más daño. Si los políticos arrastran a esta nación a una gran guerra, mantener la boca cerrada no lo protegerá contra los misiles que se aproximan.

Los ciudadanos no pueden aceptar la vigilancia gubernamental ilegal sin perder su derecho a la privacidad restante. No hay razón para que la gente confíe en los programas federales secretos más de lo que Washington confía en los ciudadanos estadounidenses. El mayor engaño es que los estadounidenses estarán más seguros después de que los federales diezmen aún más su privacidad.

Tomado de Counterpunch. La Future of Freedom Foundation publicó una versión anterior de este artículo.

Foto de portada: Tomada de Wired