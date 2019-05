Este 21 de mayo este medio de comunicación celebra su cumpleaños en franco crecimiento y en el grupo de vanguardia de la prensa cubana. La celebración de este aniversario ha estado precedida de un programa de actividades que incluyeron homenajes a José Martí, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al Guerrillero Heroico; y la realización de un taller nacional sobre calidad, en la provincia de Ciego de Ávila

Por Evelio Tellería Alfaro

Fotos: Abel Padrón Padilla

El ir y venir de sucesivas generaciones a lo largo de 45 años ha dejado en la Agencia Cubana de Noticias (ACN) una impronta ostensible cultivada con apego a la profesionalidad, responsabilidad, objetividad y el empeño soñador que exige la creatividad.

Hace cuatro décadas y un lustro —el 21 de mayo de 1974— comenzó una etapa desconocida quizás para no pocos. Eran los tiempos de los teletipos o telex que recepcionaban las noticias y quedaban impresas en largos pergaminos. Mucho tiempo después irrumpieron las nuevas tecnologías que implantaron la era de las computadoras, laptos, tablets y demás elementos de la informatización.

En aquella fecha surge como Agencia de Información Nacional (AIN), devenida posteriormente en la ACN. Nace como proveedora de información y con una redacción central para dar a conocer los acontecimientos más relevantes del país y enviarlo a los medios de prensa provinciales y, a su vez, desde las corresponsalías en esos territorios, cubrir lo acontecido allí y reportarlo a los órganos nacionales, según explicó su directora Edda Diz Garcés.

Ese accionar ha estado respaldado por ofrecer no solamente texto, sino además un amplio banco de imágenes con el cual siempre hemos contado. Al mismo tiempo, comenzó el servicio de acreditaciones de la prensa cubana para la cobertura de congresos, eventos nacionales, visitas de primer nivel y de jefes de Estado, entre otras actividades, añadió.

“Mantenemos —dijo— las funciones originarias por las cuales surgió y se han incorporado otras que posibilitan interactuar directamente con el público. Hoy, más que una Agencia, la ACN es un multimedia”.

Lo anterior lo corrobora la presencia de un sitio web con anuncios clasificados destinados a personas naturales y jurídicas, y la edición del periódico publicitario Ofertas, único de su tipo en los medios de comunicación del país. Ambos casos para el sector estatal y no estatal.

Sobresale un canal de teletexto con trasmisión diaria durante 24 horas vía satélite por la Señal ACN, dirigido a los cooperantes cubanos en el exterior y para el público nacional a través del Canal Clave de la Televisión Cubana en el horario de 12 de la noche hasta las 9 de la mañana.

Se suman, asimismo, producciones audiovisuales, de radio con variados temas y géneros periodísticos. Son suscriptores de la ACN prácticamente todos los medios de comunicación del país y varias agencias de prensa extranjeras.

“Priorizamos los temas nacionales, específicamente los relacionados con la economía, así como el deporte, la cultura, la ciencia; apostamos por reflejar el país real en que vivimos, sus avances y dificultades y siempre con sentido ético y de responsabilidad. Tratamos de que nuestro contenido informativo sea hipermedial, en correspondencia con las tendencias actuales del periodismo”, subrayó.

Aunque todavía en insuficiente cantidad, al colectivo se han incorporado muchos jóvenes profesionales en la redacción central y las corresponsalías y se ha logrado una mezcla de experiencia y juventud. “Nos satisface —destacó— que aún se mantengan vinculados a la Agencia un grupo de fundadores como colaboradores activos insertados en tareas principales de índole periodística, lo cual es un privilegio por contar con sus conocimientos y disposición”.

No faltan carencias de recursos materiales y humanos, comenta Edda. “Con lo que tenemos, no renunciamos a nuevos proyectos y alianzas con instituciones, organismos y otras entidades para contribuir no solo a generar contenido, sino también en aras de emprender otros propósitos innovadores”.

La celebración de este aniversario ha estado precedida de un programa de actividades que incluyeron homenajes a José Martí, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al Guerrillero Heroico; y la realización de un taller nacional sobre calidad, en la provincia de Ciego de Ávila.

A lo largo de cuatro decenios y un lustro, la obra de todo un colectivo, cada quien, desde su puesto de trabajo, ha hecho posible que la ACN arribe a su cumpleaños en franco crecimiento y en el grupo de vanguardia de la prensa cubana.

(Tomado de Trabajadores)