Por Javier Rodríguez Perera

En un momento de su fructífera trayectoria, Gabriel García Márquez escribió sobre el periodismo que “nadie que no haya nacido sólo para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente”.

Esas palabras del escritor y periodista colombiano, cuya tesis no es más que la total entrega ante cada producto comunicativo, coincide con la voluntad de cada uno de los ganadores del Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros 2018, cuya última edición entregó sus premios en las diferentes categorías este miércoles en la residencia estudiantil El Costillar de Rocinante, perteneciente al Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

Con la presencia de Ariel Terrero, vicepresidente de la Upec; Carlos Alberto González, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la Upec, y Víctor Joaquín Ortega, al frente del jurado, se reconocieron los trabajos vencedores y sus respectivos autores, en una versión en la que se presentaron 103 materiales de todos los géneros periodísticos en los soportes de prensa escrita, digital, radio, televisión, fotografía impresa y televisiva.

Yuliet Pérez Calaña, periodista del telecentro Islavisión de la Isla de la Juventud y triunfadora en el apartado digital con la obra El día que fuimos campeones por primera vez, dedicada al título del equipo de béisbol Sub 23 de su territorio, declaró que en los últimos años ha recibido este importante premio en dicha categoría y eso le place muchísimo, sobre todo porque ser periodista deportiva lleva un esfuerzo doble.

“Aunque Cuba es un país en el que el empoderamiento de la mujer es algo palpable, todavía existen una serie de prejuicios al respecto. Por otra parte, también considero que a veces hay que trascender el provincianismo y lograr que temas locales reciban un tratamiento que los universalice más”, expresó la carismática cronista.

Por su parte, Terrero dijo que los periodistas deportivos destacan por estar entre los más activos y creativos. «Una vez más conocimos quiénes son los que están marcando el liderazgo en esta rama del periodismo, a través de los ganadores del Concurso Nacional José González Barros. Precisamente, uno de los objetivos propuestos por la actual presidencia de la Upec es multiplicar en calidad este tipo de certámenes, bajo el criterio de que es una manera de determinar dónde está lo mejor del periodismo cubano», expresó.

El directivo agregó que, sin dudas, hay que tomar como referencia lo que está haciendo esta parte del gremio, con concursos como este. «El González Barros tiene que multiplicar su participación y nivel y este momento fue una perfecta ocasión para reconocer a los vencedores, especialmente por el resto de sus colegas. Los animo a seguir por esa senda, la prensa deportiva tiene que ser protagonista en los proyectos de la Upec, basados en los acuerdos del Congreso celebrado en julio pasado», sentenció.