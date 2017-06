Hasta luego la otra guerra

Eduardo Vázquez tiene una alforja, usando un término campesino, de anécdotas y personajes que acabará de redondear con los asesores del MININT, y podremos ver más de nuestra historia reciente.

Ojalá que Albertico Luberta logre una dirección de actores tan brillante como consiguió en esta temporada. Aun tengo el rostro de Mongo mirando a su hijo atravesado por la mitad, o frente al otro (alzado) que le tocó encañonar y sacar de la manigua.

Osvaldo Doimeadiós se lució en una actuación magistral, de esas que se dice que son para premio. Mongo Castillo está inspirado en los campesinos prácticos Mongo Treto y Puro Villalobos, con una familia armada para dar libertades de acciones. Doime dijo en un encuentro en Juventud Rebelde que “El personaje fue un regalo. Un día Luberta me pasó un mensaje y me dijo que estaba preparando una serie y me envió por correo los primeros capítulos. Cuando empecé a leerlos no pude parar. Esa noche no dormí porque el personaje no dejó de darme vueltas en la cabeza. Después en la preparación tuve la suerte de contar con la ayuda de Luberta y Eduardo Vázquez, quien me prestó una larga entrevista que en 1983 le hicieron a Ramón Treto, la persona real en la que se inspiraron para escribir el personaje. Una de las cosas que siempre me llamó la atención fue la inteligencia y sagacidad de ese hombre, quien era analfabeto. Quise mantener la gracia del personaje, sus dicharachos, las palabras mal dichas que le escuché decir. Creo que luego es tarea del actor integrar todo eso y por supuesto tratar de matizar y humanizar la manera de conducirse el personaje. También en mi caso estaba corriendo un doble riesgo, pues el público me identifica con personajes humorísticos campesinos como Pipo Pérez, algo que traté de esquivar y que junto a Luberta estuvimos vigilando durante el rodaje. El resto es ponerle la cuota de verdad que exige un personaje de esta naturaleza”.

Escribo de Mongo Castillo como lo podría hacer del Gallo (Fernando Hechevarría) convincente de principio a fin en ese hombre que nos recuerda la valentía del Caballo de Mayaguara, todo un mito en los milicianos y rebeldes que lucharon en el Escambray.

A esos dos actorasos se unen Jorge Enrique Caballero, Niusbel Bring, Raysell Cruz, Amaury Millán, Luis Enrique Carreres, Denis Ramos, Roque Moreno, Dervis Fernández, Enrique Molina, Luis Rielo, María Teresa Pina, Néstor Jiménez, Faustino Pérez, Jorge Luis López, Saúl Rojas, Pedro Fernández, Raúl Enríquez, Yailín Coppola, Carlos Busto, Carlos Gonzalvo, Alexis Díaz de Villegas y Omar Alí, entre otros artistas.

Como dije alguna vez el principal logro de esa serie dirigida por Albertico con la co-dirección de Javier Gómez Sánchez, es el guion de Eduardo y Yaíma Sotolongo de las Cuevas, además del propio Albertico, que ha logrado personajes creíbles, con contradicciones lógicas de un ser humano empujado a una guerra.

La fotografía de Alexander Escobar, el sonido de Gonzalo Aldama, la dirección de arte de Miguel Ángel Tur, la producción ejecutiva fue Nelson Rivera y general, de Ariam Rivera, completan el acabado de una entrega que no se olvida fácil.

Este equipo alcanzó una puesta en escena excelente y creíble. Creo que si se realiza la segunda temporada no se debe transmitir los sábados, que para especialistas del Centro de investigaciones sociales del ICRT “es el horario de más baja audiencia de la semana”.

Teniendo en cuenta los datos, de La Habana, el 11 de marzo tuvo una audiencia de 17,6 por ciento de audiencia y 92,4 de gusto; el 8 de abril fue de 17,9 y el de gusto 98.7 y el 27 de mayo 27.8 y 94.

En comparación de los sábados estudiados el mayor índice de audiencia lo tuvo la Gala de los Premio Lucas con 17.4 y un gusto del 91.8.

A esa hora la competencia con otros canales dice, por ejemplo, que el Espectador Crítico (Educativo), su máxima audiencia fue 4 por ciento con 81 de gusto y La pupila asombrada un 7 por ciento con un 99 de gusto.

Las cifras muestran que comparada con otra serie histórica como Duaba, también trasmitida en ese horario y día, LCB ha alcanzado mayor índice de audiencia y gusto. El máximo de Duaba fue 14.1 por ciento y gusto de 84.1.

De todas formas pienso debía tener otro día de transmisión en la semana. Y esperemos, todavía para eso falta tiempo.

Tomado del Portal de la Televisión Cubana