¿Elegido o electo?

El participio —como el infinitivo y el gerundio— es una forma no personal del verbo, vale decir que no varía de acuerdo con los accidentes gramaticales: género, número, tiempo, modo.

Se caracteriza por las terminaciones -ado (para los verbos de la primera conjugación, es decir, los terminados en -ar) e -ido (para los verbos de la segunda y tercera conjugaciones, o sea, los terminados en -er, -ir). Como repiten los escolares, sin saber muy bien lo que dicen, también acepta las terminaciones -to, -so y -cho para formar participios irregulares.

El participio resulta muy útil en el uso de la lengua, pues, junto con el verbo haber empleado como auxiliar, forma parte de todos los tiempos compuestos de la conjugación, los cuales permiten matizar las ubicaciones temporales. Además, con muchísima frecuencia realiza función adjetiva.

Existen unos cuantos verbos (alrededor de setenta) que tienen dos participios: uno regular y otro irregular. Son ejemplos de ello: atender (atendido y atento), abstraer (abstraído y abstracto), convencer (convencido y convicto), corregir (corregido y correcto), despertar (despertado y despierto), difundir (difundido y difuso), elegir (elegido y electo), eximir (eximido y exento), insertar (insertado e inserto), manifestar (manifestado y manifiesto), prender (prendido y preso), recluir (recluido y recluso), soltar (soltado y suelto), sujetar (sujetado y sujeto), sustituir (sustituido y sustituto), teñir (teñido y tinto) y torcer (torcido y tuerto).

Esta característica provoca un buen número de errores en el uso de nuestra lengua materna, pues cada uno de esos participios se emplea en diferente función y, por lo general, no puede ser sustituido.

Lo más general es que la forma regular funcione como verbo y, como tal, se emplee en los tiempos compuestos, en la pasiva con ser y en algunas frases verbales. La forma irregular, por el contrario, funciona solo como adjetivo. Tres verbos se exceptúan de esta norma: freír, imprimir y proveer.

En el caso de proveer, las dos formas —proveído y provisto— se utilizan indistintamente en la formación de los tiempos compuestos (he proveído / he provisto) y en función adjetiva (Los alimentos proveídos estaban en mal estado / Los alimentos provistos estaban en mal estado) e, incluso, puede afirmarse que es de uso mayoritario la forma irregular: en el Corpus de Referencia del Español Actual de la RAE aparecen más de mil quinientos casos de provisto, mientras que los de proveído no llegan a cincuenta, lo que en buen español significa que el participio irregular va desplazando al regular del uso común.

En cuanto al verbo imprimir, son aceptables las dos formas (imprimido e impreso) como verbo y como adjetivo, aunque se prefiere impreso.

Un poco distinto es el caso de freír, en el que son intercambiables las formas freído y frito como verbo (aunque también es más frecuente frito); pero como adjetivo solo se usa frito (Me gustan las papas fritas).

A mi modo de ver, entre los verbos que tienen dos participios, el que más errores evidencia en el uso y muy particularmente en el de nuestros medios de prensa, pues es palabra común en el mundo de las noticias, es elegir. Con el fin de no repetir, suelen usarse como sinónimos ambos participios; pero ello constituye un error, porque electo, -a es “persona elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., mientras no toma posesión”. Cuando la persona en cuestión asume el cargo para el que fue elegida, no puede emplearse el participio irregular.

Salvo este último verbo, en general no resulta tan compleja la aplicación de una norma con tan pocas excepciones.

En el resto de los casos, como ya se dijo, la forma regular, terminada en -ado, -ido, se emplea como verbo, mientras que la irregular, terminada en -to, -so, -cho, se usa como adjetivo y, a veces, como sustantivo, por ejemplo, maldito, convicto, recluso, muerto.

Olvidar los contenidos escolares es normal para el hablante común; pero a los profesionales nos toca el uso preciso y correcto de la lengua.