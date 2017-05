Destacó Correa la talla de Fidel entre los latinoamericanos

Fidel es de los latinoamericanos más altos que ha dado el continente, resaltó este jueves en La Habana, el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, al celebrar en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), una noche cultural con la comunidad de coterráneos en Cuba.

Acompañado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Correa dijo que no podía dejar de ir a visitar la tumba del Comandante en Jefe Fidel Castro en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Subrayó sentirse honrado por el privilegio de haber conocido al líder de la Revolución, ser su amigo, pero sobre todo, recibir sus consejos.

En la noche cultural con sus compatriotas y estudiantes cubanos de la CUJAE, el líder del partido Alianza País agradeció lo que ha hecho Cuba por su nación con las brigadas médicas y de rescatistas tras el terremoto de abril de 2016, así como la contribución durante una década con asistencia técnica en materia de salud y educación.

El Presidente rindió cuenta ante los ecuatorianos en Cuba reunidos en un ambiente juvenil y cultural y resaltó la victoria en las recientes elecciones generales en su país, en la que Alianza País ganó todas las posibilidades: la Presidencia, la Asamblea Nacional, el Parlatino, entre otros.

No obstante, exhortó a los jóvenes que actualmente se benefician de programas de becas educacionales en Cuba a prepararse para ayudar a crear mayor conciencia política en la ciudadanía, porque la victoria en segunda vuelta sobre la oposición debió ser mayor.

Prepárense con conciencia y con calidad de ciencia, para transformar la sociedad ecuatoriana, para que a la Revolución Ciudadana no la pare nada, ni nadie. Prepárense que esa es la mejor manera de agradecer, invitó.

Señaló que pese a la tormenta perfecta que se generó: el desplome de las exportaciones y la apreciación del dólar, desastres naturales como el terremoto y litigios internacionales que le costaron al país más de mil 100 millones de dólares, dejará la presidencia este mismo mes con una economía en crecimiento y estabilizada, tras algunos trimestres en recesión.

Tuvo palabras de elogio para el pueblo de la mayor de las Antillas y apuntó que le inspira el ejemplo de Cuba, heroica e invencible por la voluntad de su pueblo, que jamás se rendirá y ratificó que como los cubanos, Ecuador no será nuevamente colonia de nadie.

En la velada cultural destacó que en la CUJAE estudian pregrado y posgrado ecuatorianos beneficiados de los programas de becas de su país, que ya alcanzó la cifra a nivel internacional de unas 21 mil, más 11 mil adicionales para familias en extrema pobreza.

Correa disfrutó de la noche cultural en la que la rectora de la institución docente universitaria, Alicia Alonso, le entregó el Sello CUJAE, la máxima distinción de ese centro.

La doctora Alonso calificó al líder de la nación suramericana como una autoridad moral, y apuntó que es motivo de alegría para el estudiantado acogerlo en la CUJAE como el victorioso representante de la Revolución Ciudadana que triunfó recientemente en las urnas, para dar continuidad a ese proyecto social encabezado ahora por Lenín Moreno.

Unos 18 convenios con universidades ecuatorianas tiene la Universidad Tecnológica de La Habana, de la que se han graduado 56 estudiantes de carreras como ingeniería y arquitectura, y actualmente varias decenas cursan maestrías o doctorados.

Harry Balda, representante de los estudiantes ecuatorianos en Cuba, señaló que la Revolución de su país se abre paso para demostrar que un mundo mejor es posible.

Reafirmó el respaldo de los agradecidos que conocieron el antes y después de la transformación social impulsada por Correa, para que los hijos de los ecuatorianos tengan garantizados los derechos indispensables como la salud y la educación.

Emocionado dijo que es uno de los que viajó a estudiar medicina en Cuba y ponderó el camino que tomó su pueblo con el Presidente al frente y la oportunidad de permitir que jóvenes como él, sin recursos económicos, pudieran hacerse galenos en la Isla y dar salud a su pueblo.

La conjugación de los ritmos musicales latinoamericanos hizo de esta una noche especial, en la que la lluvia no disminuyó el entusiasmo de los estudiantes, que bailaron una rueda de casino al ritmo del son montuno y la guaracha criolla, en un abrazo musical con El Cóndor Pasa, Guayaquileño y Ambato tierra de flores.

Jorge Legañoa Alonso / ACN