Iniciará Tercer Festival Nacional de la Prensa Julio García Luis

El Tercer Festival Nacional de la Prensa Julio García Luis se desarrollará entre el 14 y el 16 de diciembre, y busca centrarse en aquellos propósitos que son más factibles en las actuales circunstancias del país y que tendrían una mayor incidencia en el impulso de los cambios que se requieren internamente en los medios y en sus articulaciones como sistema.

De acuerdo con una información ofrecida a Cubaperiodistas por la presidencia nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, el Festival llega cuando se está a las puertas del inicio de un experimento, a distintas escalas y diferentes soportes, encaminado a cambiar los modelos de gestión editorial y económica de los medios.

La jornada inaugural será el día 14 y luego de la apertura del evento, la doctora Ana Teresa Badía impartirá la conferencia: Comunicación de crisis y comunicación mediática en el camino hacia un nuevo modelo de prensa en Cuba. Seguidamente, a partir de las 9:45 a.m., inicia presentación de proyectos (15 minutos para cada proyecto).

El primero será el Telecentro Solvisión, de Guantánamo con su experiencia: La transformación digital en función del acceso a la información, la cultura y los servicios públicos.

A las 10:00 a.m., Solvisión, presentará además La gestión de la producción audiovisual en telecentros, una investigación aplicable a organizaciones mediáticas televisivas, particularmente a telecentros. La experiencia científica parte del estudio de caso en este telecentro y opta por el premio al trabajo académico que más tributa al modelo de prensa cubano.

A las 10:15 a.m. el Telecentro Tele Turquino, de Santiago de Cuba defenderá su Propuesta para la construcción de Agendas Integradas desde el sistema de medios de la provincia Santiago de Cuba, a quien le seguirá a las 10:30 a.m. Radio Mambí, de la propia provincia, con su trabajo: El barrio en Mambí. Para el incremento de la participación ciudadana en la definición y ejecución de la agenda mediática.

A las 10:45 a.m. el periódico 26, de Las Tunas presentará su experiencia y a las 11:00 a.m. el periódico Invasor, de Ciego de Ávila expondrá Comunicación de crisis (qué, cuándo, cómo y por qué).

A las 11:15 a.m., Radio Arimao, La voz de Manicaragua, de Villa Clara, hablará de su proyecto: Multimedial Guamuhaya y a las 11:30 a.m. el Departamento de Periodismo, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Central de Las Villas “Marta Abreu”, presentará su investigación: Construcción del discurso periodístico cubano: mediaciones, efectividad comunicativa y evaluación de la calidad.

A las 11:45 a.m., el periódico 5 de Septiembre, de Cienfuegos exhibirá su proyecto de Informatización de este medio de prensa, mientras a las 12:00 m. la Casa de la Prensa de Cienfuegos se referirá al proyecto de Periodismo Móvil.

Telebandera, telecentro municipal de Cárdenas, en Matanzas presentará a las 12:15 p.m. Enfoque. Programa interactivo de opinión y análisis, al tiempo que el periódico Girón, de Matanzas, tendrá a su cargo la presentación, a las 12.30 de la tarde, de su experiencia de Migración total a Google Drive.

Para el día 15, entre las 9:00 a.m. y 9:30 a.m. está prevista la conferencia “La prensa, la libertad de expresión y las mentiras de la OTAN”, a cargo del reconocido profesional Pascual Serrano, y seguidamente iniciará la presentación de proyectos el periódico El Artemiseño, el cual abordará su Estrategia para la gestión de la comunicación digital ante situaciones de crisis en ese semanario.

A las 9:45 a.m Radio Jaruco tendrá su turno con el proyecto: ¿Cómo lograr mayor credibilidad de la prensa de Radio Jaruco?, a las 10:00 a.m. Telepinar, de Pinar del Río, presentará su experiencia; a las 10:15 a.m. tocará el turno al Telecentro Islavisión, de la Isla de la Juventud, con su proyecto: Clubes de amigos de Islavisión y a las 10:30 a.m. el diario Granma hablará del Modelo de gestión editorial del periódico ante situaciones de crisis en Cuba y lo sucedido en la base de Supertanqueros como referente.

A las 10:45 a.m., la agencia Prensa Latina presentará PLNet+, proyecto de innovación de Prensa Latina; a las 11:00 a.m., la Agencia Cubana de Noticias (ACN) expondrá el primero de sus proyectos: Haciendo camino al andar: Transformación editorial del Canal de teletexto Señal ACN, para transitar hacia la transformación económica y las 11:15 a.m. se conocerá el Proyecto número 2: Innovación en tiempo de crisis. Mediaciones y Proyecciones.

El propio día 15, a las 11:30 a.m., la revista Juventud Técnica, de la Casa Editora Abril ofrecerá detalles de Imagen/IA, en tanto a las 11:45 a.m. El Caimán Barbudo, de la misma Casa Editora dará a conocer su experiencia: El cuento de la realidad.

Para las 12:00 del día está previsto que la Editorial de la Mujer presente su experiencia La Palabra Maldita. Un producto estrella de las aulas al medio, y 15 minutos después, el Centro de información para la Prensa expondrá Sistema de Monitoreo, Análisis y Evaluación de la comunicación mediática.

En la jornada final del evento, el día 16 de diciembre, continuará, desde las 9:00 a.m., la presentación de proyectos con el Canal Caribe, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, el cual mostrará su experiencia en el Periodismo de desastres: Creación e implementación de un Manual para coberturas de situaciones excepcionales en Canal Caribe-Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

A las 9:15 a.m. corresponderá el turno a Cubavisión Internacional; a las 9:30 a.m. Radio Rebelde abordará La gestión de la comunicación de crisis en esa emisora nacional, a las 9:45 a.m.; Habana Radio presentará su proyecto: Habana Radio-Media Patrimonio y a las 10:00 a.m., será Cubadebate el encargado de mostrar sus experiencias.

A las 10:30 a.m., el jurado del Tercer Festival Nacional de la Prensa anunciará los medios ganadores del Premio a la Innovación Juan Antonio Borrego, en el año 2022.