Los periodistas cubanos tenemos la misión de alzar nuestra voz

Informe de balance de la delegación de base de la UPEC en Sagua Visión- Radio Sagua en el periodo 2018-2022

Desde el lanzamiento de la convocatoria al XI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, desde el centro Fidel Castro, quedó claro que esta asamblea y el resto de las que se efectúan en el país llevan en sí el ímpetu renovador, en busca de la transformación del modelo de prensa, a la par que se modifica la realidad del país.

En medio de las agresiones externas, los efectos del bloqueo y la dura situación económica que atraviesa la nación, la prensa continúa siendo un soldado de la Revolución. Ahora, con nuevos escenarios para desplegar estrategias, analizar posibilidades y atacar, si es preciso, los periodistas cubanos nos afianzamos como sujetos con el poder de movilizar, hacer reflexionar y mantener informado a nuestros coterráneos y a todos los que se interesen por nuestra palabra, fuera del territorio nacional.

Radio Sagua

La delegación de base Upec Radio Sagua está integrada por 21 miembros, de los cuales 19 residen en el municipio y dos son corresponsales de la emisora provincial

Entre los miembros, además de periodistas, se incluyen realizadores de sonido y directores de programas de radio. De los integrantes, 3 son jubilados pero se mantienen en activo, especialmente vinculados a las labores de la organización. Un miembro de la delegación de base se encuentra en Venezuela, cumpliendo misión internacionalista como periodista del sistema informativo de la radio cubana.

De los afiliados, una causó baja del centro y dejó de cumplir sus funciones como periodista y otra integrante cursa una Maestría en otro país.

Los miembros de la Upec Radio Sagua tributan a todos los espacios de una emisora con programación abierta y con el 38 por ciento dedicada a la información.

Sagua Visión

Por su parte, la delegación de Base de la UPEC en Sagua Visión cuenta con 16 años de existencia, en los que ha logrado un trabajo sostenido de cada uno de los miembros de la delegación. Hoy cuenta con 9 miembros, uno de ellos retirado. Del total, tres son graduados de la especialidad, dos se desempeñan como camarógrafos y uno como editor de espacios informativos. En los últimos cuatro años, la delegación incrementó su membrecía, con la incorporación de dos nuevos afiliados. La programación informativa del telecentro se compone en la actualidad de tres emisiones semanales del noticiero y dos revistas variadas, en las que está presente la labor de nuestros reporteros. Todos los periodistas del tributan semanalmente al Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el período analizado en este informe, 2018-2022, un miembro de la delegación recibió la Medalla Félix Elmusa.

Temas de análisis



La labor de nuestro gremio se desarrolla en la actualidad en un complejo escenario mediático. Nuestra verdad muchas veces no se escucha tan alto como la de otros medios cubanos y foráneos y es ese precisamente el reto que tenemos los periodistas cubanos: decir la verdad. A muchos nos ha tocado salir a la defensiva ante una noticia falsa o aclarar situaciones que se tergiversan a favor de quienes solo quieren hacer daño. Varios de los presentes han sido ofendidos y hasta amenazados en ámbitos digitales, por mostrar la ‘versión oficial’ de los hechos y casi todos tenemos hoy enemigos, donde antes había un compañero, un vecino y hasta un familiar.

En medio de este brutal escenario, los periodistas cubanos tenemos la misión de alzar nuestra voz. El método puede variar, no existen fórmulas mágicas, quizás solo esa que se llama “verdad”.

El Telecentro Sagua Visión no cuenta con una página web oficial, pero existe el mecanismo para tributar a la de Telecubanacan. Sí existe un perfil en Facebook de Sagua Visión, el cual, no ha logrado gran impacto entre los usuarios de esa red social. Los periodistas poseen cuentas oficiales en Twiter y haciendo gala de la autocrítica que debe caracterizar a nuestros profesionales, el quehacer allí no puede catalogarse de excelente.

En el caso de Radio Sagua, todos sus periodistas, incluso los que aun no han ingresado a la organización, tienen teléfonos corporativos con Internet.

El principal escenario mediático de los sagüeros está en Facebook, red en la que todos trabajan en la defensa de lo que se hace en el municipio y en el país desde cada perfil y desde los sitios de la emisora en todas las plataformas. En ese sentido se mantiene la superación y el monitoreo constante al trabajo en las redes sociales.

En Twitter también se trabaja aunque en menor medida, algo que no ocurre con el sitio institucional, que tributa varias veces al día informaciones desde Sagua la Grande al mundo. Contamos además con un usuario que destaca entre los más activos del país.

Como mencionamos al principio de este informe, este onceno congreso de la UPEC está llamado a ser transformador, en aras de modificar los modelos de gestión de la prensa y la profesionalidad. Mucho se ha hablado, congreso tras congreso, sobre la urgencia de acercar nuestras agendas a las de la población. Que lo que cada ciudadano necesite, le preocupe o le interese, lo pueda leer, escuchar o ver en nuestros medios de comunicación. Y aun falta mucho por hacer en ese sentido.

Nuestra televisión, con un perfil comunitario, debía haber logrado mayores avances en ese ámbito, tras 17 años acompañando a los sagüeros. Pero lo cierto es que aun la agenda del canal se gestiona mayormente según los intereses de prensa que contextualizan el panorama nacional, provincial y de algunos sectores en específico.

No obstante, hemos logrado que nuestros periodistas se involucren con sus sectores, reflejen no solo un resultado económico o productivo, sino que se acerquen a ese hombre o mujer, joven o anciano, que hace posible determinado éxito en el ámbito empresarial y estatal.

Es necesario señalar, a partir de nuestra experiencia en el escenario local, que a la par que la prensa, su quehacer y versatilidad se transformen de acuerdo a lo legislado, es necesario que el entorno también se modifique. Me refiero a aquellos directivos que aun niegan información o consideran que no es el momento oportuno para ventilarla con la prensa, los que no asisten a un espacio en vivo o grabado por una razón tan simple como aquella de que ‘no me gusta el vidrio’ y quienes rechazan abiertamente la presencia de los profesionales de la prensa y solo ofrecen la información que ellos deciden.

A todo esto nos enfrentamos los profesionales, no solo de Sagua la Grande, sino de todo el país. La transformación de la prensa debe darse aparejada con el cambio de muchas otras cuestiones que puedan entorpecer nuestro quehacer.

Radio Sagua, por su parte, prioriza la superación a pesar de las condiciones de los años enmarcados en el periodo caracterizadas por la COVID 19 y su impacto. Aun en esas difíciles condiciones se informó al pueblo de Sagua la Grande, Villa Clara y al sistema de la radio cubana.

Actualmente se retoman las acciones de superación, especialmente a partir de los dos adiestrados en los departamentos Informativo y Página Web. Estas tareas se basan, fundamentalmente en el trabajo en las redes sociales, el posicionamiento y las herramientas para el combate en este escenario. Igualmente se borda el tratamiento de algunos géneros periodísticos, teniendo en cuenta que la mayoría del equipo de trabajo es graduada de otras carreras.

Tres de nuestras periodistas cursaron cursos online en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

A pesar de ello, reconocemos que falta mucha superación personal, lo que se advierte en los trabajos y se necesita, porque sí lo pide la población, abordar más temas de a actualidad.

En el periodo se perdieron algunas de las secciones más gustadas y seguidas por la población, como “Entre colegas” y La voz del pueblo, que pudieran ayudar en ese empeño.

Durante el período 2018-2022, la vida orgánica de la Delegación de Base de Sagua Visión ha mantenido un quehacer estable. Su estructura de dirección participa en las reuniones y decisiones administrativas y el presidente es miembro invitado a los Consejos de Dirección.

Nuestra delegación de Base realiza reuniones sistemáticas en las que analizamos cuestiones propias del quehacer periodístico, de la realidad informativa local, así como de los retos profesionales que enfrentamos en el quehacer diario. En la etapa que analizamos no tuvimos ninguna incidencia negativa con ninguno de nuestros miembros.

Reconocemos que las relaciones con la dirección provincial de la UPEC son buenas, nos sentimos atendidos y también participamos, en la medida de lo posible, en las actividades principales que se convocan desde esta instancia.

Radio Sagua se reúne habitualmente para abordar muchos de los temas antes mencionados. Existe una excelente comunicación con la instancia provincial. En el periodo se gestionó para la mejoría del local donde reside una de las afiliadas, con una ligera mejoría. También se realizan acciones con algunos miembros que no cuentan con vivienda propia. La delegación de base y todos sus miembros estuvieron al tanto de la salud de cada afiliado y sus familiares en los difíciles tiempos de COVID 19

El período de trabajo 2018-2022 estuvo marcado por la pandemia en el país, que en nuestro municipio tuvo gran incidencia.

Durante esa etapa, los profesionales de la prensa de Sagua la Grande se crecieron en cuento a estrategias laborales, organización de formas de trabajo y creación de alianzas, que desafortunadamente ya no existen, para que la información no dejara de llegarle a la población.

A pesar de las múltiples carencias, en ambos medios de comunicación local las transmisiones no se detuvieron y la voz y la imagen de los reporteros se mantuvo como certeza en medio de tan difíciles meses.

De estas enseñanzas, quedaron experiencias, vivencias para periodistas y directivos y el reconocimiento de la labor desplegada por el gremio. Dentro de tan compleja realidad, la UPEC y sus afiliados de Sagua la Grande mantuvieron como premisa los principios de la profesión y la herencia histórica del periodismo en nuestro país.