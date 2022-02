Diario británico The Guardian destaca éxito de vacunación pediátrica anticovid-19 en Cuba

El diario británico The Guardian se hizo eco este martes del éxito de la vacunación pediátrica anticovid-19 en Cuba, y aseguró que el país caribeño es el primero en inmunizar a niños de dos años de edad.

Los suecos la rechazaron, el doctor (Anthony) Fauci dice que Estados Unidos podría aprobarla pronto, los chinos ya empezaron, pero los cubanos ya vacunaron a casi toda la población infantil contra la covid-19, resaltó el periódico.

El texto agrega que más del 95% de las personas de entre dos y 18 años recibieron el esquema completo de vacunación.

También cita al doctor Gerardo Guillén, uno de los desarrolladores de la vacuna cubana Abdala, quien explicó que a pesar de que los síntomas del coronavirus son más leves en los niños, ellos son un factor importante en la transmisión de la enfermedad.

El experto apunta además que la inmunización de infantes y jóvenes, unido a una de las tasas de vacunación más altas del mundo y a la inmunizad de rebaño lograda tras el pico provocado por la variante Delta el verano pasado contribuyeron a que Cuba exhiba niveles de infección más bajos que Estados Unidos y Europa, en medio de la nueva ola causada por Ómicron.

The Guardian recoge preocupaciones expresadas por algunos expertos internacionales sobre la aplicación de la vacuna anti-covid-19 en niños pequeños y las contrapone a las de científicos cubanos que afirmaron que los ensayos clínicos fase I y II de Soberana 2 y Soberana Plus en 350 personas de entre tres y 18 años no se reportaron efectos adversos.

El periódico agrega que los resultados de todos los ensayos fueron enviados a las revistas especializadas para su publicación, y que en las próximas semanas también se harán llegar a la Organización Mundial de la Salud como parte del proceso para recibir la aprobación internacional para la exportación.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el 87,5% de los 11,2 millones de habitantes del país recibió la pauta completa de vacunación con Abdala, Soberana 02 o Soberana Plus, y a cerca de 4,5 millones de personas se le aplicó ya una dosis de refuerzo.

Además de esos tres inmunógenos de producción nacional, el país caribeño tiene otros dos candidatos vacunales, Mambisa y Soberana 01, en fase de ensayos clínicos.

