Erik, la nueva cepa del SARS-CoV-2

ERIK (E484K), el mutante rey del SARS-CoV-2, comienza la reconquista de Europa. Le llaman ERIK, no es un conquistador, más bien es un guerrillero que aprovecha las oportunidades. Me refiero a la mutación E484K en la proteína spike del virus SARS-CoV-2, a la que los científicos llaman ERIK, jocosamente, aunque no es para reírse.

La proteína spike del virus es en la cual las mutaciones más importan. Esta molécula está en la superficie del virus y permite la entrada de este a nuestras células, y esto es clave. Es además el blanco principal de nuestros anticuerpos para ser capaces de neutralizar la infección viral. Toda mutación que haga q el virus entre más rápido o se escape de nuestros anticuerpos (inmunoescape), es una mutación muy preocupante. Y ERIK es de las más preocupantes de todas las que hemos visto. Su intención no es matarnos, sino que nosotros no eliminemos al virus.

¿Cómo lo hace? Pues químicamente, lo hace de la forma más simple que hay, cambia en la superficie de la molécula una carga negativa por una positiva. Que poca cosa, es verdad, pero a la vez es mucha cosa. Desde pequeños aprendemos que cargas opuestas se atraen y cargas iguales, ¿qué pasa? se repelen.

Pues imagina que nuestros anticuerpos esperan ver ahí una carga negativa, la cual los atrae pues fueron creados para eso, y de pronto se encuentran ahí una carga positiva, que los repele. Resultado neto, disminuye el carácter neutralizante de nuestros anticuerpos. Digamos que es más complejo que eso, lo es, pero así al menos se entiende.

Recuerdo que el virus no hace esa mutación a propósito, ocurre aleatoriamente y es tan efectiva que prevalece.

Créanme, ERIK es muy efectiva, esta mutación se encuentra en variantes originadas en todas partes del mundo. Está en la variante Gamma, originaria de Brasil, en la Beta de Sudáfrica, originalmente no estaba en la Alfa, originaria de UK, pero después de meses circulando la variante Alfa en humanos, también incorporó a ERIK como parte de su arsenal para defenderse de nuestros anticuerpos.

Seguro han escuchado de la variante Delta, es una maravilla de variante con una capacidad infectiva que ha desplazado a todas las anteriores ahí donde entra.

Hasta hace poco, todos agradecíamos que Delta no tuviera a ERIK, pues a pesar de su alta capacidad de infectarnos, los anticuerpos generados por las vacunas son bastante efectivos contra ella.

Hace poco, en Lombardía, Italia, se encontró un sublinaje de la Delta que sí incorpora a la mutación ERIK. No puedo dejar de decirlo, esta es la peor noticia de todas las que podíamos recibir. Esta poderosa variante con su nuevo aliado ha comenzado la reconquista de Europa por Lombardía, habrá que seguirla a ver hasta dónde llega.

Al unirse ERIK a este ejército conquistador (por su capacidad de infectar) de la variante Delta, juntos pueden volverse muy difíciles de vencer. Pero no son invencibles, los científicos sabían que podía ocurrir y se han preparado estrategias para ello. Vicente Verez hace meses cuando la mutación ERIK se unió a la variante Alfa, nos anunció que podía volver a ocurrir, y ocurrió. Insisto, se llama evolución, hay que vivir con ella, y además, nuestras estrategias de vacunas también evolucionarán.

Por cierto, sólo para saber que existe, a la mutación N501Y, que es la más importante de la variante Alfa, le llamamos NELLY.

Como ya dije antes, ERIK en su momento se unió a NELLY para hacer la variante Alfa más poderosa, y ahora se une al tremendo arsenal de mutaciones que ya tenía la variante Delta.

Sabemos que juntos darán guerra, pero nuestras vacunas estarán listas para esa guerra.

No se desanimen por lo que les cuento, ya lo sabíamos y nos estamos preparando para ello.

(Tomado del perfil personal en Facebook del Dr. Daniel Garcia Rivera, director del Laboratorio de Síntesis Química Molecular de la Universidad de La Habana y miembro del colectivo de autores de las vacunas Soberanas)

(Tomado del Facebook de Naturaleza Secreta)