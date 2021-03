Por Iramis Alonso Porro

Me acabo de enterar de que otra colega, Marlene Esterellas, ha fallecido en la mañana de este martes.

Otra periodista científica, otra de las que me enseñó cuando yo llegué irredenta a aquel JR de 1994. Se nos fue una de las ineludibles, de esas persistentes, protestonas, incisivas, de las que se plantaba bonito frente al absurdo, frente a la autoridad vacua, de las que no regalaba elogios, de las que cantaba las 40 llanamente, con su particular don para escrutar lo auténtico.

Se nos fue una obrera del periodismo, una de las que ha sostenido, a veces en profundo anonimato, el tremendo esfuerzo de la ciencia y los científicos de esta Isla. Nunca la oí quejarse de sus males, nunca la escuché tomar su accidente o el cáncer que padeció como justificación para dejar de trabajar…, algo que hoy es tan común ante cualquier catarrito estacional.

Hablábamos, hablábamos de vez en vez… Me decía… te sigo… mándame el PDF de JT. La voy a extrañar. Voy a sentir en falta su desparpajo, su honestidad ríspida, esa manera rara de querer.

Adiós Marlene Esterellas, Mafalda tropical, colega, amiga.

Marlene Esterellas: 30 años al servicio de la FM de Cuba

Por Félix León

Falleció nuestra colega, la periodista Marlen Esterellas Mercenit. Preocupada por su trabajo, con un prestigio y manera de decir la noticia sin igual, aprendimos de ella el respeto al oficio de hacer cada reporte con inmediatez y seguridad en la lectura, la redacción que precisa el periodismo radial y el seguimiento informativo a cada uno de los temas que trató en nuestras emisiones.

Fundadora de Radio Taíno y con incontables premios Gilberto Caballero y en los Festivales de la Radio cubana, fue merecedora de nuestra más alta estima como profesional, conocedora del quehacer científico-técnico en el país.

Desde hoy extrañaremos una voz que siempre nos acompañó durante más de 30 años en la FM de Cuba.

Gracias Marlene por dejarnos tu legado y enseñanza para quienes laboramos junto a ti en nuestra emisora, que también hiciste tuya, aun ya jubilada.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, la Academia de Ciencias de nuestro país, el Círculo de Periodistas de la Ciencia y la Técnica, que por muchos años, como profesional seguiste de cerca, están por siempre agradecidos por tu total entrega y profesionalidad.

Igual ocurre con el sistema informativo de Radio Taíno, que hoy está consternado ante la noticia de tu deceso.

Descansa en paz, Marlene Esterellas.

(Foto: Cortesía de Mariana Sáker)