Un noticiero de 30 minutos “en tiempo de guerra” y otros retos

Hoy es el nombre del noticiero de la Televisión provincial en Matanzas. El estelar había sufrido cambios importantes en los últimos meses en el diseño editorial y de imagen y estaba previsto que en marzo ampliara su tiempo de transmisión, de 15 a 30 minutos.

Era un viejo reclamo de los periodistas y aparecía explicita o implícitamente en las recomendaciones de varias tesis de grado de la carrera de Periodismo de la Universidad de Matanzas que estudiaban los espacios informativos del telecentro.

La idea siempre tuvo sus detractores. Pero con una plantilla cubierta al cien por ciento, con 15 periodistas en la Televisión provincial, en su mayoría jóvenes con habilidades para interactuar en todas las plataformas, el Consejo Editorial consideró que estaban creadas las condiciones y se aprobó y puso fecha a la propuesta.

Un poco antes de que comenzara el cambio fui testigo de la emoción y el nerviosismo de sus realizadores. ¿Cómo llenar el espacio? Ellos lo tenían claro: nuevas secciones, más tiempo para los llamados géneros mayores, entrevistas en vivo… Con todo eso soñaban en TV Yumurí cuando llegó el nuevo coronavirus e inundó nuestras agendas editoriales.

Hubo quienes dudaron (me incluyo dentro de ellos) de que se podría asumir el reto de los 30 minutos de noticiero con todos los cambios que traería la nueva situación de enfrentamiento a la Covid-19 en la vida de los medios: hacia lo interno, en las rutinas y hacia afuera, en la programación.

Pues no solo se pudo y se puede, sino que sus realizadores aprovechan creativamente el espacio.

Y lo hacen mientras reconforman otros espacios para dar información oportuna, como la revista del mediodía Hora Clave, y tributan para todos los espacios de la televisión nacional.

Dice que la voluntad del hombre lo puede todo, me responde Ángel Tápanes Otero, director de la Televisión en Matanzas cuando le pregunto cómo han podido afrontar el reto. “No lo hicimos en tiempo de paz, pues lo hacemos en tiempo de guerra. Y no es precisamente una guerra, es una enfermedad que ha diezmado al mundo. Eso nos demuestra que nosotros los cubanos somos a la inversa, nosotros ante los problemas nos imponemos metas superiores”.

Dirigir un colectivo sin apenas experiencia en coberturas a desastres

En el informativo de TV Yumurí la edad promedio es bastante baja, porque sacando a dos veteranos de mucha experiencia y un cuarentón, el resto tiene menos de 35 años. Varios no acumulan más de cinco años de graduados.

Para Tápanes Otero, es fácil dirigir a un colectivo así. Su receta es involucrarlos, trabajar en equipo. “Las mejores ideas salen de los jóvenes”.

Karel Ricardo López, jefe del departamento informativo de TV Yumurí es uno de esos jóvenes. Graduado en 2015 de la Universidad de Matanzas, ha empujado y comandado muchos de los cambios en los espacios informativos y ahora le toca dirigir al equipo de periodistas en momentos que no son inéditos para ellos, sino para todos.

A veces me impresionan, me dice cuando le pregunto cómo es trabajar con tantos jóvenes, de más o menos su misma edad. Y me cuenta de cuando tuvo que mandar a Liannys Díaz Fundora a una cobertura en un centro de aislamiento (link a trabajo de TV Yumurí). “Para mí no son mis subordinados, sino mis colegas. Todos son jóvenes comprometidos con su profesión”.

Para Karel el momento actual no solo supone un reto. “Ha sido un compromiso, el compromiso de hacer un mejor periodismo, más veraz, más actualizado, comprometido con las necesidades informativas de nuestro pueblo. Hacer periodismo bajo las condiciones actuales es un sacerdocio”.

Mantener intacta la capacidad informativa y cuidarnos ante el coronavirus

En Tv Yumurí tienen clara su misión. “El país puede tener la seguridad de que puede contar con los trabajadores de la televisión en Matanzas, de que primero estamos protegiendo al pueblo con la información que estamos brindando y protegiéndonos internamente con todas las medidas que hemos tomado”, refiere Ángel Tápanes Otero.

Para Karel Ricardo Roque la prioridad es mantener la capacidad informativa de la provincia, con el objetivo de mantener informada a la población matancera. Explica que se crearon grupos de trabajo para mantener dentro del telecentro la menor cantidad de personal. Además de cambios en la programación, con información oportuna de los directivos de la provincia.

Él también insiste en la necesidad de “mantener el cuidado extremo de nuestros periodistas, porque estamos en primera línea”.

Un mensaje a los colegas del país

Karel Ricardo Roque: “Estamos en tiempo de contingencia. Mi mensaje es hacer periodismo y hacer periodismo con ese amor que siempre tenemos por nuestra profesión”.

Angel Tápanes Otero: “Que sepamos que hay que trabajar con la verdad y que el país nos necesita. Hoy más que nunca tenemos que demostrar que somos esa vanguardia que Fidel Castro siempre dijo que éramos los periodistas cubanos”.