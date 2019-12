Falleció el destacado fotorreportero Jorge Valiente López

El destacado fotorreportero cubano Jorge Valiente López falleció en La Habana este lunes, a la edad de 83 años.

Con más de cinco décadas de ejercicio periodístico, sus imágenes ilustraron la noticia, las artes y la cotidianidad del país en desde las páginas de varios medios de prensa cubanos.

Descubrió su inclinación por la fotografía y el quehacer noticioso cuando comenzó a trabajar como chófer en el periódico Revolución, a inicios de la década de los sesenta. En 1965 fue fundador del periódico Granma, en cuyo colectivo fotográfico alcanzó gran reconocimiento por la elevada calidad de su obra. Lo mismo en un campo de caña, que a bordo de un helicóptero o en el escenario o tras las bambalinas de un teatro, las fotos de Valiente siempre traían la noticia y una notable expresión de sensibilidad humana.

El pasado año, Valiente y su esposa Sahily Tabares, reconocida periodista cultural, presentaron su libro Fidel, un país, exquisito homenaje al líder histórico de la Revolución cubana. En la ocasión, el colega manifestó que “las imágenes no se cuentan, se muestran y que cada una de las incluidas en el libro tienen una anécdota particular del Comandante. Tengo el privilegio de haber sido su contemporáneo y ahora de compartir las fotografías que me permitió captar el ejercicio del Periodismo, esta es una de las mayores satisfacciones personales y profesionales de mi vida”.

En 2016, en la sede nacional de la Upec, Valiente presentó su exposición Lo perpetuo del instante, treinta imágenes inspiradas en el simbolismo de la enseña nacional. Anteriormente, había expuesto en la sede del hotel Inglaterra parte de su importante obra fotográfica dedicada al Ballet Nacional de Cuba y a su directora, la prima ballerina Alicia Alonso.

En otra vertiente de su vocación creativa, Valiente también incursionó en la pintura y obras de su autoría forman parte de varias colecciones. Fue miembro fundador de la Unión de Periodistas de Cuba y también integró la Asociación de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Impartió docencia como profesor invitado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y en la Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana.

La Presidencia de la Upec hace llegar a nuestra colega Sahily Tabares, al hijo y demás familiares de Valiente, su sentido pésame por el deceso del querido compañero.