Asif Kapadia: descubrir a las personas detrás de las celebridades

Por Mayte Madruga Hernández

Uno de los invitados ilustres del Sector Industria es el documentalista británico Asif Kapadia. Ganador de un Oscar en la categoría documental, por su obra Amy, Kapadia estrenó en Cuba su más reciente documental Diego Maradona.

“Dirijo documentales y ficción. Trato a ambos géneros de la misma manera. Paso el mismo tiempo con ellos, desarrollándolos”, comentó el director en conferencia.

“Hago investigación, entrevistas. Tengo un equipo maravilloso que realizan la investigación de archivos y me dice a quién debo entrevistar”, indica el también director de Senna.

Estos tres documentales pueden ser considerados como una trilogía en la cual el director pasa al menos tres años desarrollando cada proyecto. “En mis documentales todo ocurre al mismo tiempo, la investigación, las entrevistas, la edición. Esa es la mayor diferencia entre mis documentales y la ficción.”

Kapadia se ha focalizado en personalidades reconocidas internacionalmente. “Mi objetivo es encontrar un equilibrio entre el lado profesional y personal. Los públicos saben quiénes son estas personalidades, pero mis objetivos es mostrarles las personas. Mi propósito es que descubran cosas nuevas de ellas.”

En este trayecto el documentalista forma una relación especial con cada uno de sus personajes.

“Es una relación. Conoces a alguien que crees que sabes que esperar de ellas. Y si tienes suerte comienzas a enamorarte de esa persona. Senna por ejemplo, se convirtió en parte de miv ida. No conocí a Senna, no conocí a Amy pero siento que son parte de mi vida. En un principio yo no sabía mucho de los personajes. Soy un aficionado del fútbol, oí los discos de Amy, pero no era un gran fan de ellos.

“Estos tres personajes todos eran muy controversiales. Pero son personajes a los que me sentí muy atraído, explica el también director de la serie Mindhunter.

“No escribo un guion antes de comenzar el documental. No hay nada escrito. Mi interés para estos documentales es el viaje. Los momentos de cambios que ellos tienen”, argumenta.

El cineasta tuvo una formación como cinematógrafo y esto le es definitorio a la hora de trabajar la fotografía de sus materiales, que están conformados por material de archivo.

“Trabajo con material de archivo, original. Muchas veces el material no tiene muy buena calidad, pero como me formé como cinematógrafo me gusta la textura del filme. Creo que lo perfecto es aburrido.”

La entrevista uno de los metódos fundamentales de trabajo de Kapadia. En ese sentido explica, “las personas a las que entrevisto, se abren a mí porque no pretendo ser un experto. A veces me toma mucho tiempo reducir la película en un tiempo cinematográfico.”

Maradona fue vista en el cine Yara y en presentación el director explicó que, aunque es una figura reconocida en el mundo y en el continente en especial, su intención era focalizar una etapa en la vida del futbolista poca conocida. “En el caso de Maradona el reto estuvo en concentrarse en una etapa tal vez menos conocida del futbolista, cuando jugó para Napoli.”

Otro de los elementos que destaca en el trabajo documental del realizador es la negociación de los derechos de imágenes. Ante la duda de esta gestión, Kapadia explica: “tengo un equipo brillante. Investigadores, productores. Hacer una película tienen que ver con construir confianza.

“Para ser un documental trabajamos con presupuestos bastante elevados. Pero lo previmos así porque sabíamos que íbamos a trabajar con estos materiales.”

La combinación de imágenes de archivo y el audio de los entrevistados determinan un estilo en la obra del realizador. La combinación de ambos elementos puede estar determinada porque “aunque me encanta el cine, me encanta la radio, y por eso me reúno con las personas y converso con ellas”, finaliza.

(Tomado de http://habanafilmfestival.com)