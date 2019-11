El block de notas de Trump y una foto viral

Es una foto sencilla, solo un close-up a una página de un block de notas llena de letras escritas a plumón negro, todas en mayúsculas. Pero el block pertenece a Donald Trump y las notas de hecho le traen una choqueante reputación , por eso la foto se volvió viral casi instantáneamente, un ícono-imagen de los pasos que se siguen en EE.UU. para el juicio político al presidente.

El autor fue el fotógrafo Mark Wilson, quien por veinte años ha trabajado con Getty Images reportando a tres presidentes norteamericanos, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama,y ahora a Trump.

Ese martes Wilson estaba en el ala sur del jardín de la Casa Blanca, donde Trump daba breves declaraciones antes de abordar el helicoptero presidencial.

“La jornada era un poco distinta -contó Wilson a Wired- porque un número de reporteros que normalmente estarían en la conferencia, se encontraban cubriendo las audiencias para el impeachment en el Capitolio. Sin embargo, el área detrás del presidente donde usualmente nos ubican a los reporteros y fotógrafos estaba bastante congestionada y bregábamos por ganar espacio”.

Wilson había traído su cámara Canon 1DX con un lente de 100–400mm y otro de 24–35mm; el primero lo usaría en caso de que Trump hubiera decidido no hablar a los medios y se fuera directo al helicóptero. Por suerte, se detuvo.

Trump trató sus habituales tópicos acerca de la economía, pero entonces la conferencia de prensa dio un giro al tiempo que el presidente empezó a leer sus notas y a mover los brazos, dejando a la vista claramente las letras mayúsculas. “Me di cuenta pronto de que el block contenía grandes notas escritas con plumón negro y enfoqué mi cámara para captar lo que estaba en la hoja”.

Eran los puntos básicos, una aparente explicación de lo que el embajador de EE.UU ante la Unión Europea Gordon Sondland testificó acerca del contenido de la llamada telefónica de septiembre: “I WANT NOTHING. I WANT NOTHING. I WANT NO QUID PRO QUO. TELL ZELLINSKY [sic] TO DO THE RIGHT THING. THIS IS THE FINAL WORD FROM THE PRES OF THE U.S.”

Esas notas dicen mucho, mucho más acerca de lo que Trump dijo o lo que Sonland testificó, —el embajador dijo explícitamente ante el Congreso que Ucrania había estado sujeta a un quid pro quo. Y la frase “LA PALABRA FINAL DEL PRESIDENTE DE LOS EE.UU” suena más a un mandato del grande y poderoso que de un lider democráticamente electo, consideró el fotógrafo.

Sin la foto de Wilson, el público se hubiera perdido ese insight adicional. “Siempre trato de tomar una foto que nadie más tenga” Como consumidores de noticias, tendemos a ver las mismas imágenes día tras día en las conferencias de prensa, pero a veces saltan situaciones que me permiten aprovechar la experiencia para poder tomar una foto que sea realmente única y diferente”, agregó.

En el preciso instante en que apretó el obturador, Wilson no se dio cuenta de que había registrado tan icónico momento. “Honestamente, solo se trataba de tomar una foto a una página de notas, pero Getty Images rápidamente la tuiteó, muchos la retuitearon y de pronto mi teléfono no dejó de recibir notificaciones de amigos y colegas contándome que la foto se había vuelto viral.

Traducido de Wired