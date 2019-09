Entrega, la nueva telenovela cubana

Un realizador reconocido de radio, Alberto Luberta Martínez, incursionó en la televisión con muy buen pie. Guionista y luego director de algún capítulo, su nombre sonó en la serie Unidad Nacional Operativa, UNO. Pero hasta ahora es con LCB, la otra guerra, Gran premio Caracol, entre otros lauros, que recibió el reconocimiento de crítica y público.

Conversé con él porque desde finales de septiembre este triunfador ( además documentalista, realizador de cortos) nos hará la entrega de Entrega, nueva telenovela cubana de 72 capítulos:

– Para finales de septiembre se verá el primer capítulo de Entrega. Dime hasta donde puedas el tema de esta propuesta.

– Creo que el título lo resume bastante, ENTREGA. Porque la trama central es un profesor que regresa al aula. Y de esa Entrega se habla, como se habla de la ENTREGA del Mayor Héctor (Jorgito Martínez) que se niega a dejar el trabajo que ha hecho toda la vida; o la Entrega de Jaime (Patricio Wood) a la mujer que llega tardíamente a su vida y despierta en él un amor repentino; la Entrega de un humilde vendedor de flores, Benito (Hilario Peña) para mantener a su familia. La Entrega en su sentido más amplio, al amor, a la amistad, a la vida y a la vocación (o viceversa).

– Háblame del guionista y el resto del equipo que te acompaña…

– El guionista Amílcar Salatti, el mismo de la multipremiada Inocencia. Pero bueno, es Amílcar el de UNO, que desde entonces trabajamos juntos de una u otra manera y es, además, mi amigo personal. El resto del equipo, Loysis Inclán en la co-dirección, Yoan Palomino en la fotografía; Yolanda Rosario Barceló en la producción. Carlos Pérez y Yuri Betancourt en el sonido directo; Orestes Martínez en la edición.

Kiki Corona en la música. Tony Quiñones en la dirección de arte. En cuanto a los actores, un grupo de muchachos de la ENA, además de Ray Cruz, Ariadna Núñez, Keny Cobo ( que interpreta a una sorda y parece una sorda de verdad, según dice todo el mundo, aunque este dato no me interesa revelarlo todavía), Patricio Wood, Nancy González, Yudexi de la Torre (actriz de Granma), Clara González, Manuel Porto, Mario Limonta, Mayté Galbán, Jorge Treto, Yaiseli Hernández, Judith Carreño, Jorgito Martínez, Yaikenis Rojas, Fernando Hechavarría, Eman Xor Oña, Bárbaro Marín, Taimí Alvariño, Verónica Lyn, Maridelmis Marín, Hilario Peña, Leoncio de la Torre, Félix Beatón, Alain Aranda, Carlos Busto, Amaury Millán, Alberto Corona, Carlos Gonzalvo. Y otros que se me quedan en el tintero.

-¿Por qué Osvaldo Doimeadiós en la dirección de actores?

–Contar con un director de actores en las series de este tipo permite contar con alguien que esté sólo pendiente de la actuación, mientras el director tiene que estar pendiente de muchos otros detalles. Trazadas las pautas iniciales en los ensayos, por parte de ambos y de la co-directora, el director de actores trabaja conjuntamente con el director en el montaje de las escenas; por tanto, tiene que haber entre ambos una buena química. Por eso es Doimeadiós el que está ahí, porque entre nosotros existe buena química, buena comunicación, puede decirse que hablamos el mismo idioma en términos audiovisuales y yo sabía que podía imprimirle un plus a la novela, como sucedió.

-¿Cuántos capítulos son? ¿Dónde se filmó?

– Setenta y dos capítulos de un promedio de media hora. Se filmó completa en exteriores, en La Habana calurosa del 10 de julio de 2018 hasta la no menos calurosa Habana del 26 de febrero de 2019. En Lawton, Luyanó, el Fanguito, el Vedado, Nuevo Vedado, en fin…

– Con LCB La otra guerra dejaste el listón bien alto ¿Qué sucederá con Entrega?

– Eso lo dirá el público. Yo sólo te aseguro que le pusimos el mismo corazón. No sólo yo, también gran parte del equipo y de los actores.

– Sueñas llevar La ciudad y los perros a la radio ¿por qué no a la tv?

– Una Academia Militar, en Perú, es complicado por producción, pero no imposible. Un gran sueño, y como soñar no cuesta nada, nunca lo abandono.

(Tomado de Portal de la Televisión Cubana)