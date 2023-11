Clausurado XI Congreso: con la prensa todas las batallas

Con el aporte de este Congreso podemos asegurar que la Revolución está y estará bien defendida, dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el cierre del XI Congreso de la UPEC, celebrado en el Palacio de Convenciones los días 2 y 3 de noviembre, que reeligió a Ricardo Ronquillo Bello como presidente nacional para el próximo quinquenio de trabajo.

La dirección profesional de la UPEC contará además con Bolivia Tamara Cruz como vicepresidenta primera y Juan Carlos Ramírez Eras y Francisco Rodríguez Cruz como vicepresidentes. Además, fueron presentados en el Congreso los integrantes no profesionales de la presidencia, así como los de la nueva comisión de ética y del jurado nacional de los Premios nacionales de periodismo José Martí.

Ronquillo agradeció a todo el gremio la reiteración de la confianza en él, especialmente a sus compañeros de viaje de los últimos cinco años en la presidencia, lo que siente como enorme privilegio. Son personas, dijo, con un prestigio extraordinario en el periodismo cubano. A seguidas, nombró a sus tres vicepresidentes, con sus talentos particulares, pero también a otros destacados colegas que acompañaron los proyectos de la UPEC.

En sus palabras de clausura, Díaz-Canel ya había destacado el carácter retador de la misión de la nueva presidencia de la UPEC para liderar el perfeccionamiento de nuestra prensa en las difíciles condiciones del país. Afirmó que hay que hay apoyarlos y que cuentan con toda la comprensión y respaldo del Partido.

«El mérito de la presidencia saliente es haber trabajado en proyectos claves para resolver problemas históricos del periodismo», dijo antes de agregar que, con esa búsqueda, se ayudan ustedes mismos y nos ayudan a nosotros. Todas las batallas se han ganado con ustedes. ¡Todavía se habla del evento Patria! Todos tenemos la misión de defender la verdad, sin más recurso que el talento de ustedes, comentó Díaz-Canel.

Confesó que como los periodistas extrañan al gigante de la comunicación, él extraña al gigante de la política, que es Fidel Castro. «Fidel no tiene sustituto. No lo sustituye, lo multiplica todos los días el pueblo cubano».

Díaz-Canel reconoció que los temas discutidos en los dos días de Congreso son legítimos, pero están marcados por la situación del país, por lo cual no tendrán soluciones mágicas. No tendremos la riqueza que no seamos capaces de crear, dijo.

Llamó a trabajar mucho, producir riqueza y distribuirla con justicia social y equidad. «Tenemos que desarrollar el socialismo que hoy podemos, sin lacerar la sociedad socialista a que aspiramos», precisó.

Estamos insatisfechos con lo que gana nuestra gente, dijo el presidente, pero acotó los daños que provocaría mover el salario en el país sin más oferta y producción.

Díaz-Canel recordó que la migración (que afecta también al sector de la prensa) no es un problema nuevo y está siempre asociado a momentos en que el imperialismo arrecia sus ataques a Cuba. Dijo que hay un tratamiento diferenciado a la migración cubana, lo que alienta el éxodo ilegal y desordenado. Hay que estar preocupados por eso, pero hablemos también de los que se quedan, los que encuentran y defienden su proyecto de vida en Cuba.

El presidente comentó las contradicciones internas que implican sustanciales diferencias en los ingresos en el país, pero se garantizan programas de protección a la niñez y la juventud.

El experimento de modelo de gestión dará una respuesta. El tema es cómo gestionamos nuestros medios para que aporten más y, como parte de ello, sus trabajadores mejoren los ingresos. Es hora de buscar evaluaciones de lo que se ha aplicado y de visitar los escenarios donde se desarrollan.

Sabemos que hay pobreza material de los recursos que dañan el trabajo periodístico, pero es así para todo el país: ambulancias, libros de educación general… sin embargo, siempre pregunto si están así porque nosotros queremos, reflexionó el presidente.

El presidente recordó que el país está viviendo sin créditos. Para salvar las situaciones, a veces hacemos cosas que no podemos decir, sin que ello signifique que se quiera negar información a la prensa. «Se vive una situación sumamente tensa, pero yo sí confío en nuestra capacidad de superar estos momentos con nuestro talento», afirmó.

Díaz-Canel recordó el histórico respaldo de Cuba a la justa causa del pueblo palestino y condenó una vez más la atroz agresión que este sufre a manos de Israel. Estados Unidos apoya a Israel y este le devuelve el apoyo con el voto contra Cuba en la ONU, matizó.

El presidente dijo que la Ley de Comunicación Social es abarcadora: una ley amplia, no solo de prensa, que se logró con un consenso que partió de múltiples criterios de los periodistas. La Ley tiene que mirar mucho al mundo digital y dará guías para el periodismo que tenemos que perfeccionar.

Además, refirió que, como producto de los debates por la Ley se llegó a la necesidad de crear un Instituto de Información y Comunicación Social para rectorar los procesos en el país.

El primer secretario del Comité Central del Partido afirmó que en la UPEC hay el talento, la pasión y el compromiso, así como el respaldo del Partido, para desatar los nudos que atan el pensamiento, pero es fundamental la innovación. En contraste, señaló que, si no tenemos colegas que trasmitan el aprovechamiento del conocimiento de las academias, no avanzaremos. La innovación abre caminos a la transformación, dijo.

Sobre la baja en el acceso a la carrera de periodismo, recordó que hoy las ofertas de carreras universitarias en el país rebasan la cantidad de jóvenes solicitantes. Dijo que desde los medios debe incentivarse más el apoyo a la carrera.

El presidente fustigó el ataque a la credibilidad inducido por planes de subversión de agencias del Gobierno de Estados Unidos y llamó a fomentar en la juventud un pensamiento crítico al respecto y a buscar que la gente no se decante por la vulgaridad. «Hay que tener pensamiento crítico tanto en la virtualidad como en la realidad», señaló.

Llamó a que los periodistas no se agobien por los problemas. En este mismo Congreso se ha buscado soluciones», precisó.

El periodismo debe ser ético y revolucionario, un defensor de la obra de la Revolución que cumpla con informar a la población y contribuya a construir el consenso político. Debe inspirarse en Martí y Fidel, llamó el presidente cubano.

Tenemos confianza en los periodistas como compañeros de viaje. Nuestro empeño es que no se lastime nunca la unidad, señaló.

En la «redacción» de Palacio

Como en una inmensa redacción de prensa, los delegados discutieron los asuntos principales del XI Congreso. Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido; Inés María Chapman, vice primera ministra; Rogelio Polanco Fuentes, jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido y Alfonso Noya Martínez, presidente del recién creado Instituto de Información y Comunicación Social, acompañaron el debate de los reporteros cubanos.

La discusión fue iniciada por Edda Dizz, directora de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), quien relató el proceso de transformación de las culturas, ideologías profesionales y competencias de ese colectivo hasta lograr el concepto de que la noticia nace en redes y regresa a ellas, enriquecida. Además, proyectaron la transformación tecnológica, más en proceso que en las tecnologías que todavía no llegan del todo.

Según explicó, ACN ha crecido en alianzas, clientes, aportes… pero no pueden estimular a los trabajadores por impedimentos normativos externos que no han sido resueltos. Llamó a que en las provincias las autoridades tengan la conciencia de que las corresponsalías de la agencia están ya en el experimento de transformación del modelo integral de gestión de la prensa.

Edda propuso un intercambio de los medios en experimento con el ministerio de Finanzas para que se asuma la misma interpretación de ciertas normas en todos los medios incluidos. Igualmente, sugirió que el ministerio de Cultura actualice la resolución que regula el pago de colaboraciones, en tanto las disposiciones vigentes han sido superadas por la realidad económica del país y no estimulan a los periodistas a colaborar.

En tanto, Ana Teresa Badía agradeció la importancia que la dirección del país concede a la comunicación. A su juicio, tenemos dos problemas: el acceso a la fuente y la comunicación política que hacemos. Badía cree que debemos adaptarnos mejor a la competencia mediática, sobre todo en lo digital, y criticó que nuestra comunicación es reactiva, cuando debemos tener una agenda propia desde cada medio.

Además, la colega y profesora dijo que nuestros procesos precisan un carácter más proactivo, creativo, con agenda propia en cada medio. En su opinión, hay que cuidar mucho la correlación entre el discurso mediático y el político y elevar la participación del ciudadano en la definición de los contenidos. Afirmó que falta evaluación y control de los procesos comunicacionales y hacer más estrategia de comunicación de crisis. La profesora defendió el rol de la crítica periodística. Al respecto, llamó a destrabar obstáculos para su ejercicio.

El colega Randy Alonso explicó el desarrollo de Ideas Multimedios a partir de la evolución paralela de la Mesa redonda y Cubadebate. Desde 2018 se propusieron la transformación editorial y estructural para erigirse en un verdadero multimedio y construir en colectivo la agenda editorial y aportar a la innovación en el sector, entre otros avances.

Así, rompieron la vieja estructura y crearon equipos integrados de producción televisual, diseño, gestión de redes, informática, de innovación y desarrollo, monitoreo… crecieron en redes, dieron los primeros pasos en inteligencia artificial, crearon cuatro subdominios temáticos, fomentaron, con otros medios, espacios de alto arraigo en los públicos.

Ideas Multimedios ha alcanzado importantes premios en varios soportes del periodismo. Además, identificaron tempranamente áreas para gestionar ingresos adicionales al presupuesto otorgado por el Estado.

En septiembre de 2022 se aprobó la creación de Ideas Multimedios como unidad presupuestada con tratamiento especial, lo que condujo a nuevos cambios y les ha conferido mayores atribuciones y beneficios, en lo colectivo y en lo individual.

El periodista Francisco Rodríguez Cruz comentó la necesidad de explicar la transformación del modelo de prensa, también, a la ciudadanía para construir consensos con las entidades. Sugirió que la venidera Conferencia Nacional del Partido sería un espacio idóneo para multiplicar el mensaje.

Víctor Hugo Leyva Sojo, presidente de la UPEC en Santiago de Cuba, dijo que tenemos que apostar porque el entendimiento de la comunicación como pilar de Gobierno sea demostrado con actos por los cuadros de provincias y municipios. En su criterio, se concreta poco de la comunicación comunitaria y del entendimiento del rol del periodista y el periodismo en esos escenarios.

Leyva Sojo consideró que se debe explicar al resto de los medios para que aprendan a hacer un proyecto de transformación del modelo de gestión de un medio de prensa en cualquier sitio del país. Dijo que la autonomía del municipio debe incluir una demanda de ingreso universitario desde ese nivel y no de la provincia y que, aunque falten recursos materiales, el periodista cubano, pleno de compromiso, merece al menos una mano en el hombro.

Ricardo Ronquillo reiteró su idea de que en varios municipios los medios de prensa o periodistas pueden integrar sus esfuerzos para crear multimedios que optimicen sus talentos en bien del mensaje en diversas plataformas.

Yanetsy la Rosa, directora de radio Florida, relató sufrimientos con los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, cuyas resoluciones no les han beneficiado con las atribuciones legales para el cambio de modelo. Tienen, en cambio, el privilegio de contar con los 17 periodistas que admite la plantilla, que se enfrascan ahora en los cambios de agenda también contemplados en el experimento de transformación de modelos de gestión.

Ronquillo destacó, a partir del proyecto de radio Florida, la importancia de probar cambios a escala municipal, muy conectada con proyectos dl país.

El profesor del colegio universitario Cristian Martínez llamó a rediseñar el programa docente para hacerlo más acorde con la carrera de periodismo, en especial en gramática española.

Martínez explicó que en la última edición apenas 162 jóvenes de preuniversitario aspiraron: 108 se presentaron y solo 60 estaban listos, pero al final solo 33 ingresarán a primer año a inicios de curso. También se ha producido muchas bajas por no cumplir requisitos docentes, tanto en humanidades como en ciencias.

El reportero de televisión Dayron Chang ha pensado, dijo, en asuntos elementales que debíamos tener resueltos desde hace años y se preguntó si escuchamos la realidad de los públicos que representamos, si interpretamos las señales y emociones, si estamos al ritmo de nuestra audiencia, si dotamos a la gente de canales de verificación… No basta cumplir con la técnica periodística, se debe ser un comunicador estratégico, con nuevos lenguajes.

Chang considera que urge reconciliarnos con las audiencias y los públicos y aumentar la posibilidad de participación de ellos en los procesos comunicacionales.

El colega Yoelvis Lázaro Moreno, de Juventud Rebelde, ubicó el escenario de debate del Congreso en lo que se ha hecho, se hace y se hará para frenar la profunda descapitalización profesional sufrida por el gremio en los últimos cinco años. Llamó a pensar en las potencialidades de los medios para transformarse, pero debe pensarse también en la articulación entre medios.

Yoelvis sugirió que relacionemos esas potencialidades. A su juicio, el experimento tendrá que hacer un taller de buenas prácticas para conectar los proyectos.

En representación de los periodistas jubilados de la Habana, Pedro Rioseco dijo que unos 800 periodistas cubanos están jubilados, con pensiones inferiores a los 2000 pesos, con problemas de salud. Llamó a que las capacidades de colegas jubilados sean aprovechadas por los medios, que a menudo no les invitan a nada aun teniendo carencias de personal. «No son una carga, sino un recurso invaluable», dijo.

Rioseco recordó las magras pensiones que reciben quienes se jubilaron antes del ordenamiento monetario y las necesidades de mayor apoyo de la organización. Algunos viven solos, sin ayudas económicas.

Ricardo Ronquillo refirió que en el periodo se aprobó un pago adicional a los Premios Nacionales de Periodismo José Martí. Además, se hizo un censo nacional que revelo que mas del 70 por ciento de los jubilados recibían pensionas bajas, cercanas a la asistencia social. Se han hecho gestiones alimentarias en comedores comunitarios, pero es cierto que se requiere una ayuda más profunda.

A seguidas, el colega Noel Otaño contó que diez años atrás participó en otro Congreso de la UPEC y ahora aprecia temas recurrentes como los jóvenes que se van, la guerra mediática que enfrentamos… pero estar aquí discutiendo cómo ayudar a Cuba es un orgullo innegable. Recomendó que contemos de manera interesante el relato del día a día de los cubanos. Otaño dijo que ojalá este Congreso marque un nuevo comienzo, que sea verdaderamente el Congreso de los cambios.

Lisvany Martín Rodríguez, estudiante de tercer año de periodismo en Villa Clara, refirió la necesidad del ímpetu de los jóvenes desde la academia. En ella, dijo, también hacemos transformación. En su opinión, el cambio parte del rol profesional de cada uno. El joven citó la función educativa de nuestros medios, muy bien analizada por el maestro, ya desaparecido, Julio García Luis. «Los estudiantes también estamos comprometidos a transformar», señaló Lisvany.

La periodista Bárbara Doval, de Cubavisión Internacional, comentó que el colectivo se dispuso a iniciar la transformación desde la discusión en múltiples encuentros, lo cual impactó en todos los trabajadores, no solo en los periodistas.

Doval contó a los delegados la evolución de la programación, la elaboración del manual del canal, la construcción colectiva de las agendas, la búsqueda de nuevos nichos creativos, la integración plena de estudiantes de periodismo, los perfiles para la pantalla tradicional y para el multimedio y el intercambio con directivos de otras televisoras del mundo. La colega considera que la mayor transformación no es solo editorial y tecnológica sino desde el principio de la mentalidad.

Pedro Rizo, presidente de la UPEC en Matanzas, criticó el lastre de las mediaciones y citó al respecto empresas del Ministerio de Energía y Minas que han llegado a veces, en su provincia, al maltrato de periodistas. La visión de Pedro sobre un Congreso de la transformación implica el deseo de resolver los problemas, transformar la realidad del país y hacer avanzar la prensa.

La profesora Zenaida Costales dijo que el modelo de prensa puede contribuir a que menos estudiantes se vayan. Ella cree que las buenas ideas para el cambio de los medios están en los jóvenes. «Los medios están en la obligación de enamorar a esos jóvenes, escuchar sus buenas ideas», dijo la también periodista. A su juicio, no es que pensemos en los estudiantes, es que ellos son quienes harán la transformación. Costales recordó que la transformación exige, también, conocimientos extraperiodísticos que están en la academia.

Marelis Zayas, directora de la Editorial de la Mujer, que edita las revistas Muchacha y Mujeres, recordó el pensamiento avanzado de Isabel Moya sobre temas de comunicación y violencia de género. Zayas considera que aún reproducimos estereotipos en nuestros medios y usamos frases que justifican esa violencia.

La colega Yeilen Delgado, de Granma, destacó la capacidad de los periodistas para lograr la credibilidad, pero acotó que las redacciones vacías hacen mucho daño. Dijo que el bajo salario y la consiguiente necesidad del pluriempleo pone en dificultades las redacciones. Apuntó que se requieren delegaciones de la UPEC fuertes a nivel de base.

La estudiante de periodismo de Camagüey Laura María Bacallao refirió que se han sentido acompañados en todo momento por la organización en la provincia y el país. «Cuando se nace en la carrera acompañado por los periodistas que lees y escuchas, te sientes parte de la familia», dijo.

Laura refirió la experiencia exitosa de la idea del colegio de periodismo en la provincia, como resultado de la integración y la sensibilidad, y remarcó la importancia de la ética en la formación de los jóvenes. Dijo sentirse miembro de la UPEC, donde tiene una casa y una familia.