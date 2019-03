EE.UU. niega entrada al periodista canadiense Arnold August

El abierto apoyo a Venezuela es hoy, quizás, la razón por la cual el Gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país al periodista canadiense Arnold August.

August expresó en declaraciones a Prensa Latina que iba a participar en la marcha #HandsOffVenezuela que el 16 de marzo tuvo lugar en Washington DC, organizada por el grupo ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism/Actúa ahora para detener la guerra y acabar con el racismo).

‘Tenía previsto dar un mensaje de Canadá, citando a los miles de activistas sociales de mi país y más de cinco millones de sindicalistas que han expresado su posición contra las políticas de Donald Trump y del Cartel de Lima, del cual el gobierno canadiense constituye una fuerza dirigente’, afirmó el también escritor.

Sin embargo, en el aeropuerto de Montreal, ‘fui llevado aparte a la oficina de Seguridad Nacional (Homeland) de Estados Unidos y su Departamento de Aduana y Seguridad Fronteriza en una sala y, luego de una larga espera, fui entrevistado por una funcionaria’, explicó.

Según datos del FBI recogidos por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) -le dijeron-, ‘tengo antecedentes penales por haber sido condenado tres veces en Canadá de 1972 a 1974 (por sus manifestaciones políticas), lo que veta ser admitido en Estados Unidos’.

‘Cuando protesté, les argumenté que con anterioridad también me pusieron aparte en una sala de espera de Homeland y que había sido incluso cuestionado acerca de los mismos cargos, pero nunca me habían negado la entrada a Estados Unidos’, apuntó August.

Quiso conocer cuál era la razón ahora de semejante actitud; ‘sin embargo, no obtuve respuesta e insistí, entonces me dijo que actualmente aplican una regulación que rechaza el acceso a Estados Unidos a quienes tengan un antecedente penal’, precisó.

August no pudo ocultar su asombro, porque todo lo que le habían planteado lo conocían desde hace más de cuatro décadas, por eso interpeló nuevamente y fue cuando, sin mediar palabras, le entregaron un documento de Solicitud de exención (Waiver Application) ‘en caso de desear impugnar la decisión’.

Después de aquello -detalló- me escoltaron fuera de la zona de abordaje hacia el área de salida del aeropuerto.

El autor de tres libros comentó que tomó nota acerca de otros hechos, que a la luz de hoy le resultan interesantes, cuando existe un contexto de hostilidad creciente dentro de Washington sobre todo hacia Venezuela y también Cuba.

Recordó que el 29 de mayo de 2014, un oficial de Seguridad Nacional le preguntó acerca de sus artículos sobre del golpe contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, que, según él, había encontrado en Internet.

Igualmente se interesaron por saber -relató- si alguna vez sostuvo reuniones con la alta dirección del gobierno y el Estado de Cuba y en ese momento indicó que ‘dos veces tuvo encuentros con el líder Fidel Castro’.

En otra oportunidad le pidieron su opinión acerca de la isla caribeña a lo que respondió: ‘yo apoyo a la Revolución cubana’.

Cuando desafió este acoso, August cuestionó si era a causa de sus opiniones políticas, solo le comentaron que el único problema eran los mencionados expedientes penales.

Una fecha de referencia de la que se sirven como pretexto para ver en mí una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, puntualizó el activista en los medios sociales.

August, quien ha escrito una serie de artículos sobre Venezuela desde su visita a Caracas el 4 de febrero dirigidos, entre otros, al público de Estados Unidos, insistió en que, al parecer, ‘la fecha de referencia’ llegó el día 16 de marzo después de más de cuatro décadas de aquellos hechos archivados por el FBI.

Por Deisy Francis Mexidor / Prensa Latina