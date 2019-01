Por Rafael Lam

En el V Centenario de La Habana, iremos dedicando espacios a la historia de algunas canciones emblemáticas de la ciudad. La composición de 1963, le pertenece a Rolando Vergara.

En 1963, mientras Los Beatles estaban haciendo la gran revolución musical electrónica pop, Rolando Valdés escribe esta primorosa canción y Los Zafiros llenaban todos los cabarets y teatros habaneros. Por otra parte, Pedro Izquierdo “Pello el Afrokán” ponía de moda el ritmo Mozambique. el periódico Revolución celebraba en grande El Festival Papel y Tinta

“Yo iba por el Paseo del Prado. Era una hermosa tarde, el mar estaba sereno como un plato, muy azul y encantado. De repente observo que, desde los árboles, levantan vuelo unas palomas blancas. Ahí mismo me llega la inspiración y me dije: “Que hermosa está mi Habana”. Ese fue el título inicial que pensé ponerle a la canción, que después cambié por Hermosa Habana”. Esta es una de las más bellas y difundidas canciones dedicadas a La Habana, en la gira de Los Zafiros por Europa en 1965, fue grabada por la Orquesta Sinfónica de la URSS. Y posteriormente por el salsero Willie Colón con el nombre de Havana. Fue seleccionada para el inicio de la película Locura azul de Los Zafiros, en 1997.

La grabación de Los Zafiros es con Eduardo Elio Hernández “El Chino”. El director del cuarteto vocal, Manuel Galbán, me contó que la canción fue montada por el Kike y Miguelito Cancio. En la parte final el tenorino Ignacio Elejaldo le hace unas glosas, como un opcional. Al final se unen las cuatro voces y terminan en gran final, muy brillante, algo asombroso, mágico.

La guitarra eléctrica de Galbán y el coro del cuarteto es de un encanto que solamente inspira una ciudad como La Habana. Hay una pequeña base instrumental, pero la guitarra de Galbán está magistral. El guitarrista no fue un virtuoso de alto vuelo, pero que gracia tenía para lo que hizo en vida. Su obra con Los Zafiros, su trabajo con el grupo Batey, La Vieja Trova Santiaguera y Buena Vista Social Club, atestiguan una gloriosa trayectoria.

Luis Carbonell reconoció que en esta grabación Los Zafros demostraron que podían hacer muy buenas voces armónicas.

Rolando Vergara, nació en La Habana el 19 de enero de 1926 y falleció el 3 de agosto del 2010. Compuso muchas obras más para Los Zafiros: He venido, La nada, nada inspira, Tú sabes bien que te quiero y la famosa Rumba como quiera, plato fuerte que se lució en la película Locura azul de Los Zafiros. También le grabó Beatriz Márquez: La nada, nada inspira. La Aragón: Yo bailo con Chana. El gran Benny Moré: No lo dejes para luego. En la última etapa del Benny se hizo una foto con el cantor en el patio de la casa de Néstor Milí. Muchas de las historias de Los Zafiros, me la contó Rolando Vergara, junto a Manuel Galbán y Néstor Milí hijo.

Habana, Habana, Habana, aaah

Habana, hermosa Habana,

Lindo es tu Prado

Lindas son tus calles,

Bello es tu mar.

Habana, a ti llega mi canto,

Como el gemir de violines,

Que solo toca para ti.

Se ve en el cielo azul volar (bis)

Palomas, como símbolo de paz.

Es la gloria para ti.

Habana, Habana, Habana.