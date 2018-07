Patricia María Guerra Soriano y Mauro R. Díaz Vázquez, estudiantes de Periodismo

Los delegados de los bloques de radio, televisión, político, educativo, cultural y jubilados de La Habana se reunieron para conocer el programa del venidero X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), a celebrarse los días 13 y 14 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana

Acerca de cómo puede ser el modelo de prensa socialista en Cuba, la ética en el Periodismo y el funcionamiento de la Upec en el próximo lustro, tres periodistas destacados de generaciones diferentes expresan sus opiniones. Cristina Escobar Domínguez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, consideró que nuestra prensa debe cumplir roles importantes como responder a necesidades de información del pueblo.

“A veces la gente no comprende la complejidad de los problemas porque los medios de comunicación no hemos sido capaces de explicarlos, también porque en muchas ocasiones no hemos tenido las fuentes que nos expliquen esas realidades”.

Asimismo, la periodista agregó que, en un contexto en el cual el acceso a internet crece más rápido que los contenidos cubanos producidos para la red de redes, la prensa tiene la urgencia de ganar mayor público ante los medios que surgen. Para que la población se sienta identificada con los medios de comunicación públicos, tenemos que explicar los fenómenos complejos de la sociedad”.

“La Upec ha contribuido a aumentar la conciencia sobre la importancia de la comunicación. En ese sentido, se ha avanzado desde la comprensión de nuestros líderes hacia la importancia de la comunicación y de las coberturas informativas. El desafío de la organización debe ser unir a más profesionales, para que la Upec no se convierta en un lugar vacío, estancado y sin sentido”, señaló Cristina Escobar.

Por su parte, Fernando Javier León Jacomino, director de La Jiribilla y delegado por el Bloque Cultural, definió como culto y crítico el modelo de prensa socialista.

“No podemos construir un periodismo sin el acompañamiento crítico para la toma de decisiones. El espacio de la prensa está en la proximidad a la opinión de la ciudadanía, en el análisis de la realidad social con la profundidad requerida por cada tema”.

León Jacomino consideró que en la ética periodística no puede faltar la honestidad, el sentido de la responsabilidad, la objetividad y creatividad, sin llegar a hacer un performance de la noticia o un acercamiento meramente informativo.

“Aspiro a que los intelectuales cubanos tengan columnas dentro de la prensa plana. En el caso del periodismo digital, específicamente de La Jiribilla, seguir trabajando en la gestión de contenidos y en la producción de piezas periodísticas que no sean solamente bloques de texto, pues aún está muy lejos de lo que debería y podría ser”.

Víctor Pérez-Galdós Ortiz, periodista radial y televisivo, jubilado, cree que, para hacer valoraciones críticas y constructivas de la realidad, el periodismo requiere de la superación profesional y del amplio dominio de temas por parte del periodista. “En estos cinco años se ha trabajado en ello, desde el diálogo entre la dirección política del país y la organización”.