Suspenden a periodista saudita por exceso de alabanzas

El rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, pidió la suspensión de un columnista que escribió un artículo en el que alabó su figura atribuyéndole atributos que se utilizan para describir a Dios, informa ‘Gulf News’. El monarca también ordenó tomar medidas contra Al Jazeera, que este 30 de junio publicó también el controvertido texto.

El rey Salmán escribió una carta al Ministerio de Información de su país en la que expresó su sorpresa por el titular y algunas partes de la columna que contenían palabras y descripciones de alabanza excesivas, incluyendo frases que Dios usó para hablar de sí mismo y para describir al profeta Abraham.

“Este asunto nos ha perturbado y no podemos aceptarlo ni tolerarlo. No lo queremos y no lo admitimos. Somos conscientes de la gravedad y del peligro de ser indulgentes hacia ello”, escribió el rey.

El monarca pidió la inmediata suspensión del columnista Ramadán Al Enenzi. “Todos los periódicos y medios de comunicación deben ser plenamente conscientes de que este tipo de cosas no deben ser publicadas y de que todos aquellos que no cumplan con esto deberán rendir cuentas por ello”, señaló.

Después de que la reacción del soberano saudita se hiciera pública, Al Jazeera emitió disculpas por la publicación del artículo, añadiendo que el columnista se había equivocado en la elección de algunas expresiones utilizadas en el texto.

