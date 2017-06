Periodistas afronorteamericanos visitan la Upec

Con el propósito de conocer la sociedad cubana, intercambiar con profesionales y visitar proyectos que resulten de interés para el público norteamericano se encuentra en Cuba una delegación de personalidades afroamericanas encabezada por DeWayne Wickham, quienes sostuvieron un encuentro con periodistas y la presidencia de la Upec este martes, en la Casa de la Prensa, en La Habana.

Wickham fue columnista del diario USA Today y actualmente es decano de la facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Morgan State, de Maryland, y está acompañado por profesores y estudiantes de esa facultad y periodistas de otros medios de prensa de los Estados Unidos. Ha escrito más de 70 artículos apoyando el proceso de normalización entre ambos países y desde 1999 encabeza este tipo de intercambios.

Aixa Hevia, vicepresidenta primera de la Upec, les dio la bienvenida a los colegas y comentó sobre los objetivos de la organización y sus funciones dentro del sistema de medios públicos en Cuba.

Entre los temas que sirvieron para intercambiar ideas y exponer experiencias recibieron una atención especial el del Código de Ética, la credibilidad por los públicos en los medios de prensa cubanos y la difusión de noticias falsas, hecho que lacera el mundo informativo en la actualidad.

Sobre la ética Anzio Williams, vicepresidente de noticias de NBC News de Filadelfia, quiso saber las medidas del Reglamento de Etica, a lo que Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la Upec, le respondió que el código no es un sistema administrativo si no deontológico, por lo que las sanciones no van más allá de algo moral y de convicciones del infractor, y su sanción máxima es ser expulsado del gremio, al cual se accede de forma voluntaria.

También conocieron sobre la utilización de la prensa, en sus distintos formatos, como plataformas para hacer denuncias, de interés personal o público, y cómo los funcionarios estatales son emplazados en los programas en vivo, principalmente en la radio, para que respondan a las quejas y sugerencias del pueblo.

Gladys Egües, Premio Nacional de Periodismo José Martí, les comentó sobre su experiencia desde una sección dentro del programa televisivo Hola Habana, cómo es abordada por la población en la calle y le sugieren temáticas, quejas y puntos de vista relacionadas con el acontecer.

Al finalizar el encuentro se abogó por la continuidad de los intercambios profesionales entre los periodistas norteamericanos y sus homólogos cubanos.

Como parte de su estancia en Cuba la delegación de personalidades afroamericana visitó la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.