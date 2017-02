31 de Jan 2017 | 2:04 pm »

Foro debate: Pregúntale al joven periodista

El diario Juventud Rebelde sirvió de soporte para la realización del foro debate sostenido este martes con internautas interesados en conocer sobre el próximo Encuentro de Jóvenes Periodistas, a celebrarse del 6 al 8 de febrero, Cubaperiodistas.cu publica de forma íntegra el mismo.

Los jóvenes periodistas cubanos, convocados por la Unión de Periodistas de Cuba, nos alistamos a celebrar nuestro II Encuentro Nacional entre el próximo 6 y 8 de febrero del presente año, continuidad del celebrado en 2015, donde una representación de todo el país discutimos importantes temas del presente y futuro de nuestra profesión, convencidos de que un cambio en la prensa cubana tiene que estar necesariamente en nuestras manos.

Durante tres jornadas, no solo analizaremos lo que fuimos capaces de hacer durante el año que dejamos atrás, sino que también discutiremos otros temas que atraviesan hoy nuestra práctica profesional y que son desafíos para nuestro país, como la gestión en nuestros medios y el papel de los jóvenes, la comunicación dentro del contexto de actualización del modelo socioeconómico cubano, así como los enormes desafíos a los que nos enfrenta la necesidad de acercar cada vez más periodismo y ciudadanía.

En la redacción de JR para responder las preguntas de los lectores estuvieron presentes Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King; Darianna Reinoso Rodriguez, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y periodista de Radio Reloj, junto a Yuniel Labacena Romero, reportero de Juventud Rebelde y Ania Terrero Trinquete, estudiante de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

¿Cuántas veces has querido preguntarle a un periodista sobre su labor? ¿Te gustaría conocer cuáles son las dinámicas del periodismo hecho por jóvenes? ¿De lo que hace esta nueva generación, qué más te gustaría ver en los medios de comunicación? … esas y otras inquietudes fueron respondidas durante esta jornada.

En la agenda de estos muchachos y muchachas, muchos con menos de 10 años en el ejercicio de la profesión, está abordar en el evento la gestión en los medios y el papel de los jóvenes, la comunicación dentro del contexto de actualización del modelo socieconómico cubano, y los necesarios vínculos entre periodismo y participación ciudadana.

Las ideas que se suscitaron como parte del foro debate, serán atendidas durante las jornadas del evento.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta (P): Alberto:

Los problemas del periodismo cubano no son de edad de los periodistas, ni hay un periodismo joven, y uno viejo, y uno para jóvenes y otro para viejos. Hay periodismo bueno y periodismo malo, bien hecho o mal hecho, y para eso no hay que tener determinada edad, sino talento. Esa es mi opinión y soy joven, tengo 28 años, aunque no soy periodista, ni lo quiero ser, pues hay un problema de base en el periodismo cubano, llamémosle «compromisos». Por qué en primera plana de Granma se pone la misma foto que en JR. Hay informaciones, incluso referidas a la juventud, que no las lee nadie. Creen que todos van a gastar su dinerito de WIFI para leer el periódico. Dónde están los periódicos de papel. Pienso que la calidad de la prensa y de que se lea, no está en la edad de los que escriben, ni tampoco es que les falte talento, lo que faltan sus posibilidades. Los medios tienen que despojarse de esas ataduras. No estoy pidiendo rebeliones, ni estoy diciendo que se necesitan medios de oposición, nada más lejos de mi pensamiento que eso. Simplemente que cada uno tiene que tener su impronta, su creatividad, y más periódicos, de papel, que son los que se pueden leer y comprar a un precio asequible para todos. Ahora escribo porque no estoy en Cuba, cuando llegue, se acabó.

Respuesta (R): Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Estoy de acuerdo contigo. No importa la edad para hacer un periodismo bien hecho o mal hecho. El valor que le concedo a nuestro Encuentro de jóvenes periodistas es la voluntad de juntarnos desde todas las provincias cubanas para ver qué tenemos en común, cuáles son los problemas de la prensa que más nos afectan y cómo podemos solucionarlos desde nuestras individualidades, pero también desde la colectividad que no podemos dejar de ser para hacer un buen periodismo, pues muchas veces se necesita de un sólido trabajo en equipo para intentar atrapar las múltiples aristas de la realidad. En este tema es muy peligroso y complejo caer en generalizaciones, pues, aunque todavía existen periodistas atados a «compromisos», creo que la mayoría de los que nos estaremos reuniendo la semana próxima defendemos como compromiso primero el valor ético de defender la verdad y de que la prensa se parezca más a la vida cotidiana de los cubanos y las cubanas.

P: Ariagna

Siempre he tenido una inquietud y es ¿por qué los jóvenes periodistas reproducen los mismos malos trabajos que a veces sacan nuestros medios nacionales? ¿Es que acaso no pueden decir que no cuando no sienten que algo no amerita una cobertura?

R: Darianna Reinoso Rodriguez, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y periodista de Radio Reloj

No considero que los jóvenes nos dediquemos a reproducir, y mucho menos lo malo. Ambas palabras no tienen que ver precisamente con el aire renovador, perspicaz y atractivo que por lo general le imprimen los jóvenes a cualquier ámbito profesional en que se inserten. No seamos ingenuos, lo bueno y lo malo conforman nuestra esencia humana misma.

Ahora, sí pienso que en lo primero los ejemplos a considerar son mayores. Nuestros jóvenes periodistas se esfuerzan en ello. Como un referente reciente -casi al azar, y por encontrarnos en este momento en la redacción de JR-, te cito este escrito de Susana Gómez Bugallo: ¿Cómo hacer un reportaje en Coppelia?, donde hay una oportuna persistencia y perseverancia sobre un mismo tema recurrente, y además, el cuestionamiento a los obstáculos -que no debieran existir- en el ejercicio periodístico.

En cuanto a la asignación de coberturas por lo que preguntas, te cuento que en las dinámicas de un Departamento de Reporteros, por ejemplo, hay que hacer de todo. A veces quizás, de temas con los cuales no eres afín. Pero como parte del perfil profesional de un periodista, saber de todo un poco es importante. Y también una tiene la posibilidad de ir adquiriendo una especialización tanto en las temáticas como los géneros periodísticos que prefiere, e ir conquistando así –casi en exclusividad- las coberturas que desee.

P: Ernesto Alfonso

¿Cómo confeccionan ustedes la agenda de sus medios de prensa y qué importancia conceden a la iniciativa de los periodistas?

R: Yuniel Labacena Romero, reportero de Juventud Rebelde

Gracias por tu pregunta. En este caso debiéramos apuntar que en la actualidad muchos medios han apostado por una organización más plana y acorde con las actividades y el trabajo que desarrollan para así alcanzar una publicación más parecida a la sociedad cubana, sus intereses y preocupaciones. Aun cuando se cuenta con una política editorial en cada medio que se traza a principios de años, se trata de construir una agenda en el día a día y que tenga presente las sugerencias de los lectores, los sucesos que están ocurriendo en el país y las iniciativas de los periodistas. En ella, la retroalimentación es esencial, pues solo así se puede hacer un Periodismo más parecido a la sociedad.

Los periodistas además seleccionamos los temas por nuestro andar cotidiano en los más diversos lugares, los comentarios que escuchamos en la calle y las sugerencias que nos hacen otras personas, sin olvidar el perfil editorial de nuestros medios. Estos temas que incluiremos en las agendas son debatidos en primera instancia con el responsable de la redacción a la que uno pertenece, es decir, nacional, cultura, deporte… tanto en un diálogo tú a tú como en las reuniones de equipo que se realizan, los que a la vez son analizados en los consejillos de dirección que se realizan todos los días, fundamentalmente en los medios que salen diario. Cuando se propone un tema casi siempre existe un trabajo previo en equipo, lo que ayuda a buscar diversas aristas de este, su intencionalidad, formas de abordarlo, se construye la tesis y se trazan las posibles fuentes a emplear, entre otros aspectos. Sin embargo es preciso lograr una mejor proyección de las agendas de nuestras publicaciones, sobre todo con abordajes más oportunos, que expresen las complejidades de la vida del país.

P: Rafael Cuesta

Hola, tengo varias preguntas. La primera es por qué les interesa debatir tanto sobre el periodismo ciudadano, la segunda es qué pretenden con este foro y la tercera es si la forma en que realizan periodismo ahora fue la que imaginaron cuando estaban estudiando… ? Saludos, Rafael

R: Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Uno de los temas centrales de nuestro encuentro es la relación entre los medios cubanos y el periodismo ciudadano, pues en esta era de la información y el conocimiento las personas tienen cada vez más la posibilidad de contar sus propias historias sin necesidad de intermediarios. La participación auténtica de la gente en la elaboración de los relatos que conforman la cotidianidad cubana tiene un valor supremo, y los medios hoy en Cuba deben tener esto como premisa para impulsar diálogos cada vez más coherentes con la vida real.

Este foro es precisamente una manera de no dejar nuestro encuentro encerrado dentro de las paredes de las aulas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, sino de preguntarle a la gente cuáles son sus nociones sobre el periodismo en Cuba, para que las ideas compartidas en este espacio, sean o no escritas por periodistas, también formen parte de los debates en los grupos de trabajo de nuestro evento. Es muy difícil que en la práctica de cualquier profesión se cumplan exactamente todas las expectativas que se tenían como estudiante. Hay muchas cosas que vas entendiendo durante la carrera que te ubican mejor en la práctica del ejercicio periodístico. Aunque es muy difícil no caer en rutinas periodísticas muchas veces viciadas, el reto está en tratar de hacer siempre lo mejor posible, en cada trabajo, en cada investigación, en cada cobertura, aunque a veces el tema no sea el que más te guste.

P: Camilo

Que entienden ustedes por «gestión en los medios y el papel de los jóvenes». Como yo lo veo, la gestión en los medios pasa por las maneras en que los periodistas y otros profesionales de la prensa participan activamente de los procesos que tienen lugar en ellos, y que van desde la confección de la agenda de temas hasta el perfeccionamiento de la plantilla. ¿Cómo ven ustedes eso en los medios de prensa en Cuba?

R: Ania Terrero Trinquete, estudiante de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

La prensa cubana se encuentra actualmente en un proceso de debate que nace desde la dirección de la UPEC y la academia para diseñar un modelo que tienda cada vez más a la autogestión de los medios por los periodistas. Esto por supuesto incluye la gestión editorial -lo que se publica o no, los temas que se abordan, los trabajos que se hacen- pero en realidad implica muchas otras cosas: gestión económica, del conocimiento, del capital humano, científica, de la innovación. En realidad, la gestión es un proceso en el cual se organizan y diseñan las estrategias y modos de funcionamiento del medio en todas las esferas para lograr un objetivo final: un mejor medio, un mejor periodismo.

Esto, en el contexto cubano, implica que el medio tenga cada vez más poder de decisión en muchos de esos aspectos y se piense a sí mismo como una prensa que deba generar más y mejores servicios para sustentarse y ser eficiente y eficaz. Cuba se encamina a un modelo en el que efectivamente los medios se autogestionen, malo sería llegar allí y no tener la menor idea de cómo hacerlo. Bajo ese precepto se trabajó en el diseño de modelos de gestión para cada uno de los medios del país. En definitiva, todos tienen dificultades y potencialidades diferentes.

Nuestro propósito es insertarnos en estos debates en cada uno de nuestros medios y evaluar cómo podemos hacerlos más útiles desde nuestra perspectiva fresca, juvenil y revolucionaria, en todos los sentidos.

P: Pedro

¿Qué aportan los jóvenes al periodismo cubano actual? ¿Cuánto han ganado los jóvenes y cuánto influyen ellos en las tomas de decisiones de sus medios de prensa?

R: Darianna Reinoso Rodriguez, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

¿Qué aportan los jóvenes al periodismo cubano actual? Creo que hay mucho talento entre la nueva generación de periodistas de hoy. Espero poder desde mi práctica estar un día a la altura. Me siento orgullosa cuando puedo citar varios ejemplos de periodistas jóvenes que son incisivos en temas complejos, que escriben con especial talento literario, tanto para emocionar como para criticar. Que manifiestan un interés en contar las historias cotidianas y en aspirar a un país mejor en cada trabajo. Y me complace conocer jóvenes así de cualquier parte de Cuba.

Nuestro aporte actual también está muy ligado a la era de las TICs hoy. Sobretodo en el ámbito multimedia en la web. De esta manera, te digo, considero que hay mucho talento en el ámbito hipermedial. Esas nuevas competencias que han adquirido los jóvenes le imprime modernidad a nuestros medios tradicionales, por ejemplo han sido jóvenes quienes han hecho crecer sitios digitales como Cubahora y Cubadebate; han sido jóvenes quienes le han impregnado aires renovadores a la web de Granma y Juventud Rebelde. Y ello ha sido posible gracias al diálogo constante de los jóvenes con los directivos de esos medios.

Fíjate si influyen los jóvenes en la toma de decisiones de sus medios de prensa, que ya no son pocos los que están al frente de alguna redacción, de un equipo de reporteros, de una agenda informativa o de todo el medio: una publicación impresa, o una emisora de radio… Y en ello(s), tenemos mucha esperanza.

P: Aliris

Hola a todos, me gustaría preguntarles si tienen un espacio donde los ciudadanos sean los fotorreporteros. ¿También me gustaría saber si los jóvenes periodistas tienen sus propios temas para desarrollarlos o les imponen sus temas? Gracias!!

R: Yuniel Labacena Romero, reportero de Juventud Rebelde

Sí, existen varios espacios donde los ciudadanos pueden participar como fotorreporteros, en el caso propio de Juventud Rebelde existe la columna digital La mirada del lector, que muchas veces se convierte además en un concurso fotográfico, con diferentes líneas; en el periódico Trabajadores en la sesión Buzón abierto, también tienen una columna dedicada al periodismo ciudadano, igual sucede con el sitio digital Cubadebate, con Libre Acceso, en el Canal Habana y con el periódico Vanguardia. Como hemos explicado a otros lectores los jóvenes periodistas formamos parte de todo el sistema de medios públicos del país. En tal sentido tenemos sectores o temas que atendemos en nuestro ejercicio profesional, de ahí hacemos las coberturas que nos corresponde como reporteros y también proponemos los temas que creemos necesarios puedan ser abordados, siempre que estén en correspondencia con el perfil editorial del medio. La mayoría de los temas son aceptados y ello lleva un trabajo de análisis en grupo, de debate e intercambio para lograr luego un trabajo más acabado. Existe siempre un dialogo tú a tú, sobre todo para reportajes de investigación, temas polémicos.

P: Yamilka Suárez

¿Qué es el Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas? ¿Es cómo el congreso de la UPEC solo para jóvenes?

R: Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Hola Yamilka, este evento es una oportunidad de encontrarnos periodistas jóvenes que hoy tenemos inquietudes y propuestas de soluciones para el mejor ejercicio del periodismo cubano. A finales de 2015 tuvimos el primer encuentro y ahora nos motiva revisitar los debates que nos dimos hace poco más de un año a ver en qué punto se encuentran y hasta donde avanzaron nuestras sugerencias.

Puedo decirte que las propuestas compartidas por quienes estuvieron en la comisión de ética que funcionó en el encuentro pasado se concretaron en varios cambios realizados al código de ética de la UPEC. Además, luego del encuentro se reanimaron los clubes juveniles de la prensa, para abrir espacio al talento, se abrieron nuevas categorías de premios a camarógrafos, editores, etc. Muchas de nuestras sugerencias se han convertido en resoluciones. Este año también estaremos conversando sobre otros temas que son de nuestro interés.

Es importante para nosotros se entienda que nuestros debates no son para que se queden entre las personas que tienen menos de 35 años hoy en el gremio, sino para intercambiar experiencias y hacer un buen periodismo, auténtico, crítico, comprometido con su gente, pero que sepa encontrar soluciones entre las diferentes generaciones. Hay personas de más de 35 años que tienen un pensamiento tan renovador y revolucionario como lo puede tener un joven y existen jóvenes con discursos y maneras de actuar conservadoras, formales, estancadas. Hoy Cuba necesita de un periodismo joven, que no solo esté hecho por jóvenes.

P: Raimundo L Urrechaga

Hola, soy periodista graduado en 2008. Trabajo desde casi el inicio de mi carrera y después de cumplir el servicio social en medios internacionales. Creo que se debería tomar en cuenta a los periodistas jóvenes cubanos que hoy laboramos en la prensa extranjera en Cuba. Creo que enriquecería los debates del encuentro. ¿Cómo pudiéramos participar? Saludos

R: Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Una de las premisas de nuestro encuentro es que los debates puedan ser enriquecidos por ideas de personas que, aunque no estén físicamente, sientan ganas de opinar sobre estos temas, sean jóvenes o no, sean periodistas o no. Por eso se nos ocurrió proponer este foro, para que muchas de las interrogantes puestas acá sean dinamizadoras de nuestro diálogo los días 6,7 y 8 de febrero. Te invitamos a que sigas la cobertura que se le dará al encuentro en nuestra página en Facebook y también en www.cubaperiodistas.cu y que comentes todo lo que quieras. Muchas gracias por preguntar.

P: Haila

Los saludo desde el oriente del país que bueno que estén realizando un evento como este, quisiera saber cómo los atiende la organización a la cual ustedes pertenecen ¿Sienten que están representados por ella y que ayuda y que los ayuda en al gestión de los medios?

R: Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Hola Haila, gracias por tu tiempo. En honor a la verdad tenemos que agradecer mucho a la UPEC por facilitarnos las cosas para que se de el encuentro, y con calidad. Hemos comprobado con este encuentro y con otras iniciativas que hemos tenido que la presidencia nacional de la UPEC muestra una sincera voluntad de acompañar a los jóvenes periodistas de cada provincia cubana, así como a otros periodistas en otros ámbitos. No solo nos prestan sus espacios, sino que acojen nuestras ideas y también nos comparten sus visiones. Uno de los momentos del encuentro estará dedicado percisamente a conversar sobre la relación de la UPEC con los jóvenes periodistas, su legitimidad, sus potencialidades y también sus limitaciones.

P: Oscar

Buen día, quisiera saber porque en Cuba no hay una legislación que ampare la comunicación en el país y todo lo que se hace en materia informativa, además que ayude en el ejercicio del periodismo, sobre todo para aquellos funcionarios que no brindan información….

R: Yuniel Labacena Romero, reportero de Juventud Rebelde

Buenos días,

Gracias por participar en este debate. Coincidimos contigo en que no hay una legislación que ampare la comunicación en el país, pero si existe una voluntad política de la nación expresa en los Lineamientos aprobados por el Séptimo Congreso del PCC que reconoce la necesidad de implantar la política de comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos. Eso implicará que se adopten nuevas medidas regulatorias en varios pasos, válidas para toda la sociedad, lo mismo para quienes defendemos el periodismo que para quienes deben ofrecer información porque son funcionarios públicos.

Hoy existen regulaciones que están ahí y no se acude a ellas, entre otras causas por desconocimiento, por ejemplo, el Documento de Orientaciones del Buró Político, la Constitución de la República, el Código Penal. Por tanto, el periodista no debe ser una figura desamparada. Los medios de comunicación son los primeros que deben mostrarle esas herramientas y a la vez utilizarlas en las funciones que cumplen. También hay que apuntar que de nada valdría una norma legislativa si no se aplica, como sucede con los instrumentos mencionados.

P: Amanda

¡Hola! ¿Soy estudiante de preuniversitario y me gustaría saber por qué los temas juveniles casi no son tratados en nuestros medios?.

R: Yuniel Labacena Romero, reportero de Juventud Rebelde

Cuanta alegría nos da que una joven de tu edad se sume a nuestro debate en busca de ese periodismo mejor que necesitamos. Qué los temas juveniles no sean tratados en los medios, no es tan así, quizás lo que falte es darle mayor seguimiento y tratamiento en su diversidad. Revistas como Somos Jóvenes, Alma Mater, Muchachas y el periódico Juventud Rebelde, programas como Talla joven, Conexión, y hasta revistas digitales y varias emisoras cuentan con programas juveniles como Radio Mambí, en Santiago de Cuba, Radio Ciudad de la Habana, Radio Rebelde, todos apuestan cada día por reflejar en sus páginas temas juveniles…

Ahí está por ejemplo reportajes vinculados a los jóvenes y el sector no estatal, recientemente se publicó un estudio de adolescentes, se ha abordado el tema de las modas, las adiciones a las nuevas tecnologías, el tema de las relaciones sexuales, el servicio militar voluntario, las pruebas de ingreso a la Educación Superior, entre otros… No serán todos los temas que necesitamos o que ustedes demandan, y también le falta ponerle más códigos juveniles, pero existe un camino en ese sentido. También otra de las cosas que sucede en caso de las publicaciones impresas, son los problemas de impresión, distribución y comercialización que hay en el país, que muchas veces llevan a que los más jóvenes no accedan a los medios que comunican temas para ellos.

P: Jaimito

Una pregunta seria: ¿Cuánto creen ustedes que debería cobrar un periodista cubano por su trabajo?

R: Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Has tocado uno de los temas que más se conversan hoy en una redacción periodística, como en una parada de guagua, en una cafetería o en muchos espacios de Cuba. Ciertamente los salarios de los periodistas hoy son muy bajos, eso no es secreto para nadie. Los debates en torno al sistema de gestión en la prensa tienen este aspecto como uno de los principales a debatir y proponer soluciones.

P: Gabriela Romero Díaz

Tengo varias preguntas, que pueden responder o no, pero que a mí me preocupan: ¿De dónde sacan los jóvenes periodistas los temas para hacer sus trabajos? ¿Qué temas son los que más les preocupan o les dicen otros jóvenes que deben tratar, les sugieren?

R: Yuniel Labacena Romero, reportero de Juventud Rebelde

Saludos Gabriela, un abrazo de todos los jóvenes periodistas del país. Tus preguntas las respondimos también con anterioridad a la colega Aliris por ello te sugerimos que leas allí nuestros criterios sobre el tema. Cualquier otra cosa no dudes en escribirnos…Un abrazo

P: Anita

Buenos días. ¿Existe alguna estrategia en nuestro país para fomentar espacios informativos hechos por jóvenes a personas de ese grupo etáreo?

R: Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King

Hola Anita. Respondiendo a tu pregunta, existen actualmente varios espacios donde los jóvenes son los protagonistas. El que haya o no plataformas para las nuevas generaciones, depende de los propios medios, de la agenda que lo conforman. En el canal TV Camagüey, por ejemplo, hay un espacio hecho por y para jóvenes, así como en nuestra capital en la emisora Habana Radio, está el programa “Contigo somos más”, que aunque sus miembros son solamente aficionados, sienta las bases para futuro del periodismo al ser los propios muchachos los que escriben, conducen y dirigen este espacio, que solo es asesorado por profesionales. No es menos cierto que iniciativas como estas, están en falta en los medios cubanos, pues espacios puramente informativos como el ya desaparecido Noticiero Juvenil no existen. Las propuestas están hechas solo falta que se concreten en las agendas de los medios.

