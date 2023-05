«EE. UU. ha ocupado toda herramienta audiovisual a su alcance para hacer propaganda»

Los medios de información en EE. UU. enfrentan una crisis. Y es que en los últimos años la desconfianza hacia estos canales de comunicación se ha acrecentado, según un estudio de Gallup y Knight Foundation, una tesis que se viene a reforzar con lo expresado recientemente por el periodista Tucker Carlson.

De acuerdo con el comunicador, quien laboraba en Fox News, en los medios de comunicación de EE. UU. está prohibido hablar sobre temas importantes, sin embargo, se da luz verde para discutir asuntos «increíblemente tontos» y «sin sentido», acusó.

Y el comunicador no está del todo equivocado, pues los medios de información norteamericanos no son bien vistos por la audiencia que los consume. Una encuesta realizada por Gallup y Knight Foundation publicada a finales de 2022 reveló que la mayoría de los estadounidenses cree que las organizaciones de noticias priorizan sus propias necesidades comerciales por encima de servir al interés público en su trabajo noticioso.

Además, los hallazgos del informe American Views 2020 mostraron que los estadounidenses estaban «muy preocupados» por el creciente sesgo político en la cobertura de noticias y la percepción de que las organizaciones de noticias «impulsan una agenda».

Al respecto, el investigador mexicano en materia de comunicación Alejandro Byrd, apuntó que históricamente los medios de comunicación —en todo el mundo— obedecen a una línea editorial que responde a sus intereses, por lo que en ningún caso podríamos hablar de información ciento por ciento objetiva; sin embargo, en el caso de los medios estadounidenses, es claro que estos canales sirven como espacios para la polarización política.

De acuerdo con el investigador, la polarización no se puede achacar completamente a los medios, pues el ánimo polarizante está también en la audiencia. «En los medios se promueve una especie de ring», señaló.

Al respecto, el académico mexicano especialista en relaciones internacionales Carlos Manuel López Alvarado apuntó que a esta polarización se le puede sumar el fenómeno de infodemia que azota a todo el mundo, pero que en Estados Unidos ha tenido un papel importante en el ámbito político y electoral.

El próximo año, Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales, lo que convierte a los medios de comunicación en una especie de arena política, la cual —según los estudios citados— está en franco declive en sus niveles de confianza, algo que el investigador Alejandro Byrd ve difícil de remontar.

López Alvarado recordó que a lo largo de su historia, EE. UU. ha usado los medios de comunicación como una herramienta de propaganda, por lo que es necesario que en el abanico de canales de información haya diversas posturas. A pesar de que Estados Unidos se vende como la tierra de las libertades, lo cierto es que el país ha bloqueado a medios rusos alternativos, como Sputnik y RT, los cuales no pueden ser consultados en su territorio desde el inicio del conflicto en Ucrania.

Sobre esto, López Alvarado aseguró que estas prácticas incluso son violatorias del derecho a la información, y destacó que la única forma de no tener una visión sesgada de los problemas globales es consultar la mayor información posible.

¿Cómo podemos construir una información objetiva? Pues no sesgando, no reprimiendo, no censurando medios, que la población pueda hacerse sus propios criterios; para construir un criterio particular tenemos que acceder a la mayor información posible de un mismo fenómeno, porque si no nuestra opinión queda sesgada», subrayó.

