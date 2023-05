Desde la «mata» de la desinformación vigilarán que no se «desinforme»

Una nueva oficina será creada por Washington para supervisar el trabajo de otras similares que «han surgido como margaritas», dice The Intercept, desde que se propaló la falsa idea de la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones de Estados Unidos.

La nueva instancia se llamará Centro de Influencia para Extranjera Maligna o FMIC, según escribió Ken Klippenstein en ese sitio web, que se hizo notorio al develar los chats secretos sostenidos por el entonces fiscal brasileño Sergio Moro para incriminar a Lula, investigación que sirvió de base para derrumbar las causas contra el líder del PT.

Ahora The Intercept brinda un recorrido completo desde la proliferación de estos centros de vigilancia, a partir del anuncio de la creación de FMIC por parte de la directora de Inteligencia nacional, Avril Haines, durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el jueves pasado, cuando mencionó por primera vez el nacimiento de esa instancia.

«El Congreso puso por ley que deberíamos establecer un Centro de Influencia Extranjera Maligna en la comunidad de inteligencia; lo hemos defendido», dijo Haines, refiriéndose a la legislación aprobada el año pasado. «Abarca nuestro trabajo de amenazas electorales, esencialmente analizando la influencia extranjera y la interferencia en las elecciones, pero también se ocupa de la desinformación en general».

Dentro del gobierno federal, existen varias de estas oficinas, desde la Oficina de Gestión de Percepción e Influencia del Pentágono hasta al menos cuatro organizaciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, así como algunas dentro del FBI y el Departamento de Estado, precisa el sitio web.

El FMIC se estableció el 23 de septiembre del año pasado después de que el Congreso aprobara la financiación, pero su creación se anunció públicamente solo después de una investigación de The Intercept, aclara el artículo.

Debido a que está ubicada dentro de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, u ODNI, la nueva instancia disfruta de autoridad única para reunir el apoyo de todos los elementos de la comunidad de inteligencia de EE. UU., y para monitorear y combatir los llamados esfuerzos de influencia extranjera, tales como las campañas de desinformación.

El FMIC está autorizado para contrarrestar la desinformación extranjera dirigida no solo a las elecciones estadounidenses, sino también a «la opinión pública dentro de los Estados Unidos» en general, de acuerdo con la ley.

Haines también dejó claro que el esfuerzo para contrarrestar la desinformación se ha expandido más allá no solo de las elecciones y Rusia, sino también de otros sujetos presentados en Washington como «adversarios» extranjeros.

La descripción de la titular de Inteligencia basta para saber de qué se trata.

«Lo que hemos estado haciendo es tratar de apoyar de manera efectiva al Centro de Compromiso Global y a otros en todo el gobierno de EE. UU. para ayudarlos; para entender cuáles son los planes e intenciones de los actores clave en este espacio: China, Rusia, Irán, etc», citó The Intercept.

El GEC (Centro de Compromiso Global) es una entidad del Departamento de Estado encargada de contrarrestar la desinformación extranjera mediante la amplificación de la propia propaganda estadounidense. Ahora, la creación de otro centro similar ha sido cuestionada por algunos en el Congreso.

«Queremos asegurarnos de que este centro mejore esos esfuerzos en lugar de duplicarlos o atascarlos en una burocracia innecesaria», dijo en enero de 2022 el senador Mark Warner, D-Va., presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y agregó que había «preguntas legítimas sobre cuán grande debería ser una organización de este tipo e incluso sobre dónde encajaría». Al ser contactada para hacer comentarios, la oficina de Warner dijo que la posición del senador no ha cambiado, reveló The Intercept.

También el oficial de inteligencia de las Reservas de la Fuerza Aérea de EE. UU., el mayor Neill Perry, se hizo eco de las preocupaciones en un artículo de 2022 publicado en una revista sobre defensa cibernética financiada por West Point.

«La decisión de crear una nueva agencia es desconcertante por dos razones», escribió Perry. «Primero, el FMIRC [Centro de Respuesta a Influencias Malignas Extranjeras, un nombre anterior para el FMIC] duplica la misión del GEC. El GEC ya produce evaluaciones sobre operaciones de influencia, incluido un equipo de 30 científicos de datos que monitorean el entorno de información pública y comparten su análisis con el Departamento de Estado y socios interinstitucionales.

«Segundo, el Congreso no dio más detalles sobre cómo el FMIRC trabajaría con el GEC. Al aprobar esta legislación, el Congreso no eliminó la GEC ni redujo su misión. El GEC no solo sigue existiendo, sino que pronto podrá disponer de mayores recursos», escribió.

«En mayo de 2021, el Senado aprobó una legislación que duplicaría el presupuesto anual de GEC», agregó Perry. El presupuesto actual del GEC es de 12 millones de dólares y el Departamento de Estado ha solicitado un presupuesto de 14 millones de dólares para el próximo año fiscal.

Desde su posición en la cima de la comunidad de inteligencia, la FMIC ha sido designada como la principal autoridad del gobierno de EE. UU. para analizar e integrar inteligencia sobre influencia extranjera, según una breve entrada en el sitio web de ODNI.

El director interino del FMIC, Jeffrey K. Wichman, es un ex ejecutivo de la CIA que anteriormente se desempeñó como jefe de análisis del Centro de Misión de Contrainteligencia de la agencia.

«Exponer el engaño en defensa de la libertad» es el lema del centro, dice el sitio web de ODNI. Tiene acceso a «toda la inteligencia que se posea o se cree en relación con FMI [información maligna extranjera], incluida la seguridad electoral».

El tema ha sido recurrente luego de que se acusara a Rusia de intentar interferir en las elecciones de 2016 mediante el uso de bots y trolls para amplificar falsedades difundidas mediante las redes sociales, puntualizó la investigación de The Intercept.

Después de los comicios se aprobó la Ley de Lucha contra la Propaganda Extranjera y la Desinformación, que estableció el GEC del Departamento de Estado.

Desde entonces, han proliferado las entidades gubernamentales encargadas de combatir la desinformación extranjera. En el otoño de 2017, el FBI estableció el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera. En 2018, el Departamento de Seguridad Nacional estableció el Grupo de Trabajo para Contrarrestar la Influencia Extranjera, que en 2021 se actualizó para incluir un equipo de desinformación e información maliciosa, así como una Rama de Influencia e Interferencia Extranjeras y el año pasado, la Junta de Gobernanza de Desinformación.

La creación rápida e inconexa de estas entidades llevó al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional a emitir un informe en el que pedía una estrategia más coherente y unificada para contrarrestar la desinformación.

Más recientemente, el Pentágono creó la Oficina de Gestión de Influencia y Percepción para supervisar sus diversos esfuerzos contra la desinformación. Como suele ser el caso, ningún comunicado de prensa acompañó la creación de la oficina ni ninguna referencia de la administración aparte de la solicitud de presupuesto de este año, que parece ser la única referencia disponible públicamente del gobierno de EE. UU. en relación con la oficina.

Según The Intercept, los esfuerzos para contrarrestar la desinformación ahora se han convertido en una industria artesanal que, según los críticos, ha crecido desproporcionadamente en relación con la amenaza.

Tomado de The Intercept