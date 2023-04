Prensa Latina sobrevivió, aseguró investigadora estadounidense

“Prensa Latina sobrevivió”, es una de las conclusiones de la historiadora norteamericana Renata Keller, en su investigación sobre el papel de este medio y las agresiones que recibió de Estados Unidos y sus aliados.

La agencia recibió por cortesía de la autora el artículo The Revolution Will Be Teletyped: Cuba’s Prensa Latina News Agency and the Cold War Contest over Information (La Revolución a través del teletipo: Agencia cubana de Noticias Prensa Latina y la confrontación informativa durante la Guerra Fría), en el cual hizo un recorrido desde los antecedentes y creación de esta institución periodística con énfasis en el interés de Estados Unidos para su desaparición.

La pesquisa se apoyó en una amplia bibliografía que incluyó documentos oficiales del gobierno de su país, entre otros, algunos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado; declaraciones de funcionarios, políticos y personalidades, análisis de expertos de ambas naciones, hechos, atentados, acciones legales, libros y entrevistas.

“Prensa Latina sobrevivió, se expandió y hasta floreció”, expresó en sus conclusiones y agregó que “de alguna manera, la supervivencia por sí sola podría considerarse una victoria”, al tiempo que demostró la capacidad de resistencia ante numerosos ataques, lo cual calificó de “impresionante y sin precedentes”.

Reconoció el papel del medio cablegráfico en la promoción de la Revolución Cubana y para contrarrestar el aislamiento a que la sometió Estados Unidos, a la vez que aseguró: “Sus fundadores esperaban crear una fuente alternativa de noticias e información para Cuba, América Latina y el resto del mundo, y lo lograron”.

La investigación reveló documentos probatorios de la preocupación y acción del gobierno estadounidense por el papel de Prensa Latina, mientras que los servicios de inteligencia se centraron en espiar el funcionamiento de sus oficinas en el exterior para intentar bloquear la efectividad probada del papel de esta dependencia.

“La cobertura de noticias latinoamericanas por parte de Prensa Latina es mucho mejor que cualquier otro servicio, y el material reportado suele ser objetivo y fáctico. Las noticias transmitidas no son de naturaleza abiertamente propagandística, ni reflejan la marca registrada de la línea comunista”, reconoció la CIA.

Pero la preocupación del servicio de inteligencia, citada en la investigación, radica en que, sin ser tácito, los materiales tienen un sesgo contrario a la política estadounidense en la selección de lo emitido e informa sobre “la actividad comunista” como noticias rutinarias, mientras ignora las contrarias a esa ideología o la Revolución Cubana, según el propio informe.

La indagación de Keller refleja las imputaciones de Estados Unidos y aliados en Latinoamérica contra el personal periodístico, a quienes acusaron de realizar actividades ajenas a su profesión, tales como servir de canal de comunicación entre gobiernos, cuando desde Washington promovieron y lograron el rompimiento masivo de las relaciones con Cuba, con la excepción de México.

También desde la potencia norteña especularon sobre la participación de Prensa Latina en acciones de inteligencia, como reflejaron cables de la CIA y supuestas declaraciones de desertores, rumores que la autora contrapone a la denuncia de que el espionaje estadounidense usa medios y periodistas para similar labor.

Para exponer lo que se conoce objetivamente de Prensa Latina sobre el tema, la historiadora recurrió a publicaciones como la alerta a Cuba realizada por el periodista argentino Rodolfo Walsh (1927-1977), uno de los fundadores de la Agencia, sobre la invasión mercenaria por Playa Girón (Bahía de Cochinos) en 1961.

“Quizás el arma propagandística cubana más efectiva -y, desde el punto de vista

estadounidense, más peligrosa- es Prensa Latina”, reza otro informe de la CIA sobre la política exterior cubana, el cual ofrece detalles sobre la efectividad del medio, enfocado a romper el aislamiento informativo y diplomático de la isla, citó la investigadora.

El artículo también calificó a esta Agencia Latinoamericana como precursora de un movimiento poscolonial en la década de 1970 para remodelar el flujo internacional de información en el llamado tercer mundo y afirmó que su historia “arroja luz” sobre las barreras que enfrentan esos países para cambiar modos arraigados de producción de contenidos periodísticos.

Keller es profesora asociada de la Universidad de Nevada, con sede en la ciudad de Reno, y en el 2012 recibió el título de doctora en ciencias históricas en la Universidad de Texas, ubicada en Austin, y es investigadora en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y México.

Publicó en 2015 el libro Mexico’s Cold War: Cuba, the United States, and the Legacy of the Mexican Revolution (La Guerra Fría de México: Cuba, Estados Unidos y el legado de la Revolución Mexicana) y en preparación Nuclear Reactions: The Cuban Missile Crisis and Cold War in Latin America (Reacciones nucleares: la crisis de los misiles cubanos y la Guerra Fría en América Latina).

Tomado de Prensa Latina