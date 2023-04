El golpe de 1964 cumple 59 años

El viernes 31 de marzo de 2023 el golpe que implantó 21 años de dictadura militar en Brasil cumple 59 años. En realidad tuvo lugar el 1ro de abril. Pero como en esa fecha se celebra el Día de los Inocentes, los militares hicieron retroceder la conmemoración al 31 de marzo.

La oleada bolsonarista promovió movilizaciones a favor del regreso de la dictadura. La mayoría de los que se oponen a la democracia no tienen la menor idea de lo que es un régimen dictatorial: la censura que le ocultaba a la opinión pública las atrocidades practicadas en los calabozos del sistema represivo; los índices económicos reales del país; la corrupción que imperaba en los sucesivos gobiernos militares; las obras de arte prohibidas; los asesinatos de quienes luchaban por la democracia.

Fui preso dos veces por la dictadura. La primera, en junio de 1964, por el “delito” de ser dirigente nacional de la Juventud Estudiantil Católica. Llevado a la fuerza al cuartel de la Marina, en Río, me torturaron con puñetazos y patadas. Querían que confesara que era Betinho (el mismo que más tarde lideró la lucha contra el hambre en Brasil al crear Acción de la Ciudadanía), el dirigente de Acción Popular, una organización de izquierda de origen cristiano. Cuando se convencieron de que no era quien buscaban, querían que denunciara su paradero, cosa que yo ignoraba. Estuve detenido 15 días entre la cárcel de Ilha das Cobras y la prisión domiciliaria. No hubo proceso.

La segunda, que se prolongó durante cuatro años, en 1969, fue por ayudar a huir a perseguidos políticos, una actitud sacramentada por la Biblia. Estuve dos años entre presos políticos y dos más entre presos comunes. El Tribunal Supremo Federal me redujo la pena de cuatro a dos años el mes en que cumplía los cuatro… ¡Eso se llama dictadura! ¿Cómo devolverme la vida de los dos años que estuve privado de libertad?

Como dijera Churchill, “nadie pretende que la democracia sea perfecta o no tenga defectos. Se dice que la democracia es la peor forma de gobierno, salvo todas las demás formas que han sido experimentadas de tiempo en tiempo”.

Corrió mucha sangre para rescatar la democracia brasileña tras 21 años de régimen militar. A quien quiera informarse le sugiero que lea mis libros Cartas da prisão (Companhia das Letras), Batismo de sangue y Diário de Fernando: nos cárceres da ditadura militar brasileira (ambos de Rocco).

El jueves 30 de marzo, el canal 2, TV Brasil, exhibirá a las 10 pm el filme Batismo de sangue, dirigido por Helvécio Ratton. Siga toda la programación de filmes de la Semana Dictadura y Democracia en TV Brasil, del 27 al 31 de marzo, siempre a las 10 pm.

Hoy, nuestra frágil democracia está amenazada por los terroristas que, fanatizados por el bolsonarismo, quieren imponer la ley de la fuerza por sobre la fuerza de la ley. Y por los militares y civiles que todavía insisten en negar que hubo un golpe en 1964 y usan los eufemismos “revolución” y “movimiento”. Y, sobre todo, creen en fantasmas, porque hasta en el uniforme del Cuerpo de Bomberos ven comunismo…

El gobierno de Lula ha venido a rescatar la democracia brasileña. Por encima de las preferencias partidarias, todos estamos convocados a perfeccionarla y a evitar el retroceso histórico que solo beneficiaría a una minoría privilegiada. Y que volvería a instalar el terror en nuestro país.

Tomado de Resumen Latinoamericano