Congresista estadounidense insta a retirar cargos contra Assange

La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene ha pedido que se retiren los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, actualmente preso en Reino Unido a la espera de su extradición a EE.UU.

«Pido la liberación de Julian Assange. Deben retirarse sus cargos», escribió en su cuenta de Twitter, recordando que Washington «debe defender la Primera Enmienda (de la Constitución de EE.UU.) y proteger la libertad de prensa». «Es una de las mayores libertades que puede tener cualquier nación», resaltó la representante republicana.

Assange se encuentra preso desde abril de 2019 en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, donde fue recluido luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, permitiera su arresto en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció en condición de asilado durante siete años, desde junio de 2012.

El periodista australiano es acusado en EE.UU. por supuesta conspiración tras publicar en WikiLeaks unos 100 000 documentos clasificados como «confidenciales» y otros 15 000 como «secretos», generados entre 1966 y 2010, que fueron filtrados por funcionarios estadounidenses. Washington pide para él 178 años de prisión por 18 presuntos delitos.

En junio del 2022, la Justicia británica aprobó su extradición al país norteamericano, decisión que fue validada por el Gobierno de Reino Unido. Pero la resolución, de momento, no ha sido concretada debido a una apelación presentada por Assange, en medio de reclamos de justicia de la comunidad internacional a favor de su liberación.

En declaraciones desde Bruselas, su esposa y abogada, Stella Assange, remarcó que su marido con los cargos actuales, se enfrenta a 175 años de prisión por «haber revelado de forma minuciosa crímenes de guerra, incluido el asesinato de civiles» cometido por el Ejército estadounidense.

Stella advirtió que «el futuro del periodismo está en juego» si se lleva a cabo la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos, donde está acusado por delitos de espionaje e intrusión informática.

«Hay un antes y un después si se permite que esto salga adelante; será el desmantelamiento de nuestros derechos democráticos. Es un trayecto hacia un colapso total de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de prensa», remarcó durante una rueda de prensa con motivo del festival internacional de cine documental Millenium de Bruselas.

En el certamen se proyecta el documental Ithaka (2021), dirigido por Ben Lawrence, que muestra las vivencias de la familia de Assange, sobre todo su mujer y su padre, durante la campaña que impulsan para evitar la extradición del australiano.

«(Assange) Está siendo silenciado, su voz está siendo apagada en prisión, porque probablemente sea uno de los intelectuales públicos más conocidos vinculado a la crítica de la industria de la guerra», aseveró su esposa.

En noviembre de 2022, los medios que apoyaron a la plataforma WikiLeaks en la divulgación de los documentos confidenciales, entre ellos The New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian, pidieron por carta al Gobierno de Estados Unidos que abandone el proceso contra Assange al suponer, según ellos, una amenaza para la libertad de prensa. (Con información de Russia Today y eitb.eus).

(Foto de portada: Los hijos de Assange ante un cartel de la campaña para impedir su extradición a Estados Unidos. Tomada de Twitter)