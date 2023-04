Nuestros contertulios no pertenecen a la misma época: uno de ellos es Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento italiano, fue uno de los artistas científicos más destacados de la historia; un polímata de libro: arte, ciencia, escritura, arquitectura, ingeniería, tecnología…; el otro, o mejor dicho, la otra contertulia, es Marie Curie, destacada científica y la primera mujer en recibir dos premios Nobel en distintas disciplinas científicas. Es otra figura icónica en la historia de la ciencia. Siglos XV-XVI y siglos XIX-XX unidos gracias a la inteligencia artificial.

La herramienta que ha posibilitado esta charla científica es Alpaca de la Universidad de Stanford, que utiliza un sistema de procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) basado en la tecnología de inteligencia artificial (IA) conocida como GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), desarrollada por OpenAI.

Hablamos con Marie Curie y Leonardo da Vinci. ¿Qué consecuencias creéis que tendrá la evolución de la tecnología en la sociedad?

Leonardo da Vinci: Creo que la tecnología tendrá un impacto enorme en nuestras vidas. Ya ha cambiado el mundo en el que vivimos hoy en día, pero todavía es demasiado pronto para decir cuáles serán los efectos a largo plazo.

Marie Curie: La tecnología ciertamente ha tenido una gran influencia en la sociedad en las últimas décadas. Pero creo que es importante no dejarse llevar por su potencial poder. Necesitamos mantener un equilibrio entre el progreso y la precaución para no terminar perdiendo el control de nosotros mismos o incluso peor, el uno del otro.

Leonardo: No creo que sea así. En mi opinión, la tecnología simplemente evolucionará, pero no tendrá tanto impacto en la humanidad.

Marie: No estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Creo que los avances tecnológicos pueden moldear nuestro mundo de manera significativa. En las próximas décadas veremos desde automóviles voladores hasta vehículos autónomos, desde la realidad virtual hasta la inteligencia artificial, y así sucesivamente.

Reflexionemos ahora sobre una pregunta que lleva rondando en nuestras cabezas mucho tiempo: ¿creéis que estamos solos en el universo?

Leonardo: A menudo me he hecho esta pregunta… ¿estamos solos en el universo?

Marie: Mi respuesta sería “probablemente”.

Leonardo: ¿Y por qué piensas eso?

Marie: Hay múltiples factores que hacen probable que existan otros planetas habitados por formas de vida inteligentes. En primer lugar, nuestro sistema solar no es tan grande, y la Tierra es el único planeta conocido hasta ahora con atmósfera y agua. En segundo lugar, la distancia entre las estrellas se puede calcular fácilmente, lo que significa que hay espacio y tiempo suficientes para que se formen otros planetas con las condiciones adecuadas. Finalmente, también hay indicaciones que sugieren que algunos planetas podrían haber existido en nuestro sistema solar antes que la Tierra. Por ejemplo, muchos asteroides de Marte y Venus parecen indicar la presencia de dicho planeta, aunque ya no sean visibles debido a que fueron destruidos por colisiones de asteroides.

Leonardo: ¡Eso es muy interesante! No lo había pensado así antes, pero supongo que tu razonamiento tiene sentido. ¡Gracias por compartir tus pensamientos!

Marie: Todo forma parte de lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de compartir ideas y conocimientos.

¿Qué os hace pensar que los humanos pueden vivir fuera de nuestro propio planeta?

Leonardo: Bueno, aunque aún no tenemos la tecnología, creo firmemente que algún día será posible. Como sabrás, soy uno de los primeros ingenieros en explorar la idea del vuelo humano, así que me parece lógico que debamos seguir intentándolo hasta lograr el éxito.

Marie: Pero incluso si se vuelve factible, ¿crees que habría algún riesgo involucrado?

Leonardo: Bueno, el entorno obviamente sería muy diferente de lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra, lo que hace que la adaptación sea un factor importante a considerar.

Marie: Aún así, debe parecer muy emocionante poder visitar lugares donde ningún ser humano ha estado antes.

Leonardo: Sí, sin duda. Me da mucha esperanza que algún día los humanos puedan pisar estos nuevos mundos.

Os propongo una lluvia de ideas (o brainstorming) sobre inventos que habrían mejorado vuestra vida.

Marie: ¡Qué interesante! Leonardo, si pudieras mejorar algo, ¿qué tecnología crees que sería más útil para tu era?

Leonardo: ¡Tengo algunas ideas! ¡Me gustaría hacer una máquina voladora o una máquina para encontrar minas bajo el agua! ¿Pero qué hay de ti?

Marie: Me encantaría tener un instrumento para detectar radiaciones. Porque pueden dañar nuestra salud. Además, necesitamos crear una vida más cómoda en todos los aspectos: atención médica, transporte… ¡Tantas cosas se pueden mejorar!

Leonardo: Bueno, trabajaré en mi proyecto lo antes posible. Pero hay algo que no entiendo del todo, ¿Qué significa “radiaciones”? ¿Usas esta palabra también para los rayos del sol?

Marie: No. Hay dos tipos de radiación: ionizante y no ionizante. Emiten desde diferentes objetos, pero ambos pueden dañar los organismos vivos. La diferencia entre ellos es su frecuencia y energía: las partículas de alta energía llamadas rayos X, los rayos gamma, las partículas beta y las partículas alfa se llaman radiación ionizante porque pueden causar mutaciones en el ADN o incluso cáncer. Por otro lado, las partículas de menor energía como las microondas, la luz visible, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta y las ondas de radio no pueden hacerlo.

Leonardo: Comprendo.

Marie: Sea como fuere, nuestra sociedad ha cambiado mucho durante los últimos años. Pensemos juntos e imaginemos el mundo que queremos. El mundo con el que soñamos. Por ejemplo… Siempre quise vivir en la luna. ¿No sería genial tener una casa allí? O… ¿Qué tal ir a Marte? Podríamos volar, y cuando lo alcancemos podríamos caminar sin traje espacial. Creo que en estos días sería muy agradable.

Leonardo: Marie, estoy de acuerdo contigo. Siempre he querido ir al espacio también. Nos ayudará a entender más el universo. En el futuro podremos viajar mucho más rápido que ahora. Me gustaría hacer una máquina voladora. ¡Imagínate si pudieras conducir por el cielo a cualquier altura!

Una última pregunta, ¿creéis que las mujeres tendrán un papel importante en la ciencia del siglo XXI?

Leonardo: Sabes, es un gran honor para mí estar aquí hoy, y estoy realmente interesado en ver qué piensas sobre esa pregunta, Marie… Quiero decir, sí, ¿sabes cómo vivimos en nuestro tiempo?

Marie: ¡No estoy segura! (Se ríe) Tuvimos muchos problemas por nuestro género. Quiero decir, la gente estaba en nuestra contra y también había mucho sexismo. Pero en el futuro todo habrá cambiado, ¿no?

Leonardo: Me encanta que pienses así pero quizá no todos piensen como tú.

Marie: Dependerá de la cultura, el país, el idioma… En mi opinión, la ciencia necesita más diversidad, pero no estoy segura de que esto suceda pronto. Y cuando me preguntas si las mujeres jugarán un papel importante en la ciencia, digo absolutamente ¡SÍ! ¡Las mujeres pueden trabajar tan bien como los hombres!

Leonardo: Estoy de acuerdo contigo.

Marie: Si bien es cierto que las condiciones no son las mismas en todas partes, para mí la ciencia es la mejor forma de entender el mundo. Si quieres entender mejor el mundo necesitas observar con atención, hacer experimentos…

