Biden busca expandir la vigilancia digital

La administración de Joe Biden parece preparada para aumentar la vigilancia en Internet, en respuesta a los documentos filtrados del Pentágono que habrían sido publicados primero en la plataforma de mensajería Discord, reseña el periodista Dave DeCamp, editor del sitio AntiWar.

NBC News informó el miércoles 12 de abril que la Casa Blanca estaba buscando expandir la forma en que monitorea los sitios de redes sociales y las salas de chat.

El informe citó a un alto funcionario de la administración no identificado y a un funcionario del Congreso, quienes dijeron que el gobierno quiere «expandir el universo» de los sitios de redes sociales monitoreadas por las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos.

Según la fuente del Congreso, el informe dice que la «comunidad de inteligencia ahora está lidiando con cómo puede rastrear plataformas como Discord, en busca de material relevante para evitar una filtración similar en el futuro».

Según The Washington Post, los documentos ultrasecretos se publicaron en un servidor privado de Discord que un miembro publicó más tarde en servidores públicos en marzo. Los documentos han estado circulando en Internet desde entonces y fueron expuestos por The New York Times la semana pasada, ya luego de que la filtración trascendiera hacia espacios digitales públicos concurridos de la opinión.

La expansión de la vigilancia en Internet es solo una de las formas como la administración Biden está considerando responder la filtración hecha a través de Discord. Internamente el Pentágono ha reforzado el control del material clasificado y está estudiando otras medidas a tomar.

El jueves 13 de abril el Buró Federal de Investigación (FBI) arrestó a un miembro de la Guardia Nacional Aérea de 21 años en Massachusetts, sospechoso de ser el filtrador. Muchos analistas han llegado a la conclusión de que se trata de un chivo expiatorio, e incluso que la filtración ha sido controlada (limited hangout) por el mismo Pentágono. Sin embargo, el gobierno estadounidense ve aquí una oportunidad para aumentar los niveles de la dictadura gubernamental en el terreno digital.

Tomado de Misión Verdad.

