Los 70 de un Don Pepe en la prensa cubana

Nuestro abrazo este 8 de marzo para ese gladiador de y por la la prensa cubana de la Revolución, que llega a sus 70 años. Repito en este día lo que ya he dicho de él: que nos honramos de contar con ese espadachín de estilo deslumbrante, cuyas letras siempre van bordadas por el corazón.

Cuando escribe no piensa en la gloria propia sino en el dolor de los demás. Sus columnas no son un galanteo vacío de amor hacia los otros y de petulancia de sí mismo, sino una auténtica estocada por el bien de los demás. Aunque llega hoy a los 70, no importa ya su edad, porque él ha llegado a la mejor de todas edades: la de la “insolencia”. Contra lo que perturba los mejores anhelos de su pueblo y de este mundo.

Pepe, ese pepísimo de nuestro periodismo, es un sobreviviente hasta de sí mismo, pero sobre todo de los que quisieron hacer del periodismo cubano, que viene de Varela y de Martí, de Juan Gualberto y de Pablo de la Torriente, un parloteo repetitivo y domesticable, sin valor real, ni compromiso o conexión auténtica con la tremenda causa que defiende.

Felicidades Pepe. Me honro, como se que lo hacen tantos colegas y tantos cubanos, de tenerte entre nosotros.