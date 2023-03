La coyuntura internacional y la economía cubana en 2022. Perspectivas de 2023 (II)

III

Como ya se apuntó, diversas medidas adoptadas como parte de la política económica durante el año 2022 no brindaron los resultados previstos a corto plazo. De tal modo, al cierre del año se mantenían 480 empresas estatales con pérdidas y la productividad del trabajo solo alcanzaba 11 251 pesos por trabajador. Otros indicadores de eficiencia muestran que la utilidad sobre las ventas netas en las empresas estatales alcanzó un 17.2%, con un registro de pérdidas calculado en 20 900 millones de pesos.

Un elemento de gran importancia por sus efectos negativos sobre la economía en el 2022 fue la tasa de inflación, que aumentó durante el año, aunque a ritmos inferiores al 2021. Según registros oficiales- alcanzó un acumulado hasta diciembre[2] de 42.08% y un crecimiento interanual similar. La mayor variación interanual se concentró en Alimentos y bebidas no alcohólicas (67.97%), Restaurantes y hoteles (59.85%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (18.70%). No obstante, la percepción de la población es que el aumento de precios resultó superior,[3] y el EIU calcula que al cierre del año el Indice de Precios al Consumidor (IPC) habría aumentado un 60% como promedio en 12 meses.

El control de la inflación demanda la aplicación de un programa antinflacionario integral[4] que permita enfrentar el problema en toda su complejidad y forme parte de un programa de estabilización macroeconómica a mediano plazo. De igual modo, la implementación de esta medida se vincula a la necesidad de restablecer flujos financieros externos, que hoy no están disponibles por el nivel de deuda externa vencida que enfrenta el país, tal y como se analizó anteriormente.

De otra parte y ante la compleja situación económica que enfrentaba la economía, en la sesión de la ANPP del 21 de julio se anunció por el Ministro de Economía y Planificación la adopción de 75 medidas “… dirigidas, entre otras cosas, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y diversificar las exportaciones.”

Estas medidas debían dar continuidad a la solución de parte de los aspectos no resueltos de la Tarea Ordenamiento, especialmente en lo referido al incremento de los flujos financieros externos y a la inflación que persistía en el primer semestre del 2022.

Concretamente la información brindada por el Ministro de Economía y Planificación en la ANPP de julio se refirió solo a una parte de las 75 medidas adoptadas, lo que no hizo posible evaluar su factibilidad a cierre de 2022, tomando en cuenta su secuencia e interrelación con diferentes esferas de la economía nacional. No obstante, es posible destacar que las medidas expuestas en la esfera de los problemas que se aborda con estas decisiones, deben contribuir a posibles soluciones para lograr un equilibrio macroeconómico estable en el más breve tiempo posible.

En un primer bloque de medidas de la mayor importancia, se planteó implementar un nuevo mercado cambiario[5] “…para la compraventa de divisas a la población con un tipo de cambio “económicamente fundamentado” y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo”, según el Ministro de Economía y Planificación, aspecto no abordado por la Tarea Ordenamiento y que constituye un eslabón fundamental para el equilibrio monetario-financiero del país. De este modo, el pasado 3 de agosto se reabrió la compra-venta de divisas y pesos cubanos en el mercado cambiario, como una vía para la obtención de divisas, de la que hoy circula a través de la economía informal y que no impacta en la solución de problemas esenciales para la población del país, medida que implica un proceso gradual dada su complejidad.

Para lograr el objetivo de la primera etapa, se estableció una tasa de cambio de 120 pesos por USD, partiendo de la necesidad de crear un fuerte estímulo para la venta de divisas por parte de los participantes en ese mercado, al recibir una cifra superior de pesos que –a su vez- debía ser mayor que la que se ofrecía en la economía informal, lo que elevaría el poder de compra en moneda nacional al posibilitar el incremento del volumen de ventas en esa moneda en el mercado interno, financiadas con parte de las divisas que se obtengan, suponiendo que no se incrementen los precios.

Al cierre del año se informó en la ANPP que a través de ese mercado se habían comprado 16.7 millones de USD y vendido unos 9 millones, destinándose para ventas a actores económicos no estatales –con el objetivo de ofertar productos y servicios en moneda nacional- alrededor de 6 millones. Hasta el momento el volumen de operaciones realizado no ha permitido competir y regular la tasa de cambio del mercado informal de divisas. Al respecto cabe apuntar que existe una fuerte demanda no satisfecha de USD.[6]

Por último, el tiempo que tome para reflejarse en el mercado el incremento de la oferta en moneda nacional –sin incremento de precios- modulará el papel de este importante elemento como factor de estímulo para la venta de divisas al Estado. Si esto no ocurre en un plazo de tiempo razonable, la liquidez en moneda nacional, que se incrementa por la venta de divisas, puede ser un factor inflacionario, que puede agravarse si se produce adicionalmente un crecimiento de los precios en la economía no estatal, que no pueden controlarse completamente. Este último aspecto fue otro elemento no resuelto por la Tarea Ordenamiento, ya que la misma diseñó un aumento de precios que quedó por debajo de la realidad.

También vinculadas con el sector externo se informaron medidas de carácter complementario dirigidas al aumento del financiamiento externo mediante el desarrollo de las MIPYMES dirigidas a la exportación, desarrollar la inversión extranjera directa con el sector no estatal, impulsar la sustitución de las importaciones del turismo, desarrollar la venta en consignación de productos importados, implementar un nuevo esquema de asignación de divisas para las entidades estatales y mixtas y la flexibilización de las importaciones no comerciales por personas naturales.

Otras medidas anunciadas tienen que ver con cambios en las relaciones entre las distintas formas de propiedad, incluyendo la creación de empresas mixtas estatales y privadas y el desarrollo de la inversión extranjera directa en el sector no estatal, todo ello en un contexto en el que se produce una expansión del sector privado y cooperativo. Este aumento del papel de los denominados “nuevos actores” de la economía cubana requiere –entre otras cosas- nuevas consideraciones en cuanto a la política de créditos y la política fiscal, para que estos actores jueguen el papel complementario que se ha definido para ellos en la Conceptualización del modelo económico cubano ya aprobado. Al cierre del 2022 se habían creado más de 6 000 MIPYMES –mayormente privadas- y el peso del sector no estatal en el PIB se estimaba entre el 12 y el 14%.

IV

Para el año actual existen condiciones para obtener un mejor resultado en el desempeño económico del país, no exento de notables esfuerzos y a partir de un incremento en la eficiencia de la producción y los servicios.

Los objetivos principales del Plan 2023 –expuestos en la ANPP- suponen lograr una mayor estabilidad macroeconómica, consolidar la reestructuración de diferentes mecanismos de asignación de divisas, avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y en la introducción de las fuentes renovables de divisas (FRE), avanzar en la reducción de desigualdades, consolidar el proceso de descentralización de competencias a los territorios y avanzar en la transformación de la empresa estatal socialista.

En el plan se programa un crecimiento del 3% en el PIB[7], lo que supone un notable aumento del financiamiento externo para sostener ese nivel de actividad. Con ese fin se calcula un nivel de exportaciones de bienes y servicios que crece 11.7% hasta 9 715 MMUSD, cifra inferior aún en 2 855 MMUSD al 2019. Este incremento se apoya en 3.5 millones de turistas –para un ingreso bruto de 1 672 millones de dólares- cifra de visitantes que duplica lo alcanzado en 2022, cuestión que implica un crecimiento muy fuerte.[8] Por su parte la exportación de bienes debe crecer hasta unos 2 613 MMUSD, para un incremento del 13.9%.[9]

Por su parte, el Presupuesto del Estado del 2023 se aprobó con un déficit de 68 126 MMP, cifra un 10.2% inferior al aprobado para el 2022, que se apoya en un incremento del pago de tributos y la racionalización de algunas erogaciones y que debe contribuir a la reducción de la tasa de inflación.

Los indicadores de eficiencia del sector estatal reflejan una importante mejora, con un 33% de incremento en las utilidades de las empresas, una reducción de un 83% de las entidades con pérdidas y un ligero incremento de 1.5% en la productividad del trabajo.

Entre las producciones de mayor significación para este año destacan en el sector agropecuario el aumento de un 52% en la producción de huevos, 4.3 veces la carne de cerdo y 11.3% en la leche. En relación a otras producciones industriales importantes, se planifica una zafra azucarera de solo 455 mil TM, cifra un 5.2% inferior al 2022, pero con una mayor eficiencia en el uso de los recursos existentes, en tanto que la producción de petróleo equivalente se ubica en torno a 3 millones de TM y la de níquel debe mantenerse en los niveles alcanzados en los últimos años.

La demanda de divisas para 2023 cubre 1 648 millones de USD para la canasta familiar normada y el consumo social y 500 millones para los medicamentos, con un impacto en los precios del mercado mundial que no muestra mejorías significativas.

Se abre así este año con un proceso de transformaciones indispensables para hacer frente a la adversa coyuntura que el país viene enfrentando y que supone decisiones como las propuestas, siempre valorando los riesgos que se enfrentan y el necesario equilibrio entre costos y beneficios que los cambios que se propone implican.

En este sentido no debe perderse de vista la necesidad de concentrar esfuerzos para renegociar la deuda externa y abrir nuevos cauces al financiamiento externo; frenar el crecimiento de la inflación mediante un programa de medidas antinflacionarias en el contexto de un plan de estabilización macroeconómica; elevar la oferta de alimentos a la población y estabilizar el sistema electroenergético nacional y el suministro de combustibles.

Todo esto demanda finalmente, un proceso de comunicación social que asegure la inclusión y participación activa de todos los actores económicos y de la población en la gestión económica del país. Para ello será necesario explicar detalladamente los objetivos que se persiguen y cómo alcanzarlos, contando con la participación de los especialistas que manejan los complejos temas que enfrentamos y también con los medios masivos de comunicación. Esta tarea resulta de significativa importancia tomando en cuenta las campañas que se desarrollan contra nuestro país en las redes sociales y que es preciso enfrentar con todos los argumentos de que se dispone.

En este sentido no debemos olvidar las enseñanzas del Período especial y –especialmente- las ideas del Comandante en Jefe para la introducción de medidas de alta complejidad que requieren del consenso de la población con el objetivo de que puedan tener el éxito que necesitamos.[10]

Ciertamente el 2023 debe ser un año mejor, en tanto que muestra mejores posibilidades de avanzar, pero para ello se requiere el esfuerzo de todos, aplicando la resistencia creativa a que ha convocado el presidente Díaz Canel.

BIBLIOGRAFÍA

-ASOCAÑA (2022) “Precio internacional del azúcar” Enero 13 2023 www.asocaña.org

-Centro de Estudios de Economía Cubana (CEEC) (2022) “Foro de Economía Cubana. Inflación en Cuba. Un acercamiento a sus causas” Carlos Lage Codorniu y Karina Cruz Junio de 2022 www.ceec.uh.cu

-CEPAL (2022) “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022” Diciembre 20 de 2022 www.repositorio.cepal.org

-CUBADEBATE (2022b) “Cuba en Datos: La economía cubana en 2022 y las perspectivas para el próximo año” Diciembre 30 2022 www.cubadebate.cu

-CUBADEBATE (2022a) “Gil Fernández: No se alcanzan los niveles proyectados en la economía” Diciembre 12 2022 www.cubadebate.cu

-CUBADEBATE (2022d) “Anuncia Estados Unidos limitadas medidas hacia Cuba” Mayo 16 del 2022 www.cubadebate.cu

-CUBADEBATE (2022) “Inversión extranjera en Cuba. En negociación 57 proyectos en sectores priorizados” Julio 20 2022 www.cubadebate.cu

-CUBADEBATE (2022c) “Aprueban nuevas medidas para recuperar la economía cubana” Julio 21 2022 www.cubadebate.cu

-CUBADEBATE (2022e) “¿Cómo se implementará el nuevo mercado cambiario en Cuba? Agosto 3 de 2022 www.cubadebate.cu

-CUBADEBATE (2023) “Cuba registra una tasa de mortalidad infantil de 7.5 por mil nacidos vivos en 2022” Enero 2 2023 www.cubadebate.cu

-Cuba Noticias 360 (2022) “Empresa canadiense Sherritt llega a acuerdo con Cuba para liquidar parte de la deuda” Octubre 20 de 2022 www.cubanoticias360.com

-DATOSMACRO (2022) “Precio petróleo West Texas Intermediate 2022” Julio 31 2022 www.datosmacro.expansion.com

-Economist Intelligence Unit (2022) “Cuba. Country Report. December 21 2022 www.eiu.com

-FAO (2022) “El índice de referencia de la FAO de los precios de los alimentos muestra una caída de los precios internacionales de los cereales, los aceites vegetales y el azúcar” Julio 8 de 2022 www.fao.org

-Gil, Alejandro (2022) “Informe sobre la evolución de la economía cubana en 2022 y perspectivas para 2023 a la Asamblea Nacional del Poder Popular” Diciembre 12 de 2022 CUBAVISION INTERNACIONAL.

-La Patilla (2022) “Cuba obligada a comprarle fuel oil a Rusia porque PDVSA casi no produce” Julio 14 de 2022 www.lapatilla.com

-Lage Codorniu, Carlos y Karina Cruz (2022) “Desafíos institucionales del sistema financiero cubano” Revista Economía y Desarrollo Nº 2 Julio-Diciembre de 2022 www.scielo.sld.cu

-Los Angeles Times (2022) “Aún no hay claridad sobre la situación de las remesas en Cuba” Mayo 24 2022 www.latimes.com

-MINSAP (2023) “Coronavirus en Cuba. Información oficial del MINSAP” Febrero 5 de 2023 www.salud.msp.gob.cu

-On Cuba News (2022) “Rusia aprueba una prórroga hasta 2027 del pago de los créditos otorgados a Cuba” Febrero 22 del 2022 www.oncubanews.com

-ONEI (2023) “Indice de Precios al Consumidor Diciembre de 2022” Enero de 2023 www.onei.gob.cu

-Panam Post (2022) “PDVSA aumenta sus envíos a Cuba pese a caída en la producción” Noviembre 3 de 2022 www.panampost.com

-Precio Petróleo Net (2023) “Precio del petróleo WTI 2022” Enero 13 2023 www.preciopetroleo.net

-Spadoni, Paolo (2022) “The External Sector of Cuba`s Economy: Performance and Challenges” 32nd Annual Conference ASCE September 15-17 2022 www.ascecuba.org

-Sputnik News (2022) “Diaz Canel en Rusia, Argelia, China y Turquía: Una gira para fortalecer la economía cubana” Diciembre 3 de 2022 www.sputniknews.lat

-Temáticas (2022) “Precio del níquel en 2022” Diciembre 31 2022 www.temáticas.org

-Terrero, Ariel (2022) “Tibia reanimación del turismo en Cuba” Julio 22 de 2022 www.cubayeconomia.blogspot.com

-World Bank (2023) “Global Economic Prospects. January 2023” www.openknowledge.worldbank.org

Cierre de información: Febrero 5 de 2023

[1] La fuentes de los datos no citadas expresamente se encuentran en el informe del Ministro de Economía y Planificación a la ANPP de diciembre 12 de 2022. Ver Gil (2022), CUBADEBATE (2022), CUBADEBATE (2022a)

[2] Ver ONEI (2023). Para un análisis de la tendencia histórica del proceso inflacionario en años recientes, ver CEEC (2022).

[3] Esa percepción se apoya en que la base de ponderación de los diferentes mercados que su utiliza por la ONEI es el año 2010, situación que ha cambiado sustancialmente a la altura del 2022. Ver la nota metodológica del IPC en ONEI (2023)

[4] Sobre este tema puede ampliarse el análisis en Lage y Cruz (2022).

[5] Ver CUBADEBATE (2022c y 2022e). En lo adelante toda la información cuya fuente no se cite expresamente, proviene de estas publicaciones.

[6] Esa demanda –entre otros factores- se nutre de las ventas en MLC por parte de las cadenas estatales, las que cubrieron el 19.5% de la circulación mercantil minorista en el año, cifra alrededor de 46 750 millones de pesos, equivalentes –a la tasa de cambio oficial- a un estimado de unos 1 948 millones en MLC. (Estimado del autor).

[7] A nivel internacional hay pronósticos diferentes. Así la CEPAL calcula un crecimiento para Cuba del 1.5% en 2023, en tanto que el EIU prevé un 3.8%. Ver CEPAL (2022) y EIU (2022).

[8] No se conoce la base de cálculo que apoya esta proyección. El estimado oficial de visitantes para el 2030 es de 6 millones de turistas y 95 000 habitaciones en hoteles estatales.

[9] Ver los análisis de EIU (2022) y Spadoni (2022).

[10] Ver especialmente los discursos de Fidel pronunciados el 6 de agosto de 1995 y el 17 de noviembre del 2005 en www.discursos.cu